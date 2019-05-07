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Ολοι οι συνδυασμοί και οι ανεξάρτητοι στη Μαγνησία
Τελευταία ενημέρωση: 2019-05-07, 09:10:58
Οι ανεξάρτητες κινήσεις και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι
Ολοκληρώθηκε προχθές τα μεσάνυχτα στο Πρωτοδικείο Βόλου η κατάθεση υποψηφιοτήτων από συνδυασμούς, ανεξάρτητες κινήσεις τοπικών κοινοτήτων και μεμονωμένους υποψήφιους στα συμβούλια τοπικών κοινοτήτων.
Ρεπορτάζ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ
Κατά την κατάθεση των υποψηφιοτήτων δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα, καθώς μέχρι και το μεσημέρι προχθές Κυριακή ο κύριος όγκος των συνδυασμών των μεγάλων δήμων είχε υποβληθεί. Ωστόσο η κατάθεση των υποψηφιοτήτων συνεχιζόταν έως και τις 12 το βράδυ, που εξέπνεε και η προθεσμία, με τους δικαστικούς υπαλλήλους να είναι στο πόδι. Οι τελευταίες δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών έγιναν από τοπικά συμβούλια του δήμου Νοτίου Πηλίου.
Κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα όσα είχαν γίνει γνωστά από τους συνδυασμούς στους μεγάλους δήμους. Εκπλήξεις υπήρξαν όσον αφορά στον μεγάλο αριθμό των υποψηφιοτήτων ανεξάρτητων κινήσεων σε τοπικά συμβούλια και μεμονωμένων υποψηφίων στα τοπικά συμβούλια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συνολικά οι συνδυασμοί που κατατέθηκαν στη Μαγνησία είναι 29, ενώ οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν συνολικά συμπεριλαμβανομένων και των μεμονωμένων υποψηφίων και των ανεξάρτητων κινήσεων στα τοπικά συμβούλια είναι 98.
Ο «Κλεισθένης» φαίνεται ότι φέρνει μεγάλες αλλαγές στις εκλογές για τα τοπικά συμβούλια. Συνολικά οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που προσπαθούν να επωφεληθούν τα υπολοίπων των ποσοστών εκεί ανέρχονται στους 47, ενώ οι ανεξάρτητες κινήσεις είναι 22.
Ο μεγαλύτερος αριθμός μεμονωμένων συμβούλων παρουσιάζεται στις τοπικές κοινότητες Αλμυρού, όπου είναι συνολικά 23 και ακολουθεί ο δήμος Νοτίου Πηλίου με 10 μεμονωμένους υποψήφιους, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός ανεξάρτητων κινήσεων παρουσιάζεται στους δήμους Αλμυρού και Βόλου, που είναι οχτώ και έξι αντίστοιχα.
Αναλυτικά τα ονόματα των υποψηφίων σε όλη της Μαγνησία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές θα ανακοινωθούν το Σάββατο 11 Μαΐου μετά από την ανακήρυξη στο Πρωτοδικείο Βόλου.
Οι συνδυασμοί, οι ανεξάρτητες κινήσεις και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι έχουν ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
*«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ» - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
* «ΒΟΛΟΣ – ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ» - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΠΟΥΛΑ
* «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΟ» - ΙΑΣΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
* «ΒΟΛΟΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ
* «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΟΥ» - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ: ΔΡ.Α.ΚΕ.Ι.Α - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΛΑΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ -ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΑΦΥΡΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΩΛΚΟΥ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ» ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
-ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ: ΡΑΜΠΟΣ Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΓΚΑΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΣΚΛΟΥ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΕΣΚΛΟΥ» ΤΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΓΑΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ: «ΑΔΕΣΜΕΥΤΑ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΑΦΥΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΔΗΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ: «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ» ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΒΟΛΟΥ» ΦΡΟΣΩ ΚΑΠΑΝΑ – ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
-«ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ –ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» - Δημήτριος Νασίκας
-«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» - Απόστολος Παπαϊωάννου
-«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΡΟΣΤΑ» - Χαράλαμπος Πάσχος
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ: ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ: ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΗΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
-«ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΣΕΡΙΔΗΣ
-«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
-«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» - ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΟΓΚΑΣ
- «ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» ΡΑΠΠΟΥ - ΜΑΜΑΛΗ ΖΩΗ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ: «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΣΕΡΙΔΗΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ: «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΣΕΡΙΔΗΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ: «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΣΕΡΙΔΗΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ: «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΣΕΡΙΔΗΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΙΟΥ: ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΣΕΡΙΔΗΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ: «ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΣΕΡΙΔΗΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΠΗΣ: ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΣΕΡΙΔΗΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΜΥΡΟΥ: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ: ΚΕΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΩΝΑ: ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΩΝΑ: ΤΣΙΠΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΕΦΟΓΛΟΥ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΦΩΝ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΜΟΥΡΑΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΩΤΩΝ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΛΕΟΥ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΕΛΕΟΥ» ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΠΗΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ» -ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΩΤΩΝ: ΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΩΤΩΝ: ΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΗΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΤΙΝΟΥ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΦΩΝ: ΒΑΡΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΗΣ: ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ: «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΜΙΤΖΕΛΑ» ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΦΩΝ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ: «ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΩΝΑ: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΗΣ: ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΚΙΔΑΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ: «ΑΝΑΒΡΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ» ΚΕΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ» ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΝΗΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ» ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ΜΕΛΕΜΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΦΩΝ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΙΟΥ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΡΟΚΙΟΥ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
-«ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ
-«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ
-«ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» - ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΟΥ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΣΣΟΥ» ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ» ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΗΓΑΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ: ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ: ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
-«ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Ν. ΠΗΛΙΟΥ» – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
-«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
-«ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΗΛΙΟΥ» - ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΤΖΙΚΟΣ
-«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΛΕΙΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ: ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΙΝΟΒΡΥΣΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΙΝΟΒΡΥΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΥΖΙΤΣΑΣ: «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΥΖΙΤΣΑ» ΓΚΟΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ: «ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΟ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΕΤΩΝ –ΠΡΟΠΑΝ – ΚΑΛΑΜΑΚΙ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΕΛΙΚΑΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΙΝΟΥΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΑΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ))
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ: ΗΛΙΑΣ ΨΑΘΑΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ: ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΙΝΟΥΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
-«ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!» - ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
-«ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΙΑΘΟ» - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ
- «ΣΚΙΑΘΟΣ –ΕΝΩΜΕΝΗ – ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» (ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ)
-ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΚΙΑΘΟΥ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ)
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
-«ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΠΡΩΤΑ» ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ
-«ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
-ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ)
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΗΜΑΤΟΣ: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ)
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΗΜΑΤΟΣ: «ΚΑΘΑΡΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ» ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ
-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ: ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ)
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
-«ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ
-ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
-«ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ» - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ
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