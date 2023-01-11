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Στις προπονήσεις της Εθνικής Κορασίδων η Πλατανιά

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Παίκτης της Αγίας Αννας ο Πολύζος

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Στις προπονήσεις των μικρών Εθνικών Κοκμοτού και Νάνου

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Ντεμπούτο και πρώτες δηλώσεις Τσελεμπάκη

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Τελευταία νέα απο Sports

Ολες οι συμμετοχές στα 11α Νικητήρια

Τελευταία ενημέρωση: 2023-01-11, 10:02:04
Ο Υδάτινος Κόσμος κατέκτησε συνολικά 60 μετάλλια
Ολες οι συμμετοχές στα 11α Νικητήρια

Με 178 μετάλλια πανηγύρισαν τη συμμετοχή τους στα 11α Νικητήρια οι σύλλογοι του Βόλου, συμμετέχοντας με τις προαγωνιστικές τους ομάδες.

Ρεπορτάζ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΤΤΑΣ

Θριαμβευτής ήταν ο Υδάτινος Κόσμος, κατακτώντας συνολικά 60 μετάλλια εκ των οποίων 30 χρυσά, 14 αργυρά και 16 χάλκινα. Στη γενική κατάταξη τον ακολούθησε ο Ολυμπιακός Βόλου με 10-10-6 και ο ΝΟΒΑ με 9-20-15.

7 χρυσά, 12 ασημένια και 15 χάλκινα κατέκτησε ο ΟΕΑΝΑΒ, ενώ ακολούθησαν ο Μαγνησιακός με 2-3-2, η Νίκη Βόλου με 2 χρυσά και 3 αργυρά και ο ΑΣ Αξιον Εστί με 2 χάλκινα.

Αναλυτικά οι συμμετοχές, οι διακρίσεις και οι θέσεις των βολιώτικων σωματείων στην προαγωνιστική κατηγορία σε αγόρια και κορίτσια από 9 έως 12 ετών:

ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

50m EΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ10 ΤΡΟΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6

ΤΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10

ΚΡ9 ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2

ΣΤΑΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16

ΑΓ9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 1

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 7

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 ΤΑΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6

ΑΓ11 ΜΑΤΖΑΦΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2

ΜΑΜΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10

ΑΓ10 ΠΟΥΛΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2

ΙΒΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΞΙΑ. 3

ΤΡΟΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6

ΤΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10

ΚΡ11 ΚΑΨΙΩΧΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 6

ΚΡ10 ΡΑΚΙΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6

ΚΡ9 ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1

ΑΓ9 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 6

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1

ΑΓ11 ΜΑΤΖΑΦΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1

ΑΓ10 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2

ΠΟΥΛΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3

ΚΡ12 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 3

ΚΡ11 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2

ΚΑΨΙΩΧΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 5

400m EΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1

ΑΓ11 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 2

ΚΡ12 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 3

50m ΥΠΤΙΟ

ΑΓ12 ΤΑΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3

ΑΓ11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1

ΑΓ10 197688 ΤΩΡΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 1

ΙΒΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΞΙΑ. 5

ΚΡ12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 7

ΚΡ10 ΜΑΓΓΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 4

ΚΡ9 ΜΕΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ 2

ΑΓ9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 3

ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14

100m ΥΠΤΙΟ

ΑΓ12 ΤΑΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5

ΑΓ11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1

ΑΓ10 ΤΩΡΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 1

ΙΒΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3

ΚΡ12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 7

ΚΡ11 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 7

200m ΥΠΤΙΟ

ΑΓ12 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1

ΑΓ11 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2

ΚΡ12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2

ΚΡ11 194237 ΔΕΜΕΡΤΖΗ 3

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΑΓ10 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1

ΚΡ12 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4

ΚΡ11 ΚΑΨΙΩΧΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 7

ΚΡ10 ΡΑΚΙΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1

ΚΡ9 ΣΤΑΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5

100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΑΓ12 ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1

ΑΓ11 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1

ΚΡ12 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2

50m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΑΓ12 ΚΑΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1

ΑΓ10 ΤΡΟΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2

ΤΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8

ΚΡ12 ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6

ΚΡ11 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 9

ΚΡ10 ΜΑΓΓΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 3

ΚΡ9 ΜΕΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ 1

ΑΓ9 ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3

100m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΑΓ12 ΚΑΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1

ΑΓ10 ΤΩΡΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 1

ΚΡ12 ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3

ΚΡ11 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 5

200m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΑΓ12 ΚΑΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1

ΚΡ12 ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3

200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ

ΑΓ12 ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1

ΑΓ11 ΜΑΤΖΑΦΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1

ΑΓ10 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1

ΠΟΥΛΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2

ΚΡ12 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 3

ΚΡ10 ΜΑΓΓΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2

400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ

ΑΓ12 ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1

ΚΡ12 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3

4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 1η θέση

ΚΑΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓ11 1η θέση

ΜΑΤΖΑΦΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

ΑΓ10 1η θέση

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΩΡΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

ΙΒΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΞΙΑ

ΚΡ12 3η θέση

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ

ΑΓ12 1η θέση

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΓ11 1η θέση

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΜΑΤΖΑΦΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΓ10 1η θέση

ΤΩΡΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

ΤΡΟΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΡ12 3η θέση

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

50m EΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ11 ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 8

ΑΓ10 ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 13

ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 16

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘ. 20

ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 22

ΚΡ11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6

ΚΟΥΤΙΝΑ ΛΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ 10

ΧΑΛΚΙΑ ΒΑΙΑ 13

ΣΟΥΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14

ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΔΑΝΑΗ 16

ΚΡ10 ΤΖΟΥΜΑ ΣΕΜΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1

ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 5

ΚΡ9 ΠΡΩΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 4

ΑΓ9 ΜΠΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 11

ΑΓ10 ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 13

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘ. 17

ΚΡ11 ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΔΑΝΑΗ 9

ΣΟΥΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10

ΧΑΛΚΙΑ ΒΑΙΑ 11

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3

400m EΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2

ΚΡ12 ΑΛΙΔΡΟΜΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 5

50m ΥΠΤΙΟ

ΑΓ11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 7

ΑΓ10 ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 7

ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 11

ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 13

ΚΡ11 ΚΟΥΤΙΝΑ ΛΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ 6

ΧΑΛΚΙΑ ΒΑΙΑ 9

ΚΡ10 ΤΖΟΥΜΑ ΣΕΜΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2

ΚΡ9 ΠΡΩΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 5

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΓΩ 15

ΑΓ9 ΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 10

100m ΥΠΤΙΟ

ΑΓ12 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1

ΑΓ10 201904 ΠΑΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5

ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 6

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘ. 7

ΚΡ11 ΚΟΥΤΙΝΑ ΛΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ 6

ΚΡ10 ΤΖΟΥΜΑ ΣΕΜΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 4

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΚΡ12 ΑΛΙΔΡΟΜΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2

ΚΡ11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2

ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΔΑΝΑΗ 3

ΣΟΥΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6

ΚΡ10 196396 ΣΑΧΙΝΗ ΕΛΠΙΔΑ 2

ΚΡ9 202584 ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2

ΑΓ9 201911 ΜΠΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1

100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΚΡ12 ΑΛΙΔΡΟΜΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1

ΚΡ11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1

50m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΑΓ11 ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4

ΑΓ10 ΠΑΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1

ΚΡ10 ΣΑΧΙΝΗ ΕΛΠΙΔΑ 1

ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 2

ΚΡ9 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΓΩ 4

ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6

ΑΓ9 ΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7

100m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΑΓ12 ΜΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2

ΑΓ11 ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1

ΑΓ10 ΠΑΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3

ΚΡ11 ΦΛΑΡΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 1

ΚΡ10 ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 3

200m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΑΓ12 ΜΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2

ΚΡ11 ΦΛΑΡΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 1

200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ

ΑΓ12 ΜΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3

ΚΡ11 ΦΛΑΡΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 2

ΚΡ10 ΣΑΧΙΝΗ ΕΛΠΙΔΑ 5

4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ10 4η θέση

ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΡ11 4η θέση

ΦΛΑΡΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

ΧΑΛΚΙΑ ΒΑΙΑ

ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΔΑΝΑΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ

ΑΓ10 4η θέση

ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΑΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘ

ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΡ11 3η θέση

ΚΟΥΤΙΝΑ ΛΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΦΛΑΡΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΟΥΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Περίφημα τα πήγε η ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου

