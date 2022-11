Με κόσμο ο Ολυμπιακός στην Κοζάνη

Με κόσμο στο πλευρό του θα κάνει πρεμιέρα στη Γ’ Εθνική από την Κοζάνη ο Ολυμπιακός Βόλου, ο οποίος μεθαύριο Κυριακή θα ξεκινήσει τη νέα του προσπάθεια, αντιμετωπίζοντας την ΑΕΠ Κοζάνης και οι φίλαθλοι ήδη ετοιμάζονται να βρεθούν κοντά στην ομάδα και να βοηθήσουν με τον τρόπο τους στην επίτευξη της νίκης, που θα είναι και ότι καλύτερο για τη ψυχολογία των νεαρών παικτών που είναι φέτος στο ρόστερ της ερυθρόλευκης ομάδας...

Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΝΕΛΗΣ

Ο Ολυμπιακός Βόλου ήδη κινείται σε ρυθμούς πρωταθλήματος χωρίς αγωνιστικά προβλήματα και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου στις 15:00 στο πρώτο παιχνίδι για τον 2ο όμιλο της Γ’ Εθνικής θα αγωνιστεί για την πρώτη νίκη εκτός έδρας επί των Ποντίων Κοζάνης...

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακός Νίκος Τσεκούρας μιλώντας χθες στον Sport Fm Μαγνησίας 89.5 ζήτησε για μια ακόμη φόρα τη στήριξη του κόσμου στην ομάδα που μετά από χρόνια έχει και βολιώτικο στοιχείο. Επίσης δήλωση του προέδρου Α.Σ. Ολυμπιακός Βόλου υπήρξε με αφορμή το νέο ξεκίνημα και στην νέα επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου αναφέροντας: «Με την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ποδοσφαιρικής μας ομάδας, για την περίοδο 2022-2023, θέλω να ευχηθώ υγεία σε προπονητές, ποδοσφαιριστές, φιλάθλους και φίλους όλων των ομάδων.

Καλώ τους φιλάθλους και φίλους της ομάδος μας, να στηρίξουν την προσπάθεια της διοίκησης, των προπονητών και των ποδοσφαιριστών, σε μια νέα αρχή ανασυγκρότησης του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Τις δυνατότητες μας δεν τις κρύψαμε ποτέ, είναι συγκεκριμένες και γνωστές σε όλους, ωστόσο η προσπάθεια μας να λειτουργεί η ομάδα επαγγελματικά στην καθημερινότητα της, έχει καλά αποτελέσματα.

Οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές μας θα κάνουν ότι είναι δυνατόν, ώστε να ανταποκριθούνε σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Στόχος μας είναι, παιχνίδι με παιχνίδι, να γινόμαστε καλύτεροι και να κάνουμε το ταμείο στο τέλος. Θέλουμε τον κόσμο του Ολυμπιακού μας στο πλευρό μας, στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα».

Επίσης ο Α.Σ. Ολυμπιακός Βόλου 1937 στο πλαίσιο της ανάπτυξης των κοινωνικών δικτύων του συλλόγου ανακοίνωσε την νέα επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου αναφέροντας: «Μέσα από την ιστοσελίδα, οι φίλαθλοι της ομάδας μας θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται πρώτοι για τα όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη, την ιστορία του συλλόγου και πολλά άλλα!

Επίσης σε λειτουργία τέθηκε η νέα ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της ομάδας μας: info@asolympiakosvolou1937.gr. Επισκεφτείτε την σελίδα του Α.Σ. Ολυμπιακού Βόλου 1937 στη διεύθυνση: asolympiakosvolou1937.gr».

Συμπαράσταση από τον κόσμο

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού ετοιμάζουν την μετακίνησή τους στην Κοζάνη και σε ανακοινώσεις τους αναφέρουν: Malavetas Olympiakos Volou Antifa Ultras: «Επιτέλους έναρξη πρωταθλήματος. Επιτέλους πουλμανάτη εκδρομή μετά από καιρό. Την Κυριακή η ομάδα μας αντιμετωπίζει στη Κοζάνη την ομάδα της ΑΕΠ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής. Ο σύνδεσμος οργανώνει εκδρομή για τη Κοζάνη και καλούμε το κόσμο να δώσει το παρών. Για πληροφορίες εγγραφής μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του συνδέσμου στην Αγ. Δημητρίου καθημερινά 19:00 - 21:00. Η χρονιά είναι δύσκολη και μεταβατική και εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα στην ομάδα. «Χιλιόμετρα πάρα πολλά γράφω εγώ για σένα… Εκδρομές για όλους και παντού».

Austrian Boys Volos Ultras Gate 1: «Κυριακή στις 15:00 ξεκινά ο φετινός μαραθώνιος για την ομάδα μας με αφετηρία την Κοζάνη. Ο σύνδεσμος μας διοργανώνει εκδρομή για την πόλη της Κοζάνης για τον αγώνα της ομάδας μας με την τοπική ΑΕΠ Κοζάνης. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για την εκδρομή καθημερινά στα γραφεία μας 19:00-21:00. Στήριξη στην ομάδα μας μέσα έξω, εντός και εκτός έδρας, παντού και πάντα! Best days are away days. Austrian Boys on tour».

ΑΕΠ Κοζάνης: «Να γιατί διαφέρουμε»

Με ανακοίνωσή της η ΑΕΠ Κοζάνης, αναφέρει σε ένα μακροσκελές κείμενο ότι διαφέρει από άλλες ομάδες και πρόκειται για το σύνολο με τον μικρότερο ίσως μέσο όρο ηλικίας ποδοσφαιριστών, σε όλα τα ελληνικά Πρωταθλήματα. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως δίνει και πάλι τόπο στα νιάτα με βασικό τερματοφύλακα τον 17χρονο, Χρήστο Καλιαμπάκα και ακόμη ηγετική θέση στην ενδεκάδα, θα είναι το αυθεντικό ταλέντο.ο Μανώλης Κουλούσιας, ενώ και ο γεννημένος το 2007(!), Νίκος Αδαμόπουλος, θα διεκδικήσει θέση βασικού, ο Παπαζήσης Δημήτρης (γεν.2006) που από το Γενάρη θα παίζει με τα χρώματα της μεγάλης Σπάρτα Πράγας, παιδιά 15χρονα και 16χρονα, παίρνουν στην ΑΕΠ Κοζάνης ευκαιρίες που… ούτε στα όνειρα τους δεν θα είχαν σε άλλα σωματεία. Επίσης η ΑΕΠ αναφέρει πως τη μεγάλη διαφορά, αναμένονται να την κάνουν οι ξένοι, Αμινού και Μιγιένγκα, που δυστυχώς ακόμα δεν έχουν ξεπερασθεί τα απίστευτα γραφειοκρατικά εμπόδια και δεν μπορούν ακόμα να αγωνιστούν και φυσικά θα λείψουν από το Κυριακάτικο ματς!

Διαιτητής από Καστοριά

Από την Καστοριά θα είναι το διαιτητικό τρίο στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού Βόλου στην Κοζάνη με την ΚΕΔ/ΕΠΟ να ορίζει χθες τους διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής. Το παιχνίδι ΑΕΠ Κοζάνης - Ολυμπιακός Βόλου, που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, στις 3 μ.μ., στο Εθνικό Στάδιο Κοζάνης, θα διευθύνει ο Δήμος Τζάμος από την Ένωση Καστοριάς. Από την ίδια Ένωση είναι και οι δύο βοηθοί που ορίστηκαν και συγκεκριμένα οι κ.κ. Χρήστος Σιδερίδης και Τσάγκας Κωνσταντίνος. Παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο κ. Χριστοδούλου Αναστάσιος από τη Βέροια.