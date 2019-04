Μαθητές του Γυμνασίου Στεφανοβικείου στην Ιταλία με πρόγραμμα Erasmus+

Το Γυμνάσιο Στεφανοβικείου συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ229 “The Influence of Emotions in History. A New Tool for Citizenship”, έλαβε μέρος στη 2η συνάντηση μαθητών και εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκε σε σχολείο της Ιταλίας, στην πόλη La Spezia, από τις 10 μέχρι τις 16 Μαρτίου 2019. Στη δράση αυτή πήραν μέρος μαθητές και εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Στεφανοβικείου, Ελλάδα, Nuestra Señora del Rosario School, Ισπανία, Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico Fossati-Da Passano Ιταλία, Gymnasium Skövde Västerhöjd, Σουηδία και TED Kocaeli College, Τουρκία.

Στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει την καινοτομία στην εκπαίδευση καθώς θα ασχοληθεί με την ανάλυση των ανθρώπινων συναισθημάτων και τον καταλυτικό ρόλο τους στην ιστορική εξέλιξη, μία σχετικά πρόσφατη προσέγγιση στο χώρο της κοινωνιολογίας και ιστορικής έρευνας. Ειδικότερα, οι μαθητές του Ελληνικού σχολείου θα μελετήσουν την εμπειρία της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα του σήμερα συγκρίνοντάς τη με αντίστοιχες περιόδους στο πρόσφατο ιστορικό παρελθόν αποτυπώνοντας παράλληλα τις αλλαγές στα συναισθήματα των πολιτών ως αποτέλεσμα των αρνητικών συνεπειών της κρίσης στο βιοτικό τους επίπεδο.

Επίσης, οι μαθητές θα μελετήσουν τις κοινωνικές διαστάσεις και παραμέτρους της κρίσης, όπως η άνοδος των ακραίων ιδεολογιών σε περιόδους κρίσης, η δύναμη της προπαγάνδας ως μέσο επιρροής και ελέγχου των πολιτών καθώς και τον αντίκτυπο της κρίσης στην αντίληψη των Ελλήνων για τη μεταναστευτική κρίση. Τέλος, θα εξετάσουν το συναισθηματικό αποτύπωμα της κρίσης στη γλώσσα με τη δημιουργία καινούριων λέξεων όπως το Grexit.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Στεφανοβικείου επισκέφτηκαν την περιοχή Cinque Terre, τα πέντε μεσαιωνικά χωριά που βρίσκονται στα βράχια της δυτικής Λιγουρίας και έχουν ανακηρυχθεί προστατευόμενη περιοχή καθώς έχουν μπει στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco. Πρόκειται για ένα εξαιρετικής ομορφιάς πολιτιστικό τοπίο, που αντιπροσωπεύει την αρμονική αλληλεπίδραση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση και παράγει ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς και ποιότητας που απεικονίζει τον παραδοσιακό τρόπο ζωής χιλιάδων χρόνων. Επίσης επισκέφτηκαν το ιταλικό χωριό Sant’ Anna di Stazzema, περιοχή Τοσκάνης, όπου το 1944 εκτελέστηκαν από τους Ναζί τουλάχιστον 560 άτομα, μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες και τουλάχιστον 100 παιδάκια και άκουσαν τη μαρτυρία του μοναδικού εν ζωή επιζήσαντα.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν τα ανθρώπινα συναισθήματα μελετώντας από τα αρχεία του σχολείου πρωτότυπες επιστολές Ιταλών μαθητών του 1914 όπου αποτύπωναν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματα τους προς τον πατέρα τους στο μέτωπο στη αρχή του 1ου Παγκόσμιου πολέμου. Επίσης, παρακολούθησαν ομιλία από τη νομικό του σχολείου σχετικά με ποιο είναι το ενοποιητικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την Ευρώπη καθώς και πως η Ευρωπαϊκή ένωση μπορεί να εμπνεύσει στους πολίτες 27 χωρών μια ευρωπαϊκή συνείδηση που θα συμπορευθεί με την εθνική συνείδηση.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου περιμένουν με ανυπομονησία να υποδεχθούν τους εταίρους των τεσσάρων χωρών στην Ελλάδα τον Μάιο του 2019.