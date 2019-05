«Απόβαση» 1.300 προσκόπων στον Βόλο

Εφηβοι από διάφορες πόλεις συμμετέχουν στην 35η πανελλήνια ανιχνευτική πολιτιστική ενημέρωση

Προσκοπική «απόβαση» πραγματοποιείται στον Βόλο με τη συμμετοχή 1.300 περίπου εφήβων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίοι δίνουν χρώμα, χαμόγελα και νεανικό παλμό στην πόλη. Οι πολυάριθμοι νεαροί πρόσκοποι κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε κάθε γωνιά της πόλης, καθώς συμμετέχουν με κέφι και ενθουσιασμό στην 35η πανελλήνια ανιχνευτική πολιτιστική ενημέρωση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, που ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι μεθαύριο Κυριακή 5 Μαΐου.

Ρεπορτάζ: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Η συνάντηση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στον Βόλο είναι η πολυπληθέστερη στη μέχρι τώρα ιστορία του θεσμού, στρέφοντας το ενδιαφέρον των φίλων του προσκοπισμού στην πόλη των Αργοναυτών.

Το μήνυμα της πανελλήνιας συνάντησης είναι ότι «το μέλλον ανήκει στους νέους, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να κάνουν τον κόσμο καλύτερο με γνώμονα τις αξίες που έχουν στο dna τους» ανέφερε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο Χριστόφορος Μητρομάρας, γενικός έφορος Ελλήνων προσκόπων.

Μέσω της πανελλήνιας ανιχνευτικής πολιτιστικής ενημέρωσης που ξεκίνησε χθες σε πανηγυρικό κλίμα στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Μελίνα Μερκούρη», πολυάριθμοι έφηβοι πρόσκοποι από όλη την Ελλάδα εκφράζουν το δημιουργικό τους πνεύμα, ενώ δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από την πόλη και τις φυσικές της ομορφιές.

Στο πλαίσιο της πανελλήνιας συνάντησης μια κοινότητα ανθρώπων με «ανήσυχο πνεύμα» θα συναντηθεί σήμερα Παρασκευή 3 Μαΐου στις 18.00 στο Συνεδριακό Κέντρο Βόλου (πρώην Εκθεσιακό - Αθλητικό Κέντρο). Το prisma, που διοργανώνεται με πρωτοβουλία των Ελλήνων προσκόπων, θα φιλοξενήσει πέντε ενδιαφέροντες ομιλητές, οι οποίοι θα μοιραστούν την εμπειρία τους με τους εφήβους προσκόπους, αλλά και τους νέους της πόλης του Βόλου. Πέραν των 1.300 προσκόπων, θα παρευρεθούν και μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Οι σημερινοί ομιλητές του prisma είναι οι Paul Efmorfidis, ιδρυτής Cocomat, π. Αθηναγόρας Λουκατάρης, «Φάρος του Κόσμου», Φίλια Μητρομάρα, δημοσιογράφος, Δημήτρης Μπουφίδης, φοιτητής Bioengineering & πρώην ανιχνευτής, Αλέξανδρος Παπανδρέου, CEO & founder «Learning out of the box» και πρόεδρος Χαρισμάθειας, Afzal Hozinze, ασυνόδευτος πρόσφυγας – The Home Project.

Την 35η πανελλήνια ανιχνευτική πολιτιστική ενημέρωση υποστηρίζουν η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, ο Δήμος Βόλου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, το Επιμελητήριο Μαγνησίας, ο Σύλλογος Αρτοποιών Μαγνησίας.