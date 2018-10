Δωρεάν Εργαστήριο Ελεύθερου Αυτοσχεδιασμού και συναυλία στο Ωδείο Βόλου

Το Δημοτικό Ωδείο Βόλου, της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου έχει τη χαρά να φιλοξενήσει τους εξαίρετους μουσικούς Jonas Labhart, Improviser, Saxophonist, Composer, Lecturer at Zurich University of the Arts, την Laura Schuler, Violinist, Composer και τον Berni Doessegger, Percussion player, Theoretician, Artist για την παρουσίαση ενός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00 έως τις 18:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων ΕΡΣΗ ΣΑΡΑΤΣΗ του Δημοτικού Ωδείου Βόλου, καθώς και μιας συναυλίας στις 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 20:30 και πάλι στο Δ.Ω.Β.

Στο εργαστήριο μπορούν να συμμετάσχουν ενδιαφερόμενοι φοιτητές όλων των ηλικιών και όλων των επιπέδων. Πρόκειται, επίσης, για ένα εργαστήριο το οποίο θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στους δασκάλους όλων των οργάνων και των συγκροτημάτων που αναζητούν «επιπλέον» έμπνευση για αυτοσχεδιασμό και μουσική αναζήτηση, αλλά και για τους φοιτητές που επιθυμούν να απευθυνθούν στο ZHDK της Ελβετίας στο Πανεπιστήμιο Ζυρίχης, δεδομένου ότι ο δωρεάν αυτοσχεδιασμός αποτελεί μέρος των εισαγωγικών εξετάσεων. Όσοι μουσικοί συμμετάσχουν μπορούν να φέρουν το μουσικό τους όργανο, καθώς πρόκειται για ένα πρακτικό εργαστήριο!

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία του Ωδείου, (τηλ. επικοινωνίας 2421036992).

Το Τρίο ,★’, των Laura Schuler, (βιολί και μουσικά εφέ), Jonas Labhart (άλτο σαξόφωνο και μουσικά εφέ) και Berni Doessegger (ντραμς), αναζητά την μετά-Jazz, μια επερχόμενη Μουσική, επεξεργασμένη από μοριακούς επιταχυντές, με αναφορά στην Ηχητική του Μέλλοντος. Μια προσέγγιση μουσικής δωματίου συνδυασμένη με ηλεκτρονικές, λούπες“ δημιουργεί ένα νέο εκλεπτυσμένο φάσμα μουσικών συμβάντων. Η σύνθεση, εάν γράφεται, γίνεται με ελάχιστα μουσικά σημεία, οδηγώντας σε έναν αεί εξελισσόμενο και υπό επαναδιαπραγμάτευση διάλογο με την Φόρμα και τον Ήχο. Μέσω αυτής της διαδικασίας προκύπτει μία μουσική που το ίδιο το ,★’ ευχαρίστως θα άκουγε.

Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 60, η αυτοσχεδιαζόμενη μουσική άρχισε να είναι ένα τεράστιο πεδίο για ανακαλύψεις και πειράματα τόσο για τους συνθέτες όσο και για τους ερμηνευτές. Σήμερα κέρδισε επίσης μια θέση στο πρόγραμμα σπουδών πολλών μουσικών πανεπιστημίων, όχι μόνο ως έμπνευση για τους συνθέτες αλλά και για να ενισχύσει τις ικανότητες των παικτών μουσικών οργάνων στο παιχνίδι του συνόλου που έχει θετικό αντίκτυπο στην ερμηνεία σύνθετων έργων όλων των εποχών. Επίσης, η Προχωρημένη Μουσική δίνει τη δυνατότητα σε άτομα διαφορετικού μουσικού υποβάθρου να δημιουργήσουν ένα κομμάτι μουσικής μαζί.

Ο στόχος της επίσκεψης του K ¼ ŒK στο Δημοτικό ωδείο Βόλου είναι να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να ανακαλύψουν το αρχικό μίγμα της σύγχρονης μουσικής, της ηλεκτρονικής και της τζαζ και να ασκήσουν τη δημιουργική πράξη αυτοσχεδιασμού στο όργανο τους. Η αυτοσχεδιαζόμενη μουσική όχι μόνο θα χαλαρώνει στα εντατικά προγράμματα εξάσκησής τους και τις πρόβες αλλά και θα ενισχύει την ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν μουσικά σε ένα σύνολο, τη μουσική τους έκφραση και την στυλιστική ευελιξία.

Ο Jonas Lebhart είναι Λέκτορας μουσικής θεωρίας, σύνθεσης και αυτοσχεδιασμό στο Πανεπιστήμιο Ζυρίχης ZHdK και ηγείται του εργαστηρίου. Μετά από προκαταρκτικές ασκήσεις σε μικρές ομάδες μαθητών, αυτοί θα είναι σε θέση να αναπτύξουν τα μεγαλύτερα κομμάτια τους σε ελεύθερο στυλ ή με απλές αναθέσεις. Μέσα από τη συνεργατική ανατροφοδότηση και την ανάλυση των ηχογραφημένων παραστάσεων οι μαθητές και οι προσκεκλημένοι δάσκαλοι βυθίζονται σε μια ζωντανή ανταλλαγή σχετικά με τη μορφή, τον ήχο και την ουσία της μουσικής.