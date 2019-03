Μπεν Στίλερ: “Θα ήθελα τη χώρα μου περισσότερο φιλόξενη στους πρόσφυγες“

Ο αμερικανός ηθοποιός Μπεν Στίλερ θα ήθελε η χώρα του να επιδεικνύει περισσότερη φιλοξενία στους πρόσφυγες.

Ο Στίλερ, ο οποίος πέρυσι ορίστηκε πρεσβευτής καλής θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), δήλωσε ότι η βοήθεια και η αλληλεγγύη είναι μερικά από τα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν έναν Αμερικανό πολίτη.

"Πρόκειται για την προσφορά βοήθειας σε ανθρώπους και νομίζω ότι αυτό είναι ένα αμερικανικό γνώρισμα επίσης γιατί ορισμένες αγορές καλοδέχονται πάντα πρόσφυγες και μετανάστες", είπε ο Στίλερ αυτή την εβδομάδα σε τηλεφωνική συνέντευξη που κανονίστηκε από τον ΟΗΕ. "Πιστεύω ότι είναι ένα μέρος αυτού που σημαίνει να είσαι Αμερικανός".

Ο Στίλερ ορίστηκε πρεσβευτής καλής θέλησης του ΟΗΕ εν μέσω των επικρίσεων για τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική στις ΗΠΑ. Η ανένδοτη στάση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την παράτυπη μετανάστευση, στην οποία περιλαμβάνεται το αίτημά του για χρηματοδότηση για την κατασκευή τείχους στα σύνορα με το Μεξικό, ήταν στο επίκεντρο πρόσφατης πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα.

Ο 53χρονος ηθοποιός, διάσημος για τους ρόλους σε κωμωδίες όπως "There’s Something About Mary" ("Κάτι τρέχει με τη Μαίρη"), "Meet the Parents" ("Γαμπρός της Συμφοράς") και "Night in the Museum" ("Μια νύχτα στο Μουσείο"), δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι άνθρωποι γενικά θέλουν να βοηθούν αλλά η ρητορική του φόβου και του μίσους στέκεται εμπόδιο σε αυτό.

Πρόσφατα ο Στίλερ επισκέφθηκε πρόσφυγες στον Λίβανο στο πλαίσιο αποστολής του ΟΗΕ και πέρυσι τη Γουατεμάλα για να προσελκύσει την προσοχή στην προσφυγική κρίση στην Κεντρική Αμερική.

"Πιστεύω ότι αν οποιοσδήποτε έχει την εμπειρία που έχω και μπορεί να πηγαίνει και να επισκέπτεται αυτούς τους ανθρώπους, να βλέπει αυτές τις καταστάσεις και έχει την ευκαιρία να τους συναντήσει, θα έχει το ίδιο συναίσθημα που έχω και εγώ", δήλωσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Φωτογραφία: Instagram (Ben Stiller)