NOBA

50m EΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2

ΑΓ11 ΚΑΤΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ 9

ΑΓ10 ΒΛΟΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1

ΠΑΠΑΛΑΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5

ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 11

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23

ΚΡ12 ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 6

ΚΡ11 ΛΕΤΣΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 2

ΣΕΡΜΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 5

ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 9

ΚΟΥΣΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. 11

ΚΡ10 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ 3

ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 11

ΓΚΙΖΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 18

ΚΡ9 ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1

ΣΟΥΡΛΑ ΣΟΦΙΑ 5

ΑΓ9 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ 13

ΤΣΑΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18

ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2

ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3

ΑΓ11 ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1

ΚΑΤΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ 13

ΑΓ10 ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 12

ΚΡ12 ΚΟΛΥΜΠΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1

ΒΥΣΑΝΛΗ ΜΕΛΙΝΑ 2

ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 11

ΚΡ11 ΣΕΡΜΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 3

ΚΟΥΣΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 7

ΚΡ10 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ 1

ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 9

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4

ΚΡ11 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 4

ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 7

ΚΡ10 ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 6

400m EΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 4

50m ΥΠΤΙΟ

ΑΓ11 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ 9

ΜΙΧΟΣ ΑΡΗΣ 11

ΑΓ10 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6

ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8

ΚΡ12 ΚΟΛΥΜΠΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2

ΚΡ11 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 4

ΚΟΥΣΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 7

ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 8

ΚΡ10 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ 5

ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 6

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ 12

ΓΚΙΖΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 14

ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 15

ΚΡ9 ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1

ΣΟΥΡΛΑ ΣΟΦΙΑ 8

ΑΓ9 ΤΣΑΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ. 9

ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18

100m ΥΠΤΙΟ

ΑΓ12 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 4

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12

ΑΓ10 ΒΛΟΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2

ΚΡ12 ΚΟΛΥΜΠΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1

ΘΕΜΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2

ΚΡ11 ΛΕΤΣΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 4

ΚΡ10 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 5

ΓΚΙΖΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 6

200m ΥΠΤΙΟ

ΑΓ12 ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2

ΚΡ12 ΘΕΜΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 3

ΚΡ11 ΛΕΤΣΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 4

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΑΓ12 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 1

ΑΓ10 ΒΛΟΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2

ΠΑΠΑΛΑΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4

ΚΡ12 ΘΕΜΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 3

ΚΡ11 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 4

ΚΡ10 ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 5

ΚΡ11 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ 4

50m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΑΓ12 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6

ΑΓ11 ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2

ΚΑΤΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3

ΜΙΧΟΣ ΑΡΗΣ 7

ΑΓ10 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9

ΚΡ12 ΒΥΣΑΝΛΗ ΜΕΛΙΝΑ 2

ΚΡ11 ΣΕΡΜΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2

ΚΟΥΣΚΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ 6

ΚΡ10 ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 6

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ 8

ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 15

ΑΓ9 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9

100m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΑΓ12 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7

ΑΓ11 ΜΙΧΟΣ ΑΡΗΣ 3

ΑΓ10 ΠΑΠΑΛΑΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9

ΚΡ12 ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 5

ΚΡ11 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ 3

ΚΡ10 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ 6

ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 7

200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ

ΑΓ12 ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2

ΑΓ11 ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2

ΚΡ12 ΒΥΣΑΝΛΗ ΜΕΛΙΝΑ 4

ΚΡ10 ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 8

ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 9

4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 2η θέση

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΓ11 3η θέση

ΚΑΤΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΙΧΟΣ ΑΡΗΣ

ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ

ΑΓ10 2η θέση

ΒΛΟΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΛΑΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΡ12 2η θέση

ΚΟΛΥΜΠΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΘΕΜΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΥΣΑΝΛΗ ΜΕΛΙΝΑ

ΚΡ11 2η θέση

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΣΕΡΜΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ

ΛΕΤΣΑ ΕΥΘΑΛΙΑ

ΚΡ10 3η θέση

ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ

ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΓ9 3η θέση

ΤΣΑΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ

ΑΓ12 2η θέση

ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓ11 3η θέση

ΜΙΧΟΣ ΑΡΗΣ

ΚΑΤΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ

ΑΓ10 2η θέση

ΠΑΠΑΛΑΓΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΡ12 1η θέση

ΚΟΛΥΜΠΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΒΥΣΑΝΛΗ ΜΕΛΙΝΑ

ΘΕΜΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΡ11 4η θέση

ΛΕΤΣΑ ΕΥΘΑΛΙΑ

ΣΕΡΜΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΚΟΥΣΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΚΡ10 3η θέση

ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ

ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΚΙΖΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΑΓ9 3η θέση

ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ.

ΟΕΑΝΑΒ

50m EΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4

ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5

ΑΓ10 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3

ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7

ΤΣΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8

ΚΡ12 ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ 3

ΚΡ11 ΣΙΟΥΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 8

ΚΡ10 ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 8

ΚΡ9 ΚΟΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 10

ΑΓ9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3

ΑΣΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 12

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 14

ΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙ 15

ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 19

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 ΚΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9

ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 11

ΑΓ11 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ ΔΙ 7

ΑΓ10 ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8

ΚΡ12 ΜΑΛΚΟΤΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 4

ΧΡΟΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 7

ΚΡ10 ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΙΡΗΝΗ 7

ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 8

ΚΡ9 ΚΑΙΤΑΝΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2

ΑΓ9 ΜΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 11

ΚΕΣΜΕΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝ 12

ΑΓ10 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6

ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7

ΚΡ12 ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ 2

400m EΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 ΓΑΒΡΙΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3

ΑΓ11 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 5

ΚΡ12 ΓΙΑΚΑ ΛΥΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 6

50m ΥΠΤΙΟ

ΑΓ12 ΚΕΣΜΕΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝ 8

ΑΓ10 ΤΣΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2

ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12

ΚΡ12 ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗ ΖΩΗ 1

ΓΙΑΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 4

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 6

ΜΑΛΚΟΤΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 8

ΚΡ11 ΛΑΧΕ ΑΛΜΠΑ 5

ΚΡ10 ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 8

ΚΡ9 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 3

ΚΟΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 10

ΑΓ9 ΤΣΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 1

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2

ΑΣΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 5

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 7

ΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙ 12

ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 17

100m ΥΠΤΙΟ

ΑΓ12 ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

ΑΓ11 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 3

ΑΓ10 ΤΣΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4

ΚΡ12 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 3

ΓΙΑΚΑ ΛΥΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4

ΜΑΛΚΟΤΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 6

ΚΡ10 ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΙΡΗΝΗ 3

200m ΥΠΤΙΟ

ΑΓ12 ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5

ΚΡ12 ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗ ΖΩΗ 1

ΚΡ11 ΛΑΧΕ ΑΛΜΠΑ 6

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΑΓ12 ΓΑΒΡΙΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3

ΑΓ11 ΖΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2

ΑΓ10 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5

ΚΡ12 ΧΡΟΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 5

ΓΙΑΚΑ ΛΥΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6

ΚΡ11 ΣΙΟΥΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 5

100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΑΓ12 ΚΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2

ΑΓ11 ΖΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3

ΚΡ12 ΧΡΟΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 4

ΓΙΑΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 5

50m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΑΓ10 ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7

ΚΡ12 ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 5

ΚΡ11 ΛΑΧΕ ΑΛΜΠΑ 5

ΚΡ9 ΚΑΙΤΑΝΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 5

ΑΓ9 ΜΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1

ΤΣΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 2

100m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΑΓ12 ΚΕΣΜΕΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝ 5

ΑΓ10 ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7

ΚΡ12 ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ 2

200m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΚΡ12 ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 4

200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ

ΑΓ11 ΖΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4

ΚΡ12 ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 5

ΓΙΑΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 6

ΚΡ11 ΣΙΟΥΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 4

ΚΡ10 ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΙΡΗΝΗ 7

400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ

ΑΓ12 ΚΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2

ΓΑΒΡΙΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3

ΚΡ12 ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗ ΖΩΗ 2

4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 4η θέση

ΓΑΒΡΙΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΕΣΜΕΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝ

ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΓ10 3η θέση

ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΡ12 1η θέση

ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗ ΖΩΗ

ΓΙΑΚΑ ΛΥΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΛΚΟΤΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ

ΑΓ9 1η θέση

ΜΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡ.

4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ

ΑΓ12 3η θέση

ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΕΣΜΕΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝ

ΚΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΑΒΡΙΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΓ10 3η θέση

ΤΣΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΡ12 2η θέση

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗ ΖΩΗ

ΓΙΑΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΑΓ9 1η θέση

ΤΣΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡ.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

50m EΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ10 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ 25

ΚΡ10 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 19

ΚΡ9 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 15

ΑΓ9 ΚΛΗΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4

ΚΡ12 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8

ΚΡ10 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 16

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 10

400m EΛΕΥΘΕΡΟ

ΚΡ12 ΚΟΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 2

50m ΥΠΤΙΟ

ΑΓ12 ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2

ΑΓ10 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ 16

ΚΡ12 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5

ΚΡ10 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 16

ΚΡ9 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 11

100m ΥΠΤΙΟ

ΑΓ12 ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2

ΚΡ12 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΚΡ12 ΚΟΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 1

ΚΡ11 ΜΑΥΡΟΦΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 9

50m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΑΓ12 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 3

ΚΡ11 ΜΑΥΡΟΦΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 3

ΑΓ9 ΚΛΗΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5

100m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΑΓ12 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 6

ΚΡ11 ΜΑΥΡΟΦΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 4

400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ

ΚΡ12 ΚΟΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 1

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

50m EΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ11 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14

ΑΓ10 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 18

ΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 21

ΚΡ12 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2

ΚΡ11 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΑΝΝΑ 20

ΚΡ10 ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΥΡΤΩ 15

ΑΓ9 ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17

ΡΟΥΣΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 20

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟ 24

ΠΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 ΤΖΑΛΑΚΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 10

ΑΓ10 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 16

ΚΡ12 ΖΓΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 10

ΚΡ10 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΥΡΤΩ 13

ΑΓ9 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ12 ΤΖΑΛΑΚΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 9

400m EΛΕΥΘΕΡΟ

ΚΡ12 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 1

50m ΥΠΤΙΟ

ΑΓ11 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13

ΑΓ10 ΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 14

ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17

ΚΡ11 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΑΝΝΑ 13

ΚΡ10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 18

ΑΓ9 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13

ΡΟΥΣΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 15

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΣ 20

ΠΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22

100m ΥΠΤΙΟ

ΚΡ12 ΖΓΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 8

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΑΓ12 ΤΖΑΛΑΚΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2

50m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΑΓ12 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5

ΑΓ10 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 5

ΚΡ12 ΖΓΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 9

ΚΡ10 ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 9

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΥΡΤΩ 13

ΑΓ9 ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8

100m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΑΓ12 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8

200m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΑΓ12 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4

200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ

ΚΡ12 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 1

ΚΡ10 ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 4

4x50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ9 4η θέση

ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΡΟΥΣΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

50m EΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ11 ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 11

ΑΓ10 ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26

ΚΡ11 ΤΣΙΟΥΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 21

ΚΡ9 ΜΠΟΥΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 12

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ11 194264 ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9

201746 ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 14

ΑΓ10 193229 ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 4

ΚΡ12 191166 ΜΠΟΥΡΛΟΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 3

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ10 ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 4

ΚΡ12 ΜΠΟΥΡΛΟΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 4

50m ΥΠΤΙΟ

ΑΓ11 ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6

ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 8

ΑΓ10 ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. 15

ΚΡ11 ΤΣΙΟΥΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 12

ΚΡ9 ΜΠΟΥΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 9

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΑΓ10 ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 3

50m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΚΡ12 ΜΠΟΥΡΛΟΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 7

ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΒΟΛΟΥ

50m EΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 14

ΚΡ11 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 18

ΚΡ10 ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 14

ΚΡ9 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 8

ΑΓ9 ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΓ10 ΣΙΔΗΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 15

ΚΡ11 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ13

50m ΥΠΤΙΟ

ΚΡ12 ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 9

ΚΡ9 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΘΑΝ 13

ΛΕΒΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 18

ΑΓ9 ΣΤΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19

ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΑΓ10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 8

ΚΡ10 ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 7

50m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΑΓ10 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6

ΣΙΔΗΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 10

ΚΡ9 ΛΕΒΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8

100m ΠΡΟΣΘΙΟ

ΑΓ10 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8

ΟΦΑΜ

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΚΡ11 ΡΟΥΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ 12

ΚΡ9 ΤΑΦΑΙ ΜΑΡΙΑ ΛΙΑ 4

ΡΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 6

50m ΥΠΤΙΟ

ΚΡ11 ΡΟΥΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ 11

ΚΡ9 ΤΑΦΑΙ ΜΑΡΙΑ ΛΙΑ 7

ΡΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16

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