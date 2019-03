Η 28χρονη που εξαπάτησε τους πλουσίους της Ν.Υόρκης: Πώς κατάφερε να ζει στη χλιδή

Η Άννα Σοροκίν ταξίδευε σε κύκλους διασημοτήτων και έδινε φιλοδωρήματα των 100 δολαρίων. Ένας ακόμη λόγος για να πιστέψει κανείς πως ήταν όντως η Γερμανίδα κληρονόμος που υποστήριζε.

Όμως πίσω από το φανταχτερό lifestyle και τα πανάκριβα ρούχα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ήταν μια απατεώνας που εξαπατούσε φίλους, τράπεζες και ξενοδοχεία για μια γεύση πολυτελούς ζωής.

Η 28χρονη Σοροκίν, ζούσε σε πολυτελή δωμάτια ξενοδοχείων της Νέας Υόρκης που δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά, υποσχέθηκε σε μια φίλη ένα ταξίδι στο Μαρόκο με όλα τα έξοδα πληρωμένα και έπειτα την έβαλε να πληρώσει τον λογαριασμό των 62.000 δολαρίων, και επικαλείτο ψεύτικα τραπεζικά στοιχεία ζητώντας δάνειο22 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εισαγγελέας του Μανχάταν.

Την Τετάρτη, η μέχρι πρότινος αγαπημένη της κοινωνικής σκηνής της Νέας Υόρκης, βρέθηκε ενώπιον δικαστηρίου για μεγάλες κλοπές και εξαπάτηση δεκάδων ατόμων και επιχειρήσεων ύψους 275.000 δολαρίων σε μια δεκάμηνη οδύσσεια.

«Το γενικό σχέδιό της ήταν να ισχυριστεί πως ήταν μια πλούσια Γερμανίδα κληρονόμος με περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις στο εξωτερικό» δήλωσε η εισαγγελέας Κάθριν ΜακΚο μετά την σύλληψή της Σοροκίν τον Οκτώβριο του 2017.

«Γεννήθηκε στη Ρωσία και δεν έχει ούτε μια δεκάρα στο όνομά της, όσο μπορούμε να ξέρουμε».

Όταν συνελήφθη, η ιστορία της Σοροκίν έγινε αμέσως talk of the town στα μέσα μαζικής ενημέρωσης – με εκτενή άρθρα στο New York Time Magazine και το Vanity Fair. Η Σόντα Ράιμς, η δημιουργός της δημοφιλής σειράς «Grey’s Anatomy», ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει μια σειρά για την Σοροκίν, στης οποίας το βιογραφικό στο Instagram αναφέρει: «Σύντομα στο Netflix».

Ο δικηγόρος της Σοροκίν όμως λέει πως ουδέποτε σκόπευε να διαπράξει έγκλημα. Ο δικηγόρος της Τοντ Σπόντεκ, ανέφερε πως η Σοροκίν εκμεταλλευόταν ένα σύστημα που «εύκολα παρασύρεται από την λάμψη και την γοητεία» όταν είδε πως η εμφάνισή με αέρα πλούτου, της άνοιγε τις πόρτες. Ο Σπόντεκ ισχυρίστηκε μάλιστα, πως έτσι αγόραζε χρόνο, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει μια επιχείρηση και να εξοφλήσει τα χρέη της. «Η Άννα έπρεπε να προσποιείται μέχρι να μπορέσει να τα καταφέρει» είχε δηλώσει ο δικηγόρος της.

Η 28χρονη άρχισε να ζει την μεγάλη ζωή με την σαμπάνια και το χαβιάρι το 12016 με ένα νέο όνομα (Άννα Ντελβέι) και την κατάλληλη γκαρνταρόμπα (γυαλιά ηλίου Celine, σαντάλια Gucci και πανάκριβες αγορές απ΄οτο Net-a-Porter και το Elyse Walker.

Γενικά, επεδείκνυε ένα πολυτελή τρόπο ζωής και έδινε διαφορετικές εξηγήσεις για την πηγή του πλούτου της, σύμφωνα με τα άτομα που την ήξεραν.

Σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, έλεγε πότε ότι ο πατέρας της ήταν διπλωμάτης, πότε πετρελαιοπαραγωγός και άλλοτε επιχειρηματίας με φωτοβολταϊκά. Στην πραγματικότητα, όπως είπε ο πατέρας της στο περιοδικό New York, ήταν ένας πρώην φορτηγατζής και έχει μια επιχείρηση με κλιματιστικά.

Στην αρχή, οι γύρω της δεν κατάλαβαν κάτι όταν τους έλεγε να χρεώσουν τα ταξί και τα αεροπορικά τους ταξίδια στις πιστωτικές τους κάρτες. Μερικές φορές, έλεγε ότι είχε πρόβλημα με την μεταφορά των περιουσιακών της στοιχείων της από την Ευρώπη και γελούσαν όλοι μαζί αποκαλώντας την ξεχασιάρα όταν έπρεπε να της θυμίσουν πως τους χρωστούσε λεφτά.

«Ήταν ένα μαγικό κόλπο» έγραψε η Ρέιτσελ Γουίλιαςμ, η φίλη με το ταξίδι στο Μαρόκο, στο περιοδικό Vanity Fair. «Ντρέπομαι που με κορόιδεψε τόσο. Για την Άννα ήταν το όμορφο όνειρο στη Νέα Υόρκη, όπως ένα από αυτά τα βράδια που δεν φαίνεται να τελειώνουν ποτέ. Και μετά έρχεται ο λογαριασμός».

Όταν μπήκε για τα καλά στη νυχτερινή ζωή της Νέας Υόρκης, οι εισαγγελείς ανέφεραν πως η Σοροκίν άρχισε να μιλάει για τα σχέδιά της να ξοδέψει εκατομμύρια δολάρια για την ανέγερση μιας ιδιωτικής λέσχης τέχνης με εκθέσεις, εγκαταστάσεις και pop-up καταστήματα. Μάλιστα είχε σκεφτεί να το ονομάσει Anna Delvey Foundation.

Η Σοροκίν συνέχισε το παραμύθι της κληρονομιάς όταν αναζήτησε δάνειο ύψους 22 εκατομμυρίων δολαρίων για το ίδρυμα τον Νοέμβριο του 2016. Ισχυρίστηκε πως το δάνειο θα ήταν ασφαλές χάρη σε μια πιστωτική επιστολή της UBS στην Ελβετία ενώ έδειξε επίσης δηλώσεις που υποτίθεται τεκμηρίωναν τα περιουσιακά της στοιχεία.

Μια τράπεζα απέρριψε την Σοροκίν επειδή «δεν είχε επαρκή ταμειακή ροή για να πληρώσει τα δάνεια» ανέφεραν οι εισαγγελείς. Η ίδια αρνήθηκε μια άλλη τράπεζα όταν της άσκησαν πιέσεις για συνάντηση με έναν τραπεζίτης της UBS που θα μπορούσε να ελέγξει τα περιουσιακά στοιχεία της.

Ωστόσο, κατάφερε να εξασφαλίσει ένα δάνειο 100.000 δολαρίων από μια άλλη τράπεζα για να καλύψει τα έξοδά της. Κατέληξε με 55.000 δολάρια, ξοδεύοντας τα υπόλοιπα σε προσωπικές δαπάνες μέσα σε ένα μήνα.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο του 2017, η Σοροκίν φέρεται να ενοικίασε αεροπλάνο από και προς την εταιρία χαρτοφυλακίου Berkshire Hathaway στην Ομάχα Νεμπράσκα, αλλά ποτέ δεν πλήρωσε τον λογαριασμό των 35.400 δολαρίων.

Άφραγκη και αντιμέτωπη με έναν υπέρογκο λογαριασμό από ένα ξενοδοχείο στο Μανχάταν, τον Ιούλιο του 2017, η Σοροκίν άρχισε να ικετεύει τον αστυνομικό που είχε έρθει να διευθετήσει το ζήτημα, υποστηρίζοντας πως ήταν θέμα χρόνου να πληρώσει.

«Δεν έχω χρήματα και καμία πιστωτική κάρτα. Περιμένω την θεία μου από την Γερμανία. Εκείνη θα πληρώσει» είχε πει τότε, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. «Δεν προσπαθώ να ξεφύγω. Γιατί το κάνεις τόσο μεγάλο θέμα; Δώσε μου 5 λεπτά και θα φέρω έναν φίλο μου για να πληρώσει».