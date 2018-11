Κυνήγησαν τους φασίστες έξω από την πόλη

Μια χούφτα ακροδεξιών εγκατέλειψαν το σχέδιο τους να πραγματοποιήσουν χθες πορεία στη Λίβερπουλ λόγω του πλήθους των εκατοντάδων αντιφασιστών που συγκεντρώθηκαν, μεταξύ των οποίων, και ο δήμαρχος της πόλης, Τζόι Άντερσον.

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ ανακοίνωσε ότι ένα άτομο συνελήφθη με την υποψία για διατάραξη της ειρήνης, ενώ ένα άλλο τέθηκε υπό κράτηση για παραβίαση της δημόσιας τάξης, χωρίς να διευκρινίσει ποια ομάδα στήριζαν.

Επίσης, δεν έγινε γνωστός επίσημα ο αριθμός των συμμετεχόντων από τις δύο πλευρές, αλλά σύμφωνα με την εφημερίδα «Liverpool Echo» οι αντιδιαδηλωτές ήταν πολλοί περισσότεροι.

Όπως γράφει ο Guardian, λίγα άτομα έφτασαν στο σταθμό Moorfields και βγήκαν έξω με τη συνοδεία της αστυνομίας για να ξεκινήσουν την κινητοποίηση τους περιφρουρούμενοι, όπως επέστρεψαν επιστρέψουν γρήγορα μέσα, καθώς το πλήθος φώναζε «No pasaran» και κρατούσαν πλακάτ, που έγραφαν «Όχι στον ρατσισμό».

«Η ειρηνική δύναμη των ανθρώπων κυνήγησε τους φασίστες έξω από τους δρόμους μας», τόνισε ο δήμαρχος προσθέτοντας ότι ήθελε «να δείξει στους ανθρώπους αυτούς ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι σε αυτή την πόλη».

Σε μήνυμά του στο Twitter δήλωσε υπερήφανος για την πόλη του. «Η ελπίδα πάντα νικάει το μίσος» έγραψε ο πολιτικός των Εργατικών.

«Πέντε φασίστες εμφανίστηκαν για πορεία στο Λίβερπουλ σήμερα. Με χαρά αναφέρουμε ότι έφυγαν μετά από πέντε λεπτά» ανακοίνωσε ύστερα η βρετανική αντιρατσιστική οργάνωση «Hope not Hate».

Fascists can’t leave station and have to be escorted by the police... well done to antifascists in Liverpool today pic.twitter.com/3hRvYYCQUq