Από τον Βόλο σε κορυφαίο γκρουπ της Ευρώπης

Ο Θανάσης Κουλεντιανός είναι μέλος των «Λωξάντρα», που αναδείχθηκαν τρίτοι πανευρωπαϊκά στην έθνικ μουσική

Μεγάλο κεφάλαιο στην έθνικ μουσική είναι το συγκρότημα «Λωξάντρα», που έχει ως βάση τα παραδοσιακά ηχοχρώματα, τα οποία αποδίδει με ξεχωριστή προσωπικότητα, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση πανευρωπαϊκά την περασμένη χρονιά. Ο Βολιώτης Θανάσης Κουλεντιανός είναι μέλος του βραβευμένου σχήματος, που διακρίνεται για τον ιδιαίτερο ήχο του, που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.

Ρεπορτάζ: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Ραδιοφωνικοί παραγωγοί από έντεκα διαφορετικές χώρες ανέδειξαν το μουσικό σχήμα στα κορυφαία της Ευρώπης, «διαβάζοντας» στο μουσικό έργο των «Λωξάντρα» μια μεγάλη και σημαντική ιστορία.

Με δήλωσή του στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο Βολιώτης βιρτουόζος στο κανονάκι, ανέφερε ότι η μεγάλη διάκριση που απέσπασε το γκρουπ για το cd «Loxandra in transition», δικαιώνει τους κόπους και τις κοινές προσπάθειες. «Δουλέψαμε πολύ σκληρά για αυτό το αποτέλεσμα που δικαίωσε, νομίζω, τις προσπάθειές μας» είπε.

Το μουσικό σχήμα «Λωξάντρα» γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μουσικές του αφετηρίες και αναζητήσεις η αστική μουσική παράδοση των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης, η τσιγγάνικη μουσική παράδοση, η δημοτική μουσική της Ελλάδας, η κλασική Οθωμανική και νεότερη αστική και λαϊκή μουσική της Τουρκίας, οι ήχοι του αραβικού κόσμου, η σεφαραδίτικη μουσική και τα μουσικά ιδιώματα των Βαλκανίων.

Το πρώτο album του σχήματος κυκλοφορεί το 2006 με τίτλο «σχεδόν όπως παλιά…» (Καθρέφτης), album που το 2011 κυκλοφορεί και στην Τουρκία με τον τίτλο «Almost like in the Past», ενώ στις αρχές του 2012 εκδίδεται η δισκογραφική δουλειά του με τίτλο «Μεϋχανέ – Καφέ Αμάν», η οποία σκαρφάλωσε στην 8η θέση του World Music Chart of Europe (Σεπτέμβριος 2012). Το κομμάτι «Τα ψαράδικα» θα επιλεγεί για να συμπεριληφθεί στο cd album του πολύ γνωστού περιοδικού παραδοσιακής και ethnic μουσικής «Folk Roots».

Εμφανίσεις στο εξωτερικό

Η «Λωξάντρα» έχει στο ενεργητικό πολυάριθμες εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μερικές από αυτές είναι στο «EUROMUSICA», «Παρά θιν’ αλός», «Βαλκανική πλατεία», «Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης», «Γιορτές Της Γης», «FESTIVAL VOX FEMINA» στη Γαλλία, «Mediterranean Music Festival» στην Ιταλία, «Balkan Caravan» στην Ελβετία, «M.U.P.A. festival» στην Ουγγαρία αλλά και σε αντίστοιχες διοργανώσεις στο Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία…

Το 2010 «έντυσε» μουσικά και ζωντανά επί σκηνής, την πολύ επιτυχημένη παράσταση του ΚΘΒΕ «Λωξάντρα» που βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου.

Το 2013 μετά από πρόσκληση καθηγητών του Πανεπιστημίου «Μακεδονία», πραγματοποίησε τριήμερο εργαστήρι με θέμα την μουσική των «καφέ Αμάν», σε φοιτητές της κατεύθυνσης παραδοσιακής μουσικής του ΤΜΕΤ.

Από το τέλος του 2016 οι «Λωξάντρα» είναι σε δημιουργικό μετασχηματισμό, χωρίς περιορισμό στο ρεπερτόριο, με πρωτότυπες συνθέσεις των μελών του σχήματος και διάθεση ανοίγματος σε νέα ρεύματα. Καρπός της δουλειάς τους, το cd «Loxandra in transition», που κυκλοφόρησε στις 20 του Απρίλη 2018 από την Ελβετική «Dalitmusic» και μόλις 10 μέρες αργότερα, στις αρχές του Μάη, έφτασε στο Νούμερο 3 στο World musiccharts Europe και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από τα περισσότερα έγκριτα περιοδικά και websites μουσικής της Ευρώπης, Καναδά και Ην. Πολιτειών Αμερικής.

Στις αρχές του 2019 με αφορμή την κυκλοφορία του νέου δίσκου, το συγκρότημα πραγματοποιεί μια πολύ επιτυχημένη περιοδεία στην Ευρώπη, Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βέλγιο και ήδη προγραμματίζεται η επόμενη κάθοδος στην ευρωπαϊκή world-ethnic μουσική σκηνή μέσα στο φθινόπωρο.

Ταλαντούχος μουσικός



Ο Θανάσης Κουλεντιανός σε ηλικία 13 ετών έρχεται σε επαφή με το κανονάκι και σε ηλικία 15 και 16 χρόνων κερδίζει ειδική διάκριση και 1ο βραβείο στους πρώτους και δεύτερους πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες μουσικής αντίστοιχα. Τότε αρχίζει να ασχολείται και επαγγελματικά με τη μουσική.

Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς έλληνες τραγουδιστές της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής, Ελένη Βιτάλη, Γλυκερία, Γιώργο Νταλάρα, Χρόνη Αηδονίδη, Γιάννη Παπακώστα, Δόμνα Σαμίου κ.ά., συμμετέχοντας και ως σολίστ με την ορχήστρα του Γιάννη Μαρκόπουλου «παλίντονος αρμονία», την «Εστουδιαντίνα», την jazz ορχήστρα Βig Βand του δήμου Αθηναίων, και τον γνωστό Σέρβο τραγουδιστή Slobodan Trkulja σε συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής, πτυχιούχος αρμονίας, απόφοιτος και μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος μουσικής επιστήμης και τέχνης του πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατεύθυνσης παραδοσιακής μουσικής.

Έχει διδάξει κανονάκι και θεωρία παραδοσιακής μουσικής στο δημοτικό ωδείο Ν. Ιωνίας Βόλου, το ωδείο παραδοσιακής μουσικής «εν χορδαίς» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το Ωδείο Σαμαρά, το νεοϊδρυθέν Ωδείο «Ρυθμός», τη σχολή βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής ιεράς μητροπόλεως Δράμας και το μουσικό σχολειό Πτολεμαΐδας και Τρίπολης.

Μέλος της «world music» μπάντας «Λωξάντρα», του ποντιακού σχήματος «Αργατεία» και μόνιμος συνεργάτης της τουρκάλας τραγουδίστριας Dilek Kots, συνυπάρχει με διάφορα μουσικά σχήματα αποτελούμενα από νέους τραγουδιστές και μουσικούς της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής σε συναυλίες εντός και εκτός Ελλάδας.