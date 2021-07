Διατίθενται από σήμερα δωρεάν self tests από τα φαρμακεία της Μαγνησίας

Διατίθενται από σήμερα στην περιοχή, με τον πρόεδρο των φαρμακοποιών Κώστα Ματσιόλη να ζητεί τη στήριξη της πολιτείας

Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δωρεάν διάθεση self tests από τα φαρμακεία, με τη διαδικασία να διαρκεί μέχρι το Σάββατο 10 Ιουλίου.

Δωρεάν self tests διατίθενται από τα φαρμακεία σε δικαιούχους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε πολίτες από 18 έως 30 ετών, ενώ θα διανεμηθούν τέσσερα self tests για όλο τον Ιούλιο. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι δεν θα λαμβάνουν self tests όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι και έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους.

Η λειτουργία του συστήματος διάθεσης self tests θα ανασταλεί από το Σάββατο 3 Ιουλίου και ώρα 17.00 έως τη Δευτέρα 5 Ιουλίου και ώρα 08.00, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου που κοινοποιήθηκε χθες και στη Μαγνησία.

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ επικοινώνησε με τον Κώστα Ματσιόλη, πρόεδρο του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο οποίος υπογράμμισε ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση των self tests, καθώς πέραν των αναγκών των εργαζομένων, καλύπτει και όσους μετακινούνται ή επιθυμούν να ταξιδέψουν.

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης της πολιτείας και έμπρακτης αναγνώρισης του έργου και της προσφοράς τόσο των φαρμακείων, όσο και των φαρμακαποθηκών, που «μεταφέρουν με δικά τους μέσα και διανέμουν με τους υπαλλήλους τους, μεγάλο όγκο υλικού, παρά τον φόρτο εργασίας που υπάρχει».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «αντί της επιβράβευσης, η πολιτεία δημιουργεί κοινές υπουργικές αποφάσεις, προκαλώντας τον κλάδο ότι θα υπάρχει η διάθεση των self tests σε άλλους χώρους», για να προσθέσει ότι «η πολιτεία, μέχρι στιγμής, λεκτικά αναφέρει ότι θα υπάρχει θετική ανταπόκριση σε συζητήσεις για επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων μας, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν απαντήσεις».

ΓΛ. ΥΔΡ.