Ιαπωνία: Καταρρακτώδεις βροχές προκαλούν κατολισθήσεις -20 αγνοούμενοι

Σφοδρές βροχοπτώσεις σάρωσαν την πόλη Ατάμι της κεντρικής Ιαπωνίας, προκαλώντας κατολισθήσεις στις οποίες τουλάχιστον 20 άνθρωποι αγνοούνται, μετέδωσε σήμερα το Reuters, επικαλούμενο το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, 19 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι στον νομό Σιζουόκα της κεντρικής Ιαπωνίας μετά τις κατολισθήσεις αυτές που παρέσυραν σπίτια σήμερα, όπως δήλωσε στο AFP αξιωματούχος του νομού.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από την ιαπωνική τηλεόραση έδειχναν χείμαρρους λάσπης να καταστρέφουν κτίρια στην παράκτια πόλη Ατάμι, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούσαν να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος.

