Ο Θεσπρωτός στο «μικροσκόπιο» της Νίκης Τελευταία ενημέρωση: 2019-04-25, 17:08:12 Για τα δύο ματς - βήματα πριν την άνοδο 5 και 12 Μαΐου για την επιστροφή στα επαγγελματικά πρωταθλήματα Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΝΕΛΗΣ Ο Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας είναι στο μυαλό της Νίκης άλλα και στο «μικροσκόπιο» της βολιώτικης ομάδας καθώς η ομάδα από την Ηγουμενίτσα είναι το τελευταίο εμπόδιο για την επιστροφή της Νίκης στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Στη Νίκη έχουν ξεκινήσει εντατικά να «βλέπουν» τον αντίπαλο στα δυο ματς -βήματα πριν την άνοδο στις 5 και τις 12 Μαΐου, ώστε να έχουν εκτός της ετοιμότητας και τη γνώση για να πανηγυριστεί η άνοδος τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Θυμίζουμε πως το πρώτο ματς να γίνεται στο Πανθεσσαλικό στις 5 Μαΐου και το δεύτερο στην Ηγουμενίτσα 12 Μαΐου Στην ομάδα της Νίκης οι προπονήσεις διακόπτονται σήμερα για το Πάσχα και με την επιστροφή την Δεύτερη θα μπουν στην τελική ευθεία αφού ο Ράτκο Ντόστανιτς και οι συνεργάτες του ενώ έχουν ήδη εικόνα του αντιπάλου. Για το πρώτο από τα δύο παιχνίδια που θα κρίνουν όλη τη χρονιά θα λείψουν λόγω τιμωρίας οι Ρόβας και Ντινιωτάκης, ενώ και ο κόσμος ετοιμάζεται για μια διαδικασία που δεν είναι πρωτόγνωρη για τη Νίκη. Ο Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας, με προπονητή τον 46χρονο Δημήτρη Μουρούτη που είχε αγωνιστεί σε αθηναϊκές ομάδες και είναι αρκετά χρόνια στην Ηγουμενίτσα κατέλαβε τη 2η θέση του 3ου ομίλου με 13 νίκες, 8 ισοπαλίες και 3 ήττες αφού ήταν καλύτερος στην ισοβαθμία από τον τρίτο Αχέροντα Καναλακίου στους 47 πόντους. Ο Θεσπρωτός, είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στο νομό Θεσπρωτίας,, καθώς μετρά 23 τίτλους εντός των θεσπρωτικών συνόρων. Συγκεκριμένα, έχει 9 πρωταθλήματα της ΕΠΣ Θεσπρωτίας και 14 κύπελλα. Πέρα από τις τοπικές διακρίσεις, η ομάδα έχει κατακτήσει και το πρωτάθλημα του 4ου ομίλου της Δ’ Εθνικής, τη σεζόν 1998-99. Οι πιο γνωστοί παίκτες του Θεσπρωτού είναι ο Χάρης Μπίκας, που ήταν φοιτητής στον Βόλο και έπαιξε για τρία χρόνια στον Ρήγα Φεραίο, ο Χρήστος Νόνης, που ώς τον περασμένο Γενάρη ήταν στον Ολυμπιακό Βόλου και ο Στέλιος Πόζογλου, που έχει παίξει στον ΠΑΟΚ προερχόμενος από τον Εθνικό Αχνας. Ο Θεσπρωτός έχει δύο ξένους, τον Σενεγαλέζο Αμαντού Κασαρατέ, που έχει καταγράψει 11 ματς με 4 γκολ, και από τον Ιανουάριο τον Αλβανό Γκριγκόρι Τοπάλι. Στα φετινά του παιχνίδια ο Θεσπρωτός είχε τα αποτελέσματα: Θεσπρωτός – Κρόνος 0-0 /0-0 Τηλυκράτης – Θεσπρωτός 1-0/1-0 Μακεδονικός Φούφα – Θεσπρωτός 1-0/ 0-1 Θεσπρωτός – Καναλάκι 1-0/0-0 Μακεδονικός Σιάτιστας – Θεσπρωτός 1-3/0-0 Θεσπρωτός – Σούλι Παραμυθιάς 3-0/0-0 Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας – Θεσπρωτός 1-1/1-2 Θεσπρωτός – Λευκίμμη 1-1/3-1 Φλωριάδα – Θεσπρωτός 0-3/0-3 Θεσπρωτός – Γρεβενά Αεράτα 4-0/2-1 Ναυπακτιακός – Θεσπρωτός 1-1/0-3 Θεσπρωτός – Θρίαμβος Σερβιανών 3-2/3-0 Σε 6 συναντήσεις Γ΄ Εθνικής στο παρελθόν η Νίκη με τον Θεσπρωτό έχει 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και μια ήττα, αλλά την περίοδο 2000-2001, στην τότε Δ’ Εθνική, η Νίκη ήταν σαρωτική απέναντι στον Θεσπρωτό. Κέρδισε στην Ηγουμενίτσα 1-3 (80’ Μοναχός - 4’, 71’ Φασουράκης, 44’ Ι. Παναγιώτου) και στον Βόλο πέτυχε ένα από τα μεγαλύτερα σκορ κερδίζοντας με 13-0 ! (8’, 12’, 70’, 81’ Παφλιάς,17’ Κάϊας,22’ Ρουμελιώτης,25’,38’Τσέροβιτς, 51’,55’ Ψαρόμπας, 67’, 83’ Ζιώγας, 90’ Λαΐτσος). Οι συναντήσεις της Γ΄ Εθνικής ήταν: 05/09/99: Θεσπρωτός - Νίκη 4-4 09/02/00: Νίκη - Θεσπρωτός -1 29/11/15:Θεσπρωτός - Νίκη 2-0 10/04/16:Νίκη - Θεσπρωτός 1-1 02/10/16:Νίκη - Θεσπρωτός 1-0 12/02/17:Θεσπρωτός - Νίκη 0-3 Αλλαγή σε μπαράζ Τρεις μέρες μετά από την αρχική ημερομηνία του ορίστηκε το παιχνίδι του Διαγόρα Ρόδου με την Καλαμάτα. Συγκοινωνιακοί λόγοι οδήγησαν την ΕΠΟ στην απόφαση να αλλάξει τις ημερομηνίες των δύο αγώνων του μπαράζ για την άνοδο στη Football League, που είχαν προγραμματιστεί για τις 5 και τις 12 Μαΐου. Έτσι, η πρώτη αναμέτρηση ορίστηκε για την Τετάρτη 8 Μαΐου στις 16:00 στη Ρόδο και ο επαναληπτικός για την Τετάρτη 15 Μαΐου, την ίδια ώρα στην Καλαμάτα Όσον αφορά στα υπόλοιπα τρία ματς των μπαράζ, που οδηγούν στη Football League, Νίκη Βόλου-Θεσπρωτός και Τριγλία-Νεστος Χρυσούπολης από τον Βορρά και Αιολικός-Ιωνικός από τους ομίλους του Νότου δεν έχει υπάρξει προς το παρόν κάποια αλλαγή, στο δικό τους πρόγραμμα. Το πρόγραμμα των play out για τη Νίκη στο πόλο To πρόγραμμα των Play out της Β' Εθνικής πόλο, στα οποία συμμετέχει η Νίκη Βόλου γνωστοποίησε η Κολυμβητική Ομοσπονδία. Η Νίκη θα αντιμετωπίσει το Οξυγόνο, τη Ν.Ε. Λάρισας και τη ΧΑΝΘ στο Κολυμβητήριο της Νέας Ιωνίας το Σαββατοκύριακο 11-12 Μαΐου. Αναλυτικά: 1η αγωνιστική Σάββατο 11/5 ΩΡΑ: 19:00 ΑΠΣ ΟΞΥΓΟΝΟ-ΧΑΝΘ ΩΡΑ: 20:00 ΝΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2η αγωνιστική Κυριακή 12/5 ΩΡΑ: 10:00 ΑΠΣ ΟΞΥΓΟΝΟ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΩΡΑ: 11:00 ΝΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΧΑΝΘ 3η αγωνιστική Κυριακή 12/5 ΩΡΑ: 17:00 ΝΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΠΣ ΟΞΥΓΟΝΟ ΩΡΑ: 18:00 ΧΑΝΘ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