Πρώην κατάδικοι έγινε πλούσιοι καναλάρχες με βίντεο από ιστορίες της φυλακής

Καριέρα ως… καναλάρχες στο YouTube κάνουν πρώην κατάδικοι που καταφέρνουν μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα βίντεο να εκφραστούν και να βγάλουν χιλιάδες δολάρια, προσφέροντας στους φανατικούς θεατές τους λεπτομέρειες από τη ζωή τους πίσω από τα σίδερα του κελιού.

Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, αφού οι τέσσερις πιο δημοφιλείς YouTubers – πρώην κατάδικοι στις ΗΠΑ μετρούν περισσότερους από 2,1 εγγεγραμμένους χρήστες και 342 εκατομμύρια “προβολές” στα κανάλια τους, με τους φανατικούς οπαδούς τους να παρακολουθούν επισταμένως τα βίντεο που ανεβάζουν.

Ο 32χρονος Τζόε Γκερέρο από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ έδωσε συνέντευξη στην Washington Post, περιγράφοντας την ιστορία επιτυχίας του.

Όπως δηλώνει, αποφυλακίστηκε το 2015, αφού πρώτα εξέτισε ποινή επτά χρόνων για κατοχή κοκαΐνης και όπλων. Σχεδόν όλη την ενήλικη ζωή του μπαινοβγαίνει σε φυλακές για διάφορα μικρά και μεγάλα εγκλήματα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, ξεκίνησαν με τον εθισμό του στα ναρκωτικά από εφηβική ηλικία και την παραβατική συμπεριφορά του που ακολούθησε.

Χωρίς να έχει κάποια δεξιότητα ή γνώση, χωρίς να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφάσισε μετά την αποφυλάκισή του να δημιουργήσει ένα κανάλι, όπου θα μοιράζεται τις δυσκολίες της επανένταξής του στην κοινωνία και τις εβδομαδιαίες επισκέψεις “παρουσίας” στο αστυνομικό τμήμα. Τότε κανείς δεν ασχολείτο με τα προβλήματα ενός πρώην κατάδικου. Επτά μήνες αφότου έστησε το κανάλι ανέβασε ένα βίντεο με οδηγίες για την κατασκευή ενός μοτέρ για τατουάζ, όπως το κάνουν στις φυλακές… Το βίντεο είχε περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια προβολές και έγινε viral σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα.

Επειτα από τρία χρόνια και 700 βίντεο ανανεώνει εβδομαδιαίως τη στήλη του με τον τίτλο “After Prison Show” (Το σόου μετά τη φυλακή).

Στα βίντεο που αναρτούν πρώην κατάδικοι μπορεί να μάθει κανείς:

– πώς να αναπνέει και να χρησιμοποιεί τις τουαλέτες των φυλακών

– πώς να αμυνθεί σε περίπτωση σεξουαλικής επίθεσης

– πώς να διαπραγματευτεί με μέλη συμμοριών

– πώς να φτιάξει πίτσα (σε στιλ φυλακής) με νουντλς και πατατάκια

– επιπλέον, πώς να επιβιώσει κανείς από μια εξέγερση στη φυλακή

– τον τρόπο για να στέκεται στην ντουζιέρα

-και φυσικά να κρύβει λαθραία αντικείμενα

Μέσω των εκπομπών αυτών από τα διαδικτυακά κανάλια μαθαίνει κανείς πώς είναι στην πραγματικότητα ο κόσμος της φυλακής – ένας κόσμος που έχει ωραιοποιηθεί από τηλεοπτικές σειρές και χολιγουντιανά σενάρια. Οι YouTubers υποστηρίζουν πως το περιεχόμενο που ανεβάζουν προσελκύει ένα ευρύ κοινό. Οπως λένε, τα βίντεο παρακολουθούν πρώην κατάδικοι που βλέπουν το YouTube ως μια κοινότητα, οι συγγενείς καταδίκων που θέλουν να ξέρουν τι περνούν οι αγαπημένοι τους στη φυλακή (2,3 εκατομμύρια άνθρωποι εκτίουν ποινές στις ΗΠΑ, σύμφωνα με οργανώσεις) και φυσικά εγκληματίες που ετοιμάζονται να εκτίσουν τη δική τους ποινή.

Το ενδιαφέρον των χρηστών της πλατφόρμας για τα βίντεο με ιστορίες από τη φυλακή έχουν κάνει τον Γκερέρο έναν εξαιρετικά επιτυχημένο ελεύθερο επαγγελματία. Ο ίδιος πλέον απασχολείται πλήρως με το κανάλι του, παραιτήθηκε από την τελευταία δουλειά του σε εργοστάσιο και κερδίζει εξαψήφιο ποσό ως… καναλάρχης. Σε δηλώσεις του στην Washington Post δηλώνει: “Μέχρι τώρα η ζωή μου ήταν μια μόνιμη αποτυχία. Είπα στον εαυτό μου πως αυτή τη φορά δεν θα αποτύχω. Θέλω να δείξω στον κόσμο πώς είναι να εκτίεις ποινή και να προσπαθείς να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου”.

Η τελευταία τρέλα που επικρατεί στο YouTube με τους πρώην κατάδικους έχει γίνει ακόμη και μάθημα σε φοιτητές που μελετούν εγκληματολογία, που αξιοποιούν τα βίντεο για να εκπαιδευτούν στην επιβολή του νόμου. “Μπορείς να επισκεφτείς κάποια φυλακή, αλλά το να έχεις κάποιον για να κάνεις μια πραγματική συζήτηση και να μιλήσεις γι’ αυτόν τον κόσμο, αυτό είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία”, δηλώνει ο Κέριν Μπόιλ, πρώην δικαστής και καθηγητής του American University’s School.

Ο κρυφός κόσμος των φυλακών γοητεύει τους θεατές, κάτι που εξηγεί την επιτυχία της σειράς του Netflix “Orange is the new black” που αφορά την ιστορία της συγγραφέα Πίπερ Κέρμαν που πέρασε ένα χρόνο σε γυναικεία φυλακή. Αυτό τον μήνα η πλατφόρμα τηλεοπτικών σειρών ανέβασε τη σειρά ντοκιμαντέρ “JailBirds”, για τον άγνωστο κόσμο των γυναικών που εκτίουν ποινές σε φυλακή του Σακραμέντο.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος