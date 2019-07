34ο Φεστιβάλ του Ιδρύματος Αγγελίνη-Χατζηνίκου στο Χόρτο

Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Γ.Αγγελίνης – Πία Χατζηνίκου» συμπράττει, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με τον διεθνούς φήμης διευθυντή χορωδίας Τίμοθυ Μπράουν και προσκαλεί όλους στη συναυλία με τίτλο «Απόγνωση και Παρηγοριά» που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου και ώρα 21.00, στο υπαίθριο Θέατρο του Ιδρύματος στο Χόρτο.

Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση το 2017 του αριστουργήματος του Γιοχάνες Μπραμς, «Ρέκβιεμ» (Op. 45) συνοδεία πιάνου και την κατανυκτική «Λειτουργία σε Ντο μείζονα» (Op.86) του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν συνοδεία ορχήστρας, το 2018, ο Βρετανός μαέστρος θα είναι φέτος ο οδηγός μας σε ένα σπάνιο μουσικό ταξίδι με χορωδιακά έργα της εποχής του Μπαρόκ.

Μία 70μελής χορωδία πανευρωπαϊκής σύστασης υπό τη διεύθυνση του ίδιου και με τη συνοδεία ορχηστρικού συνόλου θα παρουσιάσουν έργα πολυφωνικής μουσικής, στις σελίδες των οποίων επανέρχονται η απόγνωση, η παρηγοριά, η ελπίδα και ο θρίαμβος – έννοιες άμεσα συνδεδεμένες με τη θεατρικότητα του Μπαρόκ ιδιώματος. Είσοδος για την ενίσχυση του Ιδρύματος 15 ευρώ.

Το πρόγραμμα συναυλίας:

-Robert Ramsey “How are the mighty fallen”

-Thomas Weelkes “When David heard”

-Giacomo Carissimi “Plorate filii Israel” (από το ορατόριο «Η Ιστορία του Ιεφθάε»)

-Henry Purcell “With drooping wings” (από την όπερα «Διδώ και Αινείας»)

-Jan Dismas Zelenka “Lacrimosa” (από το «Ρέκβιεμ» σε Ρε)

-Χορωδιακά έργα των Johann Sebastian Bach “Crucifixus” (από τη λειτουργία σε σι ελάσσονα), “Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine” (από τα κατα Ιωάννη), και Georg Friedrich Händel “Mourn, Israel, mourn”, “He saw the lovely youth” (αποσπάσματα από τις όπερες Σαούλ, Ξέρξης και Θεοδώρα) κ.α.



Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Γ. Αγγελίνης – Πία Χατζηνίκου» διοργανώνει ετησίως από το 1984 το ομώνυμο καλλιτεχνικό και μορφωτικό φεστιβάλ στο παραθαλάσσιο χωριό Χόρτο του Νοτίου Πηλίου. Πιστοί στο όραμα των δημιουργών του, Γιώργου Αγγελίνη και Πίας Χατζηνίκου αλλά και του μαέστρου Γιώργου Χατζηνίκου που επί δεκαετίες υπήρξε Δάσκαλος για εκατοντάδες σήμερα καταξιωμένους καλλιτέχνες, οι συνεχιστές του Ιδρύματος εξακολουθούν να εργάζονται με ζήλο για την πραγματοποίηση αυτού του φεστιβάλ διεθνών προδιαγραφών.

Στόχος είναι αφενός η προβολή και ανάδειξη της εθνικής και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και αφετέρου η επικοινωνία μεταξύ σπουδαστών, καλλιτεχνών και κοινού μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα σεμιναρίων, συναυλιών, θεατρικών και χορευτικών παραστάσεων, εκθέσεων, ομιλιών και πλήθος άλλων δράσεων.

Ένα φεστιβάλ-παράδειγμα των ημερών μας, η λειτουργία του οποίου βασίζεται στον εθελοντισμό και στη συνεισφορά των κατοίκων της περιοχής και που αποτελεί υπόδειγμα μιας υγιούς και αποκεντρωμένης ανάπτυξης.

Έως σήμερα οι δράσεις του Ιδρύματος στηρίζονται στο μεγαλύτερο μέρος τους στις συνεισφορές του κοινού και των συμμετεχόντων.