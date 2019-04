Κινηματογραφικός μουσικός παράδεισος στον «Αλότοπο»

Το μουσικό σύνολο «Cosmos» παρουσιάζει συνθέσεις από διάσημες ταινίες

Μουσική βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο διοργανώνει το μουσικό σύνολο «Cosmos» σήμερα Τρίτη 30 Απριλίου στις 9.30 μ.μ. στον «Αλότοπο» της Αλατοστράτας Αλμυρού. Το ντουέτο απαρτίζουν οι Κωνσταντίνος Γράβος τρομπέτα, φωνή και Βασιλική Παπακωνσταντίνου πιάνο, φωνή, ερμηνεύοντας μουσική από τον κινηματογράφο σε μια βραδιά με τίτλο «Cinema…Il paradiso».

Aγαπημένες μελωδίες που μας μεταφέρουν στον κόσμο του κινηματογράφου ζωντανεύουν μέσα από τη μουσική διάσημων ταινιών όπως «Breakfast at Tiffany’s», «Amelie», «It happened in Brooklyn», «La vie en Rose/Mome», «Primal Fear», «Angel Eyes», «Sous le ciel de Paris», «A Mananda Woman», «Stars 80», «Ποτέ την Κυριακή», «Born to Dance», κ.ά. Βραβευμένα τραγούδια όπως «Je veux» της ZAZ, υποψήφιο για το βραβείο Francophone Song of theYear 2010, το «What a wonderful World», το «La vie en rose» με την αξέχαστη ερμηνεία της Edith Piaf, γραμμένο το 1942 που βρίσκεται στο πάνθεον των βραβείων Grammy, το «Moon River», το παγκόσμιο τραγούδι - σύμβολο, «Sous le ciel de Paris» από την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του 1951 με την εμβληματική φωνή της Juliette Greco και πολλά άλλα.

Το μουσικό σύνολο «Cosmos» παρουσιάζει παγκόσμιες, διαχρονικές συνθέσεις των Miles Davies, Cole Porter, John Coltrane, Joseph Kosma, George Gershwin, Antonio Carlos Jobim, κ.ά.

Aγαπημένες μελωδίες, που σφράγισαν με την αξέχαστη ερμηνεία τους μεγάλοι θρύλοι της μουσικής, όπως οι Frank Sinatra, Edith Piaf, Ella Fitzerald, Louis Armstrong, Yves Montand, Billy Holiday, Chet Baker, κ.ά σε δικές του διασκευές σε blues, jazz και swing αποχρώσεις.

Τραγούδια με τίτλους όπως «All the things you are», «Sous le ciel de Paris», «Time after time», «Girl from Ipanema», «La vie en Rose», «All of me», «One note Samba», «Fly me to the moon», «Historia de un Amor», «How high the moon», «Autumn Leaves», «What a wonderful world», «Aux Champs Elysees», «My funny Valentine» κ.ά.