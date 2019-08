Γ.Υδραίου Γεμίζουν πλοία Μεγάλες ανάσες στην εστίαση... δίνει ο Αύγουστος Ενημερώνεται Ενότητα Τελευταία νέα απο Γ.Υδραίου Εναποθέτουν ελπίδες στη «Λευκή νύχτα» Τελευταία ενημέρωση: 2019-08-17, 17:30:54 Θεσμός πλέον η λευκή νύχτα για εμπόρους και καταναλωτές Εκδηλώσεις σε δεκατρία σημεία διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου Στην «Λευκή νύχτα» εναποθέτουν τις ελπίδες για αύξηση του τζίρου στα ταμεία τους οι έμποροι της περιοχής, με τους καταναλωτές να περιμένουν με ανάλογη ανυπομονησία τον θεσμό που συνεπάγεται αγορές σε πολύ δελεαστικές τιμές. Η «Λευκή νύχτα» διοργανώνεται την Παρασκευή 30 Αυγούστου, λίγο πριν την λήξη της θερινής εκπτωτικής περιόδου, που κλείνει στις 5 Σεπτεμβρίου για την περιοχή, και πλαισιώνεται από μουσικές εκδηλώσεις. Ρεπορτάζ: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ Η συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πλέον θεσμός με την υπογραφή του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου και Ιωνίας, με τον πρόεδρο Απόστολο Οντόπουλο να αναφέρει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ότι «μετά την επιτυχία της περσινής προσπάθειας, όλοι οι συνάδελφοι είναι ενθουσιασμένοι και την περιμένουν με ανυπομονησία». Η πανθεσσαλική καμπάνια που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει αποδώσει και όπως όλα δείχνουν, καθώς αναμένεται να επισκεφτούν την τοπική εμπορική αγορά κάτοικοι άλλων Θεσσαλικών πόλεων. Η προσπάθεια για τόνωση του τζίρου και της αγοράς γενικότερα, συνεχίζεται με αδιάκοπους ρυθμούς και παρά το γεγονός ότι η κίνηση του Αυγούστου είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με την υψηλή επισκεψιμότητα του προηγούμενου μήνα, εντούτοις οι έμποροι προσδοκούν ότι το δεύτερο δεκαπενθήμερο, στην τελική ευθεία της ολοκλήρωσης των εκπτώσεων, θα αναστραφεί το κλίμα. Τα εκπτωτικά ποσοστά ήταν αυξημένα ήδη από τις πρώτες μέρες, και αυξάνονται σταδιακά, με τον μέσο όρο του 50% να κυριαρχεί στην αγορά. Κλείνοντας, ο πρόεδρος του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου Απόστολος Οντόπουλος υπενθυμίζει ότι «στη διάρκεια της «Λευκής νύχτας» ο καταναλωτής θα μπορέσει να προμηθευτεί προϊόντα σε πολύ υψηλές προσφορές, τα οποία δεν προορίζονται για την χειμερινή σεζόν». Μουσική στην πόλη Οι εκδηλώσεις της «Λευκής νύχτας» αρχίζουν μετά τις 8 το απόγευμα, σε δεκατρία σημεία της πόλης με την προοπτική να συνεχιστούν και μετά τα μεσάνυχτα, δίνοντας χαρούμενους τόνους στην αγορά. Οι εκδηλώσεις έχουν ως εξής: Πλατεία Πανεπιστημίου: 20.30 ΙΕΚ Γιάτσος (γευστική δοκιμή), 20.45-21.45 Dance Art Studio (χορευτικό event), 21.45-00.00 Appartia (μουσική συναυλία), 22.00 Σχολή Le Gourmet (γευστική δοκιμή).

Δημητριάδος με Λώρη: Μετά τις 21.00 μουσική συναυλία με τους «Εκείνες και Αυτός».

Ερμού με Τοπάλη: Μετά τις 20.30 μουσική συναυλία με τους Παλσάρ.

Σπυρίδη με Σωκράτους: Μετά τις 20.30 προγραμματίζονται «Piano Stories».

Δημητριάδος με Αγ. Νικολάου: Μετά τις 21.00 θα πραγματοποιηθεί μουσική συναυλία με τον Απόστολο Γκίκα (AG).

28ης Οκτωβρίου με Δον Δολεζίου: Μετά τις 20.30 θα γίνει μουσική συναυλία με τους «Volo Der No».

Ερμού με Ροζού: Μετά τις 20.30 μουσική συναυλία με την Rafaela Pifnataro.

Aντωνοπούλου με Σωκράτους: Μετά τις 20.00 Live Cooking με τη Σπυριδούλα από τη σχολή Le Gourmet.

Kονταράτου με Ογλ: Μετά τις 20.30 η έκπληξη της βραδιάς περιλαμβάνει Help the Planet Face Painting και φωτογραφία από το ΙΕΚ Γιάτσος.

Ερμού με Αγ. Νικολάου: Μετά τις 20.00 προγραμματίζεται Φεστιβάλ Γεύσεων από το ΙΕΚ Δήμητρα, Studio Oμορφιάς και Face Painting.

Κ. Καρτάλη μεταξύ Σωκράτους και 28ης Οκτωβρίου: Μετά τις 20.00 ο dj Dimitris Iatropoulos στα decks, δίνει τον ρυθμό.

Γκλαβάνη μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος: Μετά τις 20.00 θα πραγματοποιήσει μουσική συναυλία «Η Μπάντα που παίζει τα πάντα».

Κουμουνδούρου με Κονταράτου: Μετά τις 21.00 θα πραγματοποιηθεί Cocktail Festival (Groove, Grappa, Entra & Novel). Χορηγός επικοινωνίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ. Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο Αποστολή σχολίου 9 + 3 =

