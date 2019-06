Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής στον Βόλο

Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής ξεκινά και φέτος στον Βόλο αύριο Πέμπτη 20 Ιουνίου και με πλήθος εκδηλώσεων θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 23 Ιουνίου.

H Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής Βόλος 2019 συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ενότητα Μαγνησίας και Β. Σποράδων, με την υποστήριξη του ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ Βόλου, και από κοινού με τη Doitforme.eu www.doitforme.eu

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Πέμπτη 20 Ιουνίου

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης επαγγελματιών Doitforme.eu και το Bar Beriko κουρείο διοργανώνουν ένα warm up live party στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Rock , ελληνικό / Ώρα έναρξης 20:30

Κινούμενα Σχέδια

ΣΤΕΝΟ ΓΡΑΒΙΑΣ - ΠΑΛΑΙΑ

Hip hop, freestyle / Ώρα έναρξης 22:30

IagainstI

Παρασκευή 21 Ιουνίου

ΤΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ - ΓΚΛΑΒΑΝΗ

Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής συναντά την Παγκόσμια ημέρα Yoga!

Ανοιχτό session στον πεζόδρομο από το Santosha yoga studio και καλεσμένους.

11.00-12.00 και 12.30-13.30 *Φέρετε μόνο το στρωματάκι σας

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΤΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Ελληνικό, έντεχνο ροκ live / Ώρα έναρξης 20:30

Φώτης Τάμπας

Κινούμενα Σχέδια

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Ελληνικό, ξένο διασκευές / Ώρα έναρξης 21:30

Cassette

ΣΠΥΡΙΔΗ - ΤΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Χορός, latin / Ώρα έναρξης 21:00

Βραδιά χορού υπαίθριο party με τους Alternative studio

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Ηλεκτρονική, χορωδία / Ώρα έναρξης 18:30

Παρουσίαση των μουσικών project των μαθητών του τμήματος ηλεκτρονικής Μουσικής Δημ. Ωδείου Βόλου. Επιμέλεια: Ηλίας Χατζόγλου

Εμφάνιση της Γυναικείας Χορωδίας Δημοτικού Ωδείου στον πεζόδρομο.

Κλασική, ακουστική / Ώρα έναρξης 21:30

Κονσέρτο στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου σε συνεργασία με το Chamber Thessaly Music festival.

ΦΕΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ώρα έναρξης 20:30

Συνεργασία με το Μουσείο της Πόλης του Βόλου στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης "10 χρόνια διαγωνισμός φωτογραφίας Δημήτρης Λέτσιος "

Rock, alternative live / Ώρα έναρξης 22:30 (Valentin- Curious Bierkneipe)

Redman’s Band



Deep house, breakbeat / Ώρα έναρξης 22:00 (Μουσείον Εκλεκτοποιείον)

Dj Franqy (Αγγλία, 124 Recordings) , Future funk : Grid (Nova fm 106)

C.Painter Χρ. Ζωγράφος , Αριστείδης Μπιντάκας (Nova fm 106)

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΤΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Rock, blues live/ Ώρα έναρξης 21:30

Rubber Soul

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟΑ - ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας γιορτάζει τα 20 Χρόνια με την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής με street party στο Meraki.Tattoo event με υπαίθρια περίπτερα, προβολές και stand από συλλογικότητες και εναλλακτικά δίκτυα παραγωγών της περιοχής.



Dancehall, bass, beats / Ώρα έναρξης 20:00

DJ Vadim (UK)

Blend Mishkin (Αθήνα)

SKG’s Dub Alliance (Θεσσαλονίκη)

Bass Delight (Πάτρα)

Atsou b2b Phillip V b2b KonK

ΣΤΕΝΟ ΓΡΑΒΙΑΣ- ΠΑΛΑΙΑ

Techno, deep electronic / Ώρα έναρξης 22:30

Steve Sai / Hudd

GVerse

Low Signal b2b Nεpēnthε

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΠΑΡΑΛΙΑ

Ελληνικό, λαϊκά / Ώρα έναρξης 21:30

“Θα σε γλεντησω με κέφια ρωμαίικα”

Πιάνο-Φωνή : Δημήτρης Καρακώστας, Μπουζούκι : Γιάννης Πολίτης, Τραγούδι : Ελισάβετ Φανιά

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

Ελληνικό, λαϊκό / Ώρα έναρξης : 21:00

"Τα χρυσά λαϊκά"

Φωνή :Γιάννης Διονυσίου, Μπουζούκι : Γιώργος Γεωργόπουλος, Κιθάρα - Φωνή :Αθηνόδωρος Καρκαφίρης

Ι.ΚΑΡΤΑΛΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ (ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΗ)

Swing, funk Dj set / Ώρα έναρξης : 21.30

Dj Wefferr

ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ - ΑΙΘΡΙΟΝ

Dance, freestyle vinyl Dj set / Ωρα έναρξης : 21.30

Dj Argy & Mr. Tzi

ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ - ΑBBAEIO

Latin, cuban Dj set / Ωρα έναρξης : 21.30

Dj Afanas

Σάββατο 22 Ιουνίου

ΕΡΜΟΥ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

Aκουστική live/ Ώρα έναρξης 21:30

Συναυλία του Ωδείου Παλάσκα στο Φιλίππου cafe

ΕΡΜΟΥ – ΘΕΣΠΙΔΟΣ



World, jazz ethnic live/ Ώρα έναρξης 21:30

Grupo Bacana (Kωνσταντίνος Κολέτσιος)

