Β.Ζηνέλης Γυρίζει σελίδα και θέλει νίκη στο Αιγάλεω Με Γκαραβέλη προκρίθηκε στους «16» Να το ξεχάσει γρήγορα! Προέχει η σημερινή πρόκριση στο Κύπελλο Τελευταία νέα απο Β.Ζηνέλης Με το δεξί και στον β’ γύρο ο ΝΠΣ Βόλος Τελευταία ενημέρωση: 2019-12-15, 12:58:10 Στο Πανθεσσαλικό η αρχή του δεύτερου γύρου Με το δεξί και στον β’ γύρο του πρωταθλήματος της Super League 1 θέλει να ξεκινήσει σήμερα ο ΝΠΣ Βόλος που για την 14η αγωνιστική θα υποδεχτεί στις 5.15 μ.μ. στο Πανθεσσαλικό τον Πανιώνιο. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΝΕΛΗΣ Ο ΝΠΣ Βόλος είχε κερδίσει τον Πανιώνιο στην ιστορική του πρεμιέρα στην μεγάλη κατηγορία στη Νέα Σμύρνη με 1-2 (90’ Αραμπούλι-38’, 73’ Μουνίθ) και το ίδιο θέλει να επαναλάβει και σήμερα στο ξεκίνημα του β’ γύρου και ξεκινώντας ένα οκταήμερο με τρεις αγώνες καθώς την Πέμπτη θα παίξει στο Χαριλάου με τον Αρη και στις 22/12 θα παίξει πάλι στο Πανθεσσαλικό με τον Ολυμπιακό Πειραιά… Στο σημερινό ξεκίνημα του β’ γύρου του πρωταθλήματος ο ΝΠΣ Βόλος και στις 5.15 μ.μ. στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Πανιώνιο θα αγωνιστεί χωρίς τον Σλοβάκο επιθετικό Ερικ Γέντρισεκ που δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ αμφίβολο είναι αν θα έχει στον πάγκο τον προπονητή του Χουάν Φεράντο για λόγους υγείας. Ο Γέντρισεκ που έχει παίξει στα 11 ματς και έχει σκοράρει 2 φορές στα νικηφόρα ματς στο Βόλο με Άρη και Παναιτωλικό είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι στην Τρίπολη στις 24 του περασμένου μήνα αλλά ακόμη δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ ο Ισπανός προπονητής Χουάν Φεράντο, που εισήχθη την Τετάρτη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος που αντιμετώπισε στο μάτι πήρε χθες εξιτήριο, άλλα αμφίβολο είναι αν θα είναι στον πάγκο παρ ότι ο ίδιος το επιθυμεί… Πάντως οι άμεσοι συνεργάτες του Φεράντο, Βίκτορ Μπασάρντε, Τριαντάφυλλος Οικονόμου και ο τεχνικός διευθυντής Άκης Πέτρου έχουν με τα πλάνα του ετοιμάσει την ομάδα για να ξεκινήσει με νίκη και στο β’ γύρο του πρωταθλήματος… Για τη βολιώτικη ομάδα επιστρέφει από τιμωρία ο Βασίλης Μάντζης, ενώ πλην του Γέντρισεκ δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα αφού παίκτες που έχουν συμπληρώσει τέσσερις κίτρινες κάρτες αποφασίστηκε όπως ο Τάσος Τσοκάνης και ο Στέργιος Δημόπουλος να εκτίσουν την ποινή τους στο επόμενο παιχνίδι με τον Άρη στην 15η αγωνιστική της Super League 1 (Πέμπτη 19/12) στο Χαριλάου, ενώ ο Αργεντινός Αουγκούστο Μαξ θα εκτίσει στην 16η αγωνιστική (22/12) με τον Ολυμπιακό Π. στο Πανθεσσαλικό στο τελευταίο ματς για το 2019. Οι Μελίσσας, Ντεντάκης, Φεράρι, Δημόπουλος, Τσίκα Τσοκάνης, Μαξ, Τόρες, Ζοάο, Μουνίθ, Μάντζης ίσως είναι οι 11 που θα ξεκινήσουν ενώ θέσεις διεκδικούν και οι Μπαλογιάννης, Διαμαντής, Λύρατζης, Τσαούσης, Κυζιρίδης, Γκαραβέλης. Ο Ι. Παπαδόπουλος στο Πανθεσσαλικό Ο Γιάννης Παπαδόπουλος από την ΕΠΣ Μακεδονίας ορίστηκε από την ΚΕΔ/ΕΠΟ να διαιτητεύσει τον αγώνα Βόλος ΝΠΣ – Πανιώνιος, της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Σούπερ Λιγκ 1, στις 17:15. Στο VAR θα βρίσκεται ο Στέφανος Κουμπαράκης από την ΕΠΣ Θράκης. Τα εισιτήρια με Πανιώνιο Για το σημερινό παιχνίδι (5.15 μ.