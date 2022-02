Διάκριση Σκοπελίτη επιστήμονα

Ο Γρηγόριος Τσουκαλάς αναγορεύτηκε επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Αξιος εκπρόσωπος της Σκοπέλου ο διακεκριμένος επιστήμονας Γρηγόριος Τσουκαλάς, αναγορεύτηκε επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τους συντοπίτες του να δηλώνουν περήφανοι για την εξέλιξή του.

Ο Γρηγόριος Ιωάννου Τσουκαλάς, γόνος γνωστής οικογένειας της Σκοπέλου, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Σπούδασε Ιατρική στη Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας St Kliment Ohridski. Ειδικεύθηκε στην Πυρηνική Ιατρική στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Αγιος Σάββας», όπως αναφέρεται στο βιογραφικό του.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ανακουφιστική Αγωγή-Ογκολογία από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Στην ίδια σχολή ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στην Ιστορία της Ιατρικής, ενώ ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική του διατριβή στην Ανατομία στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Κατέχει, επίσης, τίτλο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Ιστορία της Ιατρικής, από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Claude Bernard Lyon 1 της Λιόν.

Εχει εξειδικευθεί μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Μαστολογία, απόφοιτος της European Society of Mastology, στη διατροφή (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism και Harvard University courses), στην απεικόνιση του κεντρικού νευρικού συστήματος (Johns Hopkins Neuroradiology Department), στην ανατομία του γαστρεντερικού συστήματος (Anatomy Department, Leiden University) και στην ανθρωπολογία (Archaeology Department, Leiden University).

Εχει διατελέσει πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του Νοσοκομείου «Ο Αγιος Σάββας». Είναι κλινικός ιατρός στο τελικό στάδιο άνοιας στη Νευρολογική Κλινική και Κέντρο για τη Νόσο Alzheimer και των Συναφών Συνδρόμων Ανοιας «Ο Αγιος Γεώργιος». Εχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων ΕΚΠΑ, Θεσσαλίας, Θράκης και Λυών. Τα ερευνητικά και συγγραφικά του ενδιαφέροντα, χωρίς να περιορίζονται, επικεντρώνονται στην Ιστορία της Ιατρικής, στη Φιλοσοφία και Ηθική της Ιατρικής, στην Αρχαιολογία, στην Ανατομία, στη Κλινική Ανατομία, στην Πυρηνική Ιατρική και στην Ανακουφιστική Αγωγή.

«Μας κάνει περήφανος η αναγόρευσή του σε επίκουρο καθηγητή στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ευχόμαστε να φτάσει ψηλότερα» δήλωσε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σκοπέλου Αγγελος Ξηντάρης, μεταφέροντας, ταυτόχρονα, τις ευχές των κατοίκων του νησιού.

ΓΛ. ΥΔΡ.