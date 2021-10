Ινδία: Η σοκαριστική στιγμή που καταρρέει οκταώροφη πολυκατοικία

Μια ολόκληρη 8όροφη πολυκατοικία στην Ινδία έπεσε και έγινε συντρίμμια έπειτα από σφοδρή βροχόπτωση, όπως καταγράφηκε σε βίντεο από πολλούς αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με τις αναφορές στα τοπικά ΜΜΕ, το οκταώροφο κτίριο εκκενώθηκε μόλις πριν καταρρεύσει, αλλά δεν κατάφεραν όλοι οι ένοικοι να βγάλουν τα υπάρχοντά τους από το ασταθές οικοδόμημα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η πολυκατοικία φαίνεται από διαφορετικές οπτικές γωνίες όπως σιγά – σιγά μετακινείται καθώς το έδαφος από κάτω της υποχωρεί.

Δείτε βίντεο:

