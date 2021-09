ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε δημοτικό σχολείο του Μέμφις - Ένα παιδί τραυματίστηκε σοβαρά

Ένα αγόρι τραυματίστηκε και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφότου το πυροβόλησε ένα άλλο αγόρι σε δημοτικό σχολείο του Μέμφις στο Τενεσί, νωρίς σήμερα το πρωί τοπική ώρα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματίες και το Cummings Elementary School εκκενώθηκε, ανέφερε σε ανακοίνωση το αστυνομικό τμήμα του Μέμφις.

School shooting reported at elementary school in Memphis, Tennessee#Memphis l #TN

Police are responding to reports of a shooting inside Cummings Elementary. There are emerging reports of injuries, and the school is now in lockdown. https://t.co/tnihBCAGBs