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Με Στρατώνι στην πρεμιέρα η Νίκη Βόλου

Τελευταία ενημέρωση: 2018-07-31, 18:15:05
Με Στρατώνι στην πρεμιέρα η Νίκη Βόλου

Στις 7 Οκτώβρη ξεκινά η Νίκη τους αγώνες της στο πλαίσιο του βορείου ομίλου του Βορρά της Β’ Εθνικής μπάσκετ και μετά την κλήρωση που έγινε χθες η Βολιώτικη ομάδα θα κάνει πρεμιέρα, στο κλειστό της Νέας Ιωνίας όπου θα φιλοξενήσει το Στρατώνι Χαλκιδικής .

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η Αγωνιστική-07/10/18

ΕΥΡΩΠΗ 87-ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΑ

ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΜΑΧΗΤΕΣ /ΔΟΞΑ.-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2η Αγωνιστική-14/10/18

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87

ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚ.

ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

3η Αγωνιστική-21/10/18

ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87-ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ-ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

4η Αγωνιστική-04/11/18

ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87

ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ.

ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ

ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

5η Αγωνιστική-11/11/18

ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87-ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ-ΝΙΚΗ Β.

ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

6η Αγωνιστική-18/11/18

ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚ.

ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ-ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΑ

7η Αγωνιστική-25/11/18

ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚ.-ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ

ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

8η Αγωνιστική-02/12/18

ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87

ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ-ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

9η Αγωνιστική-09/12/18

ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ

ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

10η Αγωνιστική-16/12/18

ΝΙΚΗ Β.-ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 Πευκοχωρίου

ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ-ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β.

ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΑ

ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

11η Αγωνιστική-23/12/18

ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87-ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ

ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

12η Αγωνιστική-05/01/19

ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87

ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

13η Αγωνιστική-13/01/19

ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87.-ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚ.

ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚ.

14η Αγωνιστική-20/01/19

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87

ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

15η Αγωνιστική-27/01/19

ΕΥΡΩΠΗ 87-ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ.

ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

Ο Β΄ΓΥΡΟΣ της Νίκης

16η-03/02/19: ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΝΙΚΗ

17η-10/02/19: ΝΙΚΗ-ΚΕ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

18η-17/02/19:ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΗ

19η-24/02/19:ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΝΙΚΗ

20η-03/03/19:ΝΙΚΗ-ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ

21η-09/03/19:ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΝΙΚΗ

22η-17/03/19:ΝΙΚΗ-ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

23η-24/03/19:ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΙΚΗ

24η-31/03/19:ΝΙΚΗ-ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

25η-07/04/19: ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 Πευκοχωρίου-ΝΙΚΗ

26η-14/04/19:ΝΙΚΗ Β-ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

27η-21/04/19:ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΝΙΚΗ

28η-05/05/19:ΝΙΚΗ-ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

29η-12/05/19:ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΝΙΚΗ

30η-19/05/19:ΝΙΚΗ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ

Πριν το πρωτάθλημα η Νίκη να αγωνιστεί στις 16 Σεπτεμβρίου στη Νέα Ιωνία, με το Αγρίνιο για το Κύπελλο ενώ, αν περάσει, θα ξαναπαίξει πάλι(19/9) εντός έδρας με ομάδα της Α2 τον Διαγόρα Δρυοπιδέων.

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΜΠΑΣΚΕΤ

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