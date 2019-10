Μαθητές του Γυμνασίου Στεφανοβικείου στην Σουηδία

Το Γυμνάσιο Στεφανοβικείου συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ229 «The Influence of Emotions in History. A New Tool for Citizenship”», έλαβε μέρος στη 4η συνάντηση μαθητών και εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκε σε σχολείο της Σουηδίας, στην πόλη Skövde, από τις 7 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2019. Στη δράση αυτή πήραν μέρος μαθητές και εκπαιδευτικοί από την Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία και Ελλάδα.

Στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει την καινοτομία στην εκπαίδευση, καθώς ασχολείται με την ανάλυση των ανθρώπινων συναισθημάτων και τον καταλυτικό ρόλο τους στην ιστορική εξέλιξη, μία σχετικά πρόσφατη προσέγγιση στο χώρο της κοινωνιολογίας και ιστορικής έρευνας. Ειδικότερα, οι μαθητές του Ελληνικού σχολείου έχουν επικεντρωθεί στην εμπειρία της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα του σήμερα συγκρίνοντάς τη με αντίστοιχες περιόδους στο πρόσφατο ιστορικό παρελθόν αποτυπώνοντας παράλληλα τις αλλαγές στα συναισθήματα των πολιτών ως αποτέλεσμα των αρνητικών συνεπειών της κρίσης στο βιοτικό τους επίπεδο. Επίσης, οι μαθητές έχουν αναλύσει τις κοινωνικές διαστάσεις και παραμέτρους της κρίσης, όπως η άνοδος των ακραίων ιδεολογιών σε περιόδους κρίσης, η δύναμη της προπαγάνδας ως μέσο επιρροής και ελέγχου των πολιτών καθώς και τον αντίκτυπο της κρίσης στην αντίληψη των Ελλήνων για τη μεταναστευτική κρίση.

Οι μαθητές του Ελληνικού σχολείου έκαναν παρουσίαση σχετικά με μια ιστορικά ευαίσθητη περίοδο της πρόσφατης ιστορίας μας, τον Εμφύλιο πόλεμο, που διαίρεσε την ελληνική κοινωνία για πολλές δεκαετίες προκαλώντας ακραία πόλωση μέχρι το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Οι Έλληνες μαθητές, δουλεύοντας συνεργατικά με τους Ευρωπαίους εταίρους τους, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα εμφύλια πάθη έχουν πια καταλαγιάσει στη γενιά τους και πως μπορούμε να σκεφτόμαστε και να συζητούμε το δύσκολο παρελθόν μας με ψυχραιμία και σύνεση.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Στεφανοβικείου επισκέφτηκαν την πόλη του Γκέτεμποργκ το οποίο διαθέτει μια ευρεία συλλογή πολιτιστικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων θεάτρων και μουσείων και απόλαυσαν τον Βοτανικό Κήπο που θεωρείται ένας από τους αξιοσημείωτους βοτανικούς κήπους στην Ευρώπη. Επίσης επισκέφτηκαν την πρωτεύουσα Στοκχόλμη, που από πολλούς θεωρείται «Βενετία του Βορρά» αφού είναι μια από τις ομορφότερες πόλεις της Βόρειας Ευρώπης, με παλάτια, κήπους, εκκλησίες επιβλητικού μεγέθους και ένα πλήθος από Μουσεία και γέφυρες. Στο μουσείο Vasa θαύμασαν το μόνο πλοίο του 17ου αιώνα που διατηρείται ως τις μέρες μας. Είναι στολισμένο με εκατοντάδες σκαλιστά γλυπτά, καθιστώντας το ένα μοναδικό κόσμημα τέχνης και ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του κόσμου. Τέλος, επισκέφτηκαν το κάστρο Karlsborg, ένα από τα μεγαλύτερα αμυντικά έργα της Βόρειας Ευρώπης, κατασκευασμένο μετά το τέλος των Ναπολεόντειων πολέμων.

Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στην Τουρκία τον Μάρτιο του 2020.