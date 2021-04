Αυτό θα είναι το νέο προεδρικό Air Force One -Θα διασχίζει τους αιθέρες με ταχύτητα διπλάσια του ήχου

Το αεροσκάφος που θα διαδεχθεί το σημερινό Air Force One παρουσίασε μέσω εικόνων η αεροδιαστημική εταιρεία Exosonic. Πρόκειται για ένα υπερηχητικό τζετ το οποίο θα χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Το νέο Air Force One θα ανταποκρίνεται στις συνθήκες της εποχής καθώς θα μπορεί να μεταφέρει έως και 31 επιβάτες σε κάθε ταξίδι του. Όσον αφορά το πότε θα παραδοθεί στον προόεδρο των ΗΠΑ όπως όλα δείχνουν κάτι τέτοιο θα συμβεί το 2030.



Παράλληλα η ταχύτητά του θα είναι διπλάσια από εκείνη του ήχου ενώ θα έχει τη δυνατότητα να μειώσει το χρόνο ενός ταξιδιού σε διπλάσια ταχύτητα από εκείνη του ήχου και να μειώσει το χρόνο ενός ταξιδιού τουλάχιστον στο μισό. Στο μεταξύ ο αμερικανικός στρατός που είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του Air Force One εντυπωσιάστηκε καθώς η ιδέα της αεροδιαστημικής εταιρείας ήταν το νέο αεροσκάφος να διασχίζει τους αιθέρες με ταχύτητες Mach 1.8, που θα αγγίζουν τα 1.380 μίλια την ώρα.

Μάλιστα το CNN travel παρουσίασε αποκλειστικά την εμφάνιση που θα έχει το εσωτερικό του νέου προεδρικού αεροσκάφους που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει διακεκριμένους επισκέπτες. Μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει δύο ιδιωτικές σουίτες και μία κυρίως καμπίνα, η οποία θα φιλοξενεί 20 θέσεις τύπου μπίζνες κλας, δύο κουζίνες και δύο μπάνια, με το πίσω μέρος των καθισμάτων να έχει σχεδιαστεί προκειμένου να φιλοξενεί ηλεκτρονικές συσκευές - υπολογιστές.



Την ίδια ώρα η μία σουίτα έχει προβλεφθεί να είναι η αίθουσα συσκέψεων και έχει σχεδιαστεί για τρεις επιβάτες. Παράλληλα στη συγκεκριμένη σουίτα δίνεται η δυνατότητα για να διεξάγωνται τόσο τηλεδιασκέψεων όσο και της ενημέρωσης του Τύπου. Η δεύτερη σουίτα θα χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από μέλη του προσωπικού που θα θέλουν είτε να εργαστούν είτε να ξεκουραστούν.



Όπως ανέφερε η επικεφαλής σχεδιασμού του νέου Air Force One, Στέφανι Τσαχάν, «σχεδιάζουμε να εφαρμόσουμε νέες τεχνολογίες, που ουδέποτε έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα ή που δεν βλέπουμε στην πολιτική αεροπορία».



Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Exosonic, Νόρις Τι, τόνισε πως «το μέλλον επιβατικών ταξιδιών σε υψηλές ταχύτητες είναι η υπερηχητική πτήση με χαμηλή έκρηξη. Η χαμηλή έκρηξη επιτρέπει τις πτήσεις με υπερηχητικές ταχύτητες χωρίς ο ήχος να είναι ενοχλητικός για αυτούς που βρίσκονται στο έδαφος». Να σημειωθεί ότι το νέο Air Force One, έχει σχεδιαστεί για να έχει εμβέλεια 5.000 ναυτικών μιλίων.