ΣΠΥΡΙΔΗ - ΤAKH ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ



Χορός, tango / Ώρα έναρξης 21:30

Βραδιά χορού milonga με τους Puerto del Tango

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ

Ελληνικό, hard rock live / Ώρα έναρξης 21:00

On the Rocks

Τριφασικό Ρεύμα

Apostolis WAK (Dj set)

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΤΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Rock n roll, 50’s / Ώρα έναρξης 21:30

Drive in Lovers (Λάρισα)

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Ελληνικό, διασκευές / Ώρα έναρξης 21:30

Band Fatale

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ – ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΕΕ

Λαϊκό, παραδοσιακό / Ώρα έναρξης 21:00

Από την "Αγία Νοσταλγία" ώς τον "Άψινθο"

Γιάννης Αδάμος & Γιώργος Μιχαήλ

ΑΓΡΙΑ – ΣΟΥΤΡΑΛΙ

Ελληνικό, ροκ / Ώρα έναρξης : 21:30

Νικος Μεργιαλής και Μουσικοί Ιχνηλάτες στο Hayatt

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟΑ

Electro, techno στο Μeraki / Ώρα έναρξης 19:00

DJ Maddox

AstyTekk (Αθήνα)

Costas Rizos

Calqulus (Αθήνα)

Afriend

ΣΤΕΝΟΓΡΑΒΙΑΣ- ΠΑΛΑΙΑ

Techno, electronic / Ώρα έναρξης 22:30

Moth Touch: Joel Battista, ArkaL , Delleoni

Κυριακή 23 Ιουνίου

ΠΑΡΑΛΙΑΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ

House, dance / Ώρα έναρξης 13:00

Phillip V , Dimitris Nikou, Mr Tzi



AΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Παραδοσιακό, έντεχνο / Ώρα έναρξης 21:30

Ανατολικά Ζητήματα



AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΤAKH ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Blues, rock live / Ώρα έναρξης 21:30

Wet ’n Roll

Ομπραξ band

Bloody Mary

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΠΑΡΑΛΙΑ

Ελληνικό, ακουστικό / Ώρα έναρξης: 21:00

Πιάνο- Φωνή: Δημήτρης Καρακώστας, Βιολί: Γιάννης Σκαμπαρδώνης, Τραγούδι: Ελισάβετ Φανιά



ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

Παραδοσιακό, σμυρνέικο τραγούδι / Ώρα έναρξης : 21:00

Κρουστά: Μπατιανούδης Ιάκωβος, Ούτι λαούτο: Δραγάνης Θανάσης, Βιολί: Παχής Περικλής, Φωνή: Μπαντέλα Βούλα

Συμμετέχει ο Χορευτικός Σύλλογος Ν. Ιωνίας Βόλου

ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΟΔΟΣ ΤΣΟΠΟΤΟΥ

Λαϊκό, ρεμπέτικο / Ώρα έναρξης 21:30

Φωνή: Δημήτρης Τσαμαντάνης, Κοντραμπασο: Φίλιππος Ρέτσιος, Μπουζούκι: Κώστας Γεδίκης, Κιθάρα: Στάθης Σαρρής

MAΚΡΙΝΙΤΣΑ - SELINA CENTAVRUS PELION

Closing party, Dj set / Ώρα έναρξης 19:30

Pascal B

Atsou & friends

Harry Alestas (Madorasindahouse)

*Live video streaming session on facebook page: Selina Centavrus Pelion

Παράλληλες εκδηλώσεις

-Έκθεση Φωτογραφίας στην οδό Τάκη Οικονομάκη με θέμα ’’Τι είναι για σένα Μουσικη;" σε συνεργασία με το κοινωνικό δίκτυο επαγγελματιών Doitforme.eu

Συμμετέχοντες : Κωσταντίνος Τσιλογιάννης (SHOOTME), Αθανάσιος Παπαγεωργίου (AP PHOTOGRAPHY), Μαρία Μπρουσοβάνα (Το Φωτογραφείο), Θανάσης Ντόβας (Passion for Weddings), Ελένη Καλιντζέου (Elen Stories), Νικόλας Χρυσός (The Light Box Photography), Νικόλας Χατζηπολίτης & Βασίλης Οικονόμου (The Darkroom’s Key), Δημήτρης Μπαρμπαγιάννης (Dimitris Barbayannis Impromptu photography)

Εγκαίνια έκθεσης Πέμπτη 20 Ιουνίου 20:00

-Ανοικτό μάθημα yoga στον πεζόδρομο Τάκη Οικονομάκη από το Santosha yoga studio

Παρασκευή 21 Ιουνίου στις 11.00-13.30

- Tattoo συνάντηση στο αίθριο του Οικονομικού τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην οδό Παύλου Μελά. Περίπτερα tattoo artist στο χώρο του stage με τη συμμετοχή των: Favela 187, Dots & Lines

Παρασκευή και Σάββατο 22 Ιουνίου από τις 21:00

- Διήμερο crossfit στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου Centaurian Fit test competition με το Fitness Factory Volos Box

Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Ιουνίου από τις 13:00 - 19:00

-Aνοιχτή Milonga βραδιά tango στη συμβολή των οδών Σπ.Σπυρίδη και Τάκη Οικονομάκη με τους Puerto del Tango

Σάββατο 22 Ιουνίου στις 22:00

Περισσότερες πληροφορίες : musicdayvolos@gmail.com