μ.) η ΠΑΕ Βόλος ενημέρωσε για τα εισιτήρια του ματς και η γενική είσοδος ορίστηκε στα 10 ευρώ, για όλες τις θύρες στα σταδίου (πλην της θύρας VIP), ενώ στη θύρα των φιλοξενουμένων (βόρειο πέταλο), τα εισιτήρια τιμώνται 15 ευρώ. Τα εκδοτήρια του Πανθεσσαλικού σταδίου στην 2η πεζογέφυρα θα ανοίξουν στις 2.00 το μεσημέρι και οι φίλοι της ομάδας θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους. Ανακοίνωση για το ματς με ΟΣΦΠ Την ερχόμενη Κυριακή (22/12) ο ΝΠΣ Βόλος θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό Π. (17.15) για την 16η αγωνιστική και η βολιώτικη ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας τα εξής: «Με αφορμή δημοσιεύματα οπαδικών αποχρώσεων, αναφορικά με την απόφαση της ΠΑΕ Βόλος να μη διαθέσει εισιτήρια στους φιλάθλους του Ολυμπιακού στον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής 22/12 στο Πανθεσσαλικό στάδιο, αισθανόμαστε την ανάγκη να ενημερώσουμε όλη τη φίλαθλη Ελλάδα και κυρίως τους φίλους του Ολυμπιακού, για τους λόγους που οδηγηθήκαμε στην απόφαση αυτή: Στον αγώνα του Α’ γύρου στο «Γ. Καραϊσκάκης» ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΟΛΟΣ, αιτηθήκαμε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός 20 προσκλήσεις ή εισιτήρια για τα μέλη του Δ.Σ. και τις οικογένειες των ποδοσφαιριστών μας. Ωστόσο, η απάντηση των εκπροσώπων του Ολυμπιακού ήταν αρνητική στο αίτημά μας, οι οποίοι και αποφάσισαν να μας διαθέσουν ΜΟΝΟ 10 ονομαστικές προσκλήσεις για τα μέλη του Δ.Σ. επιδεικνύοντας μάλιστα την ταυτότητά τους, όπως δηλαδή επιβάλλει η προκήρυξη του πρωταθλήματος. Οπως γίνεται αντιληπτό οι ενέργειες αυτές απέναντι σε μία νέα ομάδα όπως ο Βόλος, που τη διακρίνουν το ήθος, η αξιοπρέπεια και η περηφάνια, δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες και να μείνουν αναπάντητες. Για τον λόγο αυτό, η ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ πήρε την απόφαση να ακολουθήσει την ίδια τακτική και να διαθέσει στην ΠΑΕ Ολυμπιακός 10 ονομαστικές προσκλήσεις, όπως δηλαδή επιτάσσει η προκήρυξη του πρωταθλήματος. Η μόνη διαφορά σε σχέση με τον αγώνα του Α’ γύρου στο «Γ. Καραϊσκάκης», είναι ότι η πόρτα του Πανθεσσαλικού σταδίου απ’ όπου θα εισέλθει το πούλμαν του Ολυμπιακού, θα φροντίσουμε να είναι ανοιχτή. Υ.Γ.: Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν όλες σχεδόν οι ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, η παρουσία 5.000 φιλάθλων του Ολυμπιακού θα ενίσχυε σημαντικά τα ταμεία της ομάδας μας. Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση της ΠΑΕ Βόλος έχει αποφασίσει να βάζει τις αξίες και τις αρχές της πάνω από τα χρήματα. This is Volos». *Ενα υγιέστατο κοριτσάκι έφερε στον κόσμο η σύζυγος του γυμναστή της βολιώτικης ομάδας Τριαντάφυλλου Οικονόμου. Η ΠΑΕ Βόλος τού εύχεται να είναι υγιές και καλότυχο. Τα βλέμματα στην περιφέρεια Ασυνήθιστο στην πρεμιέρα της πρώτης αγωνιστικής του β’ γύρου της Super League 1. Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι θα διεξαχθεί από ένα παιχνίδι σε κάθε πόλη, αφού δεν υπάρχει στο πρόγραμμα δράση σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Η ΑΕΛ υποδέχεται στη Λάρισα τον Ατρόμητο, ο ΝΠΣ Βόλος τον Πανιώνιο, ο Αστέρας στην Τρίπολη τον Ολυμπιακό και ο Παναιτωλικός τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. AEL FC Arena, (15:00) Λάρισα - Ατρόμητος Πανθεσσαλικό, (17:15) ΝΠΣ Βόλος - Πανιώνιος «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», (19:30) Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός Γήπεδο Παναιτωλικού, (19:30) Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ Η επόμενη αγωνιστική της Super League Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 17:00 Ξάνθη-Παναιτωλικός 17:15 ΟΦΗ-Παναθηναϊκός 17:15 Ολυμπιακός-Λάρισα 19:30 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης 19:30 Ατρόμητος-Λαμία Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 17:15 Αρης-Βόλος 19:30 Πανιώνιος-ΠΑΟΚ