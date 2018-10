Ο Μπόνο των U2 πήρε θέση για το Brexit:«Είναι απώλεια κοινών ονείρων, κοινών δυνάμεων»

Το Brexit είναι «απώλεια κοινών ονείρων, κοινών δυνάμεων» σχολίασε ο Μπόνο στη διάρκεια συναυλίας των U2 στο O2 Arena στο Λονδίνο.

Το συγκρότημα της ροκ βρίσκεται στην περιοδεία «Experience + Innocence tour» και πριν από την ερμηνεία του πολιτικά φορτισμένου τραγουδιού «Get Out Of Your Own Way» (Βγες από τον δικό σου δρόμο), ο Μπόνο μίλησε για το σχέδιο του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο αρχηγός των U2 χαιρέτισε το Λονδίνο ως "μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη" και μίλησε μπροστά από μια τεράστια σημαία σαν της ΕΕ με κίτρινα αστέρια, με το ένα αστέρι να έχει το χρώμα της σημαίας του Ηνωμένου Βασιλείου και να είναι κυκλωμένο από μια καρδιά.

"Ήμασταν σε περιοδεία σε ολόκληρη την Ευρώπη και οτιδήποτε νομίζετε γι αυτό, όλα όσα ακούσαμε γι αυτό από τη Μαδρίτη μέχρι το Βερολίνο και από το Παρίσι στο Άμστερνταμ είναι ότι οι άνθρωποι αγαπούν το Ηνωμένο Βασίλειο" είπε ο Ιρλανδός ρόκερ.

«Σας αγαπούν. Και κανείς δεν θέλει να φύγετε. Κι αυτή ακριβώς είναι η αλήθεια. Για εμάς δεν είναι απλώς ένα χρυσό αστέρι που πέφτει από μια γαλάζια σημαία. Είναι μια απώλεια κοινών ονείρων, κοινών δυνάμεων. Χωρίς εσάς, είμαστε λιγότεροι. Χωρίς εσάς, τους Άγγλους, τους Σκωτσέζους, τους Ουαλούς, τους Βορειοϊρλανδούς, είμαστε λιγότεροι" τόνισε στη διάρκεια της συναυλίας στο Λονδίνο, στις 23 Οκτωβρίου.

Ο Μπόνο αφιέρωσε το τελευταίο τραγούδι της συναυλίας «There Is A Light» στον Γιουτζίν Πέτερσον, Αμερικανό πάστορα, λόγιο και συγγραφέα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

«Θέλουμε να αφιερώσουμε τη βραδιά αυτή στον σπουδαίο Γιουτζίν Πέτερσον, ο οποίος μας άφησε χθες βράδυ» είπε ο Μπόνο.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)