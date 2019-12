Ουκρανία :Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε ασθενείς του & «ανέβαζε» το υλικό σε site πορνό

Οι Αρχές στην Ουκρανία ανακρίνουν τον γιατρό Βιάσεσλαβ Τριπόλκο ως ύποπτο «όταν βίντεο από κρυφή κάμερα που δείχνει δεκάδες γυμνές γυναίκες ασθενείς να υπόκεινται σε γυναικολογική εξέταση εμφανίστηκε σε site πορνό».

Η αστυνομία προχώρησε στην ανάκριση του γιατρού μετά την ανώνυμη καταγγελία γυναίκας ότι είδε τον εαυτό της σε site για ενήλικες να υποβάλλεται σε υπερηχογράφημα.

Οι αστυνομικοί βρήκαν κρυφή κάμερα στην κλινική του στην Οδησσό σε έρευνα που πραγματοποίησαν μετά την καταγγελία.

Ukrainian gynaecologist suspected of selling images of his patients https://t.co/RAgWXcQQ9C