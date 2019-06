Τι συμβαίνει με την Ανγκελα Μέρκελ; -Γερμανοί γιατροί αναλύουν πού οφείλεται το τρέμουλο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η εικόνα της καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ κατά την επίσημη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τι αναφέρουν γιατροί στα γερμανικά ΜΜΕ.

Η εικόνα της καγκελαρίου στο Βερολίνο, την ώρα που στεκόταν προσοχή κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου έκανε τον γύρο του κόσμου. Η Ανγκελα Μέρκελ έσφιγγε τα χείλη και πάλευε να κρατήσει το σώμα της ακίνητο, ενώ ο τρόμος (τρέμουλο) ήταν εμφανής τόσο στα χέρια, όσο όμως και στον κορμό.

Το βίντεο από την συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο προκάλεσε ερωτηματικά και ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της Ανγκελα Μέρκελ, με την ίδια να καθησυχάζει τους δημοσιογράφους αμέσως μετά, κατά την συνέντευξη Τύπου. Εκεί δήλωσε πως η ζέστη και η έλλειψη νερού ήταν που την έκαναν να τρέμει. Οπως δήλωσε στη συνέχεια, ήπιε τρία ποτήρια νερό και αμέσως αισθάνθηκε πολύ καλύτερα. Η θερμοκρασία στο Βερολίνο σήμερα άγγιξε τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ όπως σημειώνουν τα γερμανικά ΜΜΕ η καγκελάριος έχει εμφανίσει ξανά στο παρελθόν παρόμοια συμπτώματα.

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.



Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7