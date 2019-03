Βρέθηκε να επιπλέει στον ωκεανό και μετά 58 χρόνια αποκαλύφθηκε η φρικιαστική ιστορία της

Ο καπετάνιος βούτηξε αμέσως για να βρει το σωσίβιο, εγκαταλείποντας την Terry Jo στο πλοίο που βυθιζόταν. Η μικρή πέρασε τέσσερις ολόκληρες μέρες στον Ατλαντικό χωρίς νερό και τροφή.

Τότε, από το σημείο πέρασε ένα ελληνικό φορτηγό πλοίο, το Captain Theo και εντόπισε την κοπέλα, που υπέφερε από πυρετό και σοβαρή αφυδάτωση.

Ο Harvey βρέθηκε να επιπλέει στο Bluebelle τρεις μέρες νωρίτερα. Μαζί του είχε το νεκρό σώμα της Renee (σ.σ. η σύζυγός του) και είπε μια απίστευτη ιστορία για το πώς μια ξαφνική καταιγίδα είχε «χτυπήσει» το πλοίο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και το πλοίο τελικά να βυθιστεί. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι προσπάθησε να σώσει το κορίτσι, όταν το βρήκε στο νερό.

Φυσικά, η Terry Jo είχε μια διαφορετική ιστορία να πει. Κι όταν ο Harvey ανακάλυψε ότι η κοπέλα είχε επιζήσει και είχε διασωθεί, έκλεισε ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η Terry Jo κατέληξε να ζει με συγγενείς της, ωστόσο για 20 ολόκληρα χρόνια, ποτέ δεν είπε λέξη για το τι συνέβη.

Όμως τη δεκαετία του ’80, «ανοίχτηκε» σε λίγους στενούς φίλους της. Σύντομα ακολούθησε ψυχιατρική θεραπεία και κατέληξε να γράψει ένα βιβλίο για όσα πέρασε με τίτλο «Alone: Orphaned on the Ocean».

Το βιβλίο τελικά δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2010, σχεδόν 50 χρόνια μετά το γεγονός...

