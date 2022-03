Γ. Π. Μασσαβέτας: Αν δεν βλέπουμε τι θα ακολουθήσει, εθελοτυφλούμε

Τα κράτη της Δύσης γενικώς και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ειδικώς εμφανίζονται ακόμη να διστάζουν. Να δολιχοδρομούν ως προς το αν χρειάζεται κάποια δυναμικότερη απάντηση σε αυτό, που άρχισε ο Πούτιν στην Ουκρανία, το οποίο πιθανότατα θα φθάσει στην «τελική λύση» του την επόμενη εβδομάδα, με την ισοπέδωση του Κιέβου και άλλων πόλεων αυτής της χώρας. Αρνούνται να κατανοήσουν ότι, όπως και στην περίπτωση του Χίτλερ, στη δεκαετία του ΄30, έτσι και στην περίπτωση του Πούτιν, ισχύει το αξίωμα «τρώγοντας έρχεται η όρεξη», ιδίως αν δεν υπάρχει κάποιος αποφασισμένος να σου «ξεράνει» το αρπακτικό σου χέρι.

Πορεύονται με τη βεβαιότητα ότι αν τελικώς καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και εγκαταστήσει μια κυβέρνηση από δικές του μαριονέτες, που θα αποφασίσουν ότι η χώρα τους είναι τμήμα του «ρωσικού έθνους», μετά «θα κάτσει στα αβγά του» χορτασμένος.

Απέναντι σε αυτόν τον επικίνδυνο εφησυχασμό ακούγονται, με δραματικό τόνο, προειδοποιητικές φωνές, από την ίδια τη Ρωσία. Φωνές, που προειδοποιούν ότι τα σχέδια της κλίκας Πούτιν δεν σταματούν στην Ουκρανία. Περιλαμβάνουν την «τύχη» τόσο της Μολδαβίας, όσο και της Πολωνίας. Είναι χαρακτηριστικά όσα είπε σε συνέντευξή του στην Κατερίνα Οικονομάκου, στο Insidestory, ο Γκρεγκ Γιούντιν καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών της Μόσχας. Ο άνθρωπος, που είχε, με άρθρο του, προδιαγράψει αυτό, που συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία, όταν όλοι πίστευαν ότι «δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος». Τώρα απευθύνεται προς τους ηγέτες, αλλά και τους πολίτες της Ενωσης με δραματική προειδοποίηση:

Είμαι σίγουρος ότι στην Ευρώπη δεν έχετε συνειδητοποιήσει το μέγεθος του κινδύνου. Σε μένα είναι απολύτως σαφές ότι έχει σειρά η Πολωνία. Δεν μιλώ καν για τη Μολδαβία, διότι είναι γνωστό ότι αποτελεί μέρος του σχεδίου. Οποιος είχε διαβάσει το δοκίμιο, που είχε γράψει πέρσι ο Πούτιν «On the Historical Unity of Russians and Ukrainians» για την Ουκρανία, θα έπρεπε να είχε καταλάβει ότι θα είχαμε πόλεμο. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω πώς είναι δυνατό να το παρέβλεψαν αυτό τόσοι άνθρωποι. Εκείνο το δοκίμιο, λοιπόν, παρουσιάζει την Πολωνία ως μια υπαρξιακή απειλή για τη Ρωσία. Αρα θα έρθει η σειρά της.

Η έκκληση, που κάνω, είναι να μην πουλήσετε την Ουκρανία. Εάν την πουλήσετε, θα είναι καταστροφή.