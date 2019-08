Συγγραφή βιβλίων: H νέα αγαπημένη μπίζνα της οικογένειας Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ δεν φηµίζεται για τον πλούτο του λεξιλογίου του, το οποίο θα χαρακτήριζε κανείς µάλλον φτωχό και επαναλαµβανόµενο. Ούτε και για την ποιότητα της έκφρασής του που συχνά προσιδιάζει στον τρόπο οµιλίας συντηρητικού Αµερικανού «χωριάτη» (redneck). Το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας του εκείνος το περνάει tweetάροντας, συνήθως σε «κακά» αγγλικά: δηµοσιεύοντας στο ∆ιαδίκτυο κείµενα όχι µεγαλύτερα των 280 χαρακτήρων, συχνά µάλιστα µε συντακτικά ή γραµµατικά λάθη. Βιβλία ο ίδιος έχει παραδεχτεί πως δεν διαβάζει. Και όταν τον ρωτούν γιατί, εκείνος συνήθως επικαλείται «έλλειψη χρόνου».

Στον αντίποδα, ωστόσο, η οικογένεια του Αµερικανού προέδρου εµφανίζεται το τελευταίο διάστηµα να «γεννάει» τα βιβλία «µε το κιλό», επιδιδόµενη στη συγγραφή πονηµάτων που ξεπερνούν κατά πολύ τους µόλις 280 χαρακτήρες ενός tweet. Από τον Ιανουάριο του 2017, οπότε ο Ντόναλντ Τραµπ µετακόµισε στον Λευκό Οίκο, και έπειτα, οι Τραµπ έχουν κυκλοφορήσει δύο βιβλία, ενώ πλέον έχουν στα σκαριά και ένα τρίτο, για το οποίο µάλιστα οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν.

Η 37χρονη προεδρική κόρη, Ιβάνκα Τραµπ, κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2017 το πόνηµα «Women Who Work: Rewriting the Rules for Success» («Γυναίκες που εργάζονται: Γράφοντας ξανά τους κανόνες για επιτυχία»), ένα βιβλίο αυτοβοήθειας µε συνταγές επιτυχίας για όσες γυναίκες εργάζονται, όπως άλλωστε αναγράφεται και στον τίτλο. Τον Οκτώβριο του 2017 θα ακολουθούσε ωστόσο και άλλο ένα βιβλίο, γραµµένο όχι από την Ιβάνκα, αλλά από τη µητέρα της και πρώτη σύζυγο του Ντόναλντ Τραµπ, Ιβάνα. Στο «Raising Trump» («Μεγαλώνοντας τους Τραµπ»), η σήµερα 70χρονη Ιβάνα αφηγείται, υπό µορφή αποµνηµονευµάτων, ιστορίες από τα παιδικά χρόνια των τριών παιδιών που εκείνη απέκτησε µε τον σηµερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ, κάποιες από τις οποίες µάλιστα εκτυλίσσονται και στην κοµµουνιστική Τσεχοσλοβακία από την οποία κατάγεται η πρώτη σύζυγος του Τραµπ.

Στην πορεία, θα ερχόταν η ώρα και για ένα από εκείνα τα παιδιά, τον 41χρονο Ντόναλντ Τραµπ Τζούνιορ, τον µεγαλύτερο γιο του Ντόναλντ και της Ιβάνα, να κάνει το συγγραφικό του ντεµπούτο, κυκλοφορώντας το πρώτο του βιβλίο, το οποίο µάλιστα θα είναι πολιτικό. «Αυτό είναι το βιβλίο που οι αριστερές ελίτ δεν θέλετε να διαβάσετε!» υποστηρίζει ο ίδιος ο Τραµπ Τζούνιορ, διαφηµίζοντας το βιβλίο του που αναµένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές Νοεµβρίου, ακριβώς 12 µήνες δηλαδή πριν από τις αµερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020.

Ο λόγος για ένα βιβλίο µε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us» («Triggered: Πώς η Αριστερά θρέφεται µε µίσος και θέλει να µας κάνει να σωπάσουµε» σε ελεύθερη ελληνική µετάφραση), ένα βιβλίο την έκδοση του οποίου έχει αναλάβει ο πολιτικά υπερσυντηρητικός οίκος «Center Street». Στο βιβλίο του, όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου, «ο Ντόναλντ Τραµπ Τζούνιορ αποκαλύπτει όλα τα κόλπα που χρησιµοποιεί η Αριστερά για να δυσφηµήσει τους συντηρητικούς και να τους ωθήσει έξω από τη δηµόσια σφαίρα… Από τα καλοκαίρια της παιδικής του ηλικίας στην κοµµουνιστική Τσεχοσλοβακία, όπου εκείνος ξεκίνησε να πολιτικοποιείται, έως τη δουλειά στα εργοτάξια µαζί µε τον πατέρα του και τις µεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης Τραµπ, ο Ντόναλντ Τραµπ Τζούνιορ δεν φείδεται λεπτοµερειών και παραδίδει ένα βιβλίο το οποίο αποδεικνύει ότι η επίθεση είναι η καλύτερη άµυνα».

Ο µεγαλύτερος γιος του Ντόναλντ Τραµπ µπαίνει πλέον περισσότερο δυναµικά στην προεκλογική εκστρατεία υπέρ του πατέρα του, εν όψει των προεδρικών του 2020, µε ένα βιβλίο το οποίο έρχεται ωστόσο να φανερώσει πολλά γύρω από τη στρατηγική που προτίθεται να ακολουθήσει το στρατόπεδο των υπερσυντηρητικών Ρεπουµπλικάνων στον δρόµο προς τις επόµενες κάλπες. Είναι προφανές ότι καταβάλλεται µια προσπάθεια δαιµονοποίησης της Αριστεράς και αυτό µάλιστα σε µια περίοδο κατά την οποία το κόµµα των ∆ηµοκρατικών δείχνει να κινείται προς περισσότερο αριστερές κατευθύνσεις (µέσα από πρόσωπα όπως είναι ο Μπέρνι Σάντερς, η Καµάλα Χάρις, η Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ κ.ά.).

Μόνο ο εκδοτικός οίκος «Center Street» έχει κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστηµα ολόκληρη σειρά βιβλίων ενάντια στους «αριστερούς που θέλουν να καταστρέψουν την Αµερική», θέλοντας προφανώς να ενεργοποιήσει αντικοµµουνιστικά αντανακλαστικά βγαλµένα µέσα από τις πιο σκοτεινές σελίδες του µακαρθισµού. Παράλληλα, ωστόσο, καταβάλλεται και µια προσπάθεια να γίνουν ανοίγµατα προς την αµερικανική εργατιά που σε µεγάλο µέρος της εξακολουθεί να εµφορείται από συντηρητικά χαρακτηριστικά, κυρίως σε θέµατα ταυτότητας, όπως είναι και το (αντι)µεταναστευτικό. Τα ρατσιστικά συνθήµατα που ακούστηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο οµιλίας του πατρός Τραµπ στη Βόρεια Καρολίνα είναι ενδεικτικά.

Επί της ουσίας, βέβαια, οι όποιες αναφορές στις ηµέρες που έχει περάσει ο Ντόναλντ Τραµπ Τζούνιορ σε «εργοτάξια» µαζί µε τον πατέρα του κανονικά θα έπρεπε να προκαλούν γέλια, δεδοµένου ότι εκείνος δεν ήταν ένας από τους εργάτες, αλλά… ο γιος του αφεντικού. Για την οικογένεια Τραµπ, βέβαια, όλα είναι θεµιτά, ακόµη και οι αναφορές στην κοµµουνιστική Τσεχοσλοβακία, αρκεί να εξυπηρετούν έναν σκοπό.

