Στο πρόγραμμα Erasmus+ συμμετέχει για πρώτη φορά το 5ο Δημοτικό Αλμυρού

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού συμμετέχει για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus Plus Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ229 με τίτλο «Live healthy, be active and get motivated».

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελέγχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και θα έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών. Οι ευρωπαϊκές χώρες με τις οποίες θα συνεργαστεί είναι η Σλοβακία (συντονίστρια), η Ιταλία, η Μάλτα, η Ισπανία και η Σουηδία. Σκοπός της σύμπραξης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών των σχολείων σε θέματα υγιεινής διατροφής και σωματικής άσκησης (Νους υγιής εν σώματι υγιεί).

Η επικοινωνία μεταξύ των σχολικών κοινοτήτων θα γίνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας αλλά και με μετακινήσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

Η πρώτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Vinne της Σλοβακίας από τις 7 ως τις 11 Οκτωβρίου 2019 με μετακίνηση και συμμετοχή του διευθυντή του σχολείου, Τσέλιου Ηρακλή και της συντονίστριας του προγράμματος, Ξηρομερήσιου Αναστασίας.

Εκεί οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το συντονιστικό σχολείο, να έρθουν σε επαφή με το εκπαιδευτικό τους σύστημα, να παρουσιάσουν το δικό τους σχολείο και να σχεδιάσουν τις δραστηριότητες και τις κινητικότητες του 1ου χρόνου.

Τέλος, κατά την τριήμερη επίσκεψή τους ξεναγήθηκαν σε ιστορικά μέρη και μνημεία του Vinne, του Michalovce και του Kosice, φιλοξενήθηκαν από τον Δήμαρχο και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και επέστρεψαν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Gozo της Μάλτας από τις 18 ως τις 22 Νοεμβρίου 2019 με μετακίνηση και συμμετοχή του διευθυντή του σχολείου, Τσέλιου Ηρακλή και δύο εκπαιδευτικών του σχολείου, της Σέτσικα Ευτυχίας και Ψαροπούλου Ευφροσύνης. Εκεί οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα της Μάλτας το οποίο βασίζεται στο βρετανικό. Όλο το σχολείο ακολουθεί ένα συγκεκριμένο project που βασίζεται στους «χρυσούς κανόνες» οι οποίοι σχετίζονται με την καλή συμπεριφορά των μαθητών. Έξι βιβλία που το καθένα μέσα από μια συγκεκριμένη ιστορία προβάλλει έναν διαφορετικό κανόνα κάθε φορά, είναι το έναυσμα της εφαρμογής τους. Πάνω σε αυτό εργάζονται οι μαθητές με κατασκευές, δραματοποίηση, δημιουργία τραγουδιού σχετικό με την ιστορία ώστε να στιγματιστούν από όλη τη διαδικασία και να κάνουν κτήμα τους ό,τι έμαθαν ώστε να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι τους και μετά την ενηλικίωσή τους. Κατά την τριήμερη διαμονή τους στο Gozo, ξεναγήθηκαν σε ιστορικά μέρη, είδαν από κοντά τη σπηλιά της Καλυψούς, φιλοξενήθηκαν από τον Δήμαρχο, επισκέφτηκαν ένα εργοστάσιο παραγωγής τοπικών προϊόντων, θαύμασαν τους ρωμαιοκαθολικούς ναούς και επέστρεψαν γεμάτοι με καινούριες εικόνες και ιδέες.