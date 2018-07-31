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Με Στρατώνι στην πρεμιέρα η Νίκη Βόλου
Τελευταία ενημέρωση: 2018-07-31, 18:15:05
Στις 7 Οκτώβρη ξεκινά η Νίκη τους αγώνες της στο πλαίσιο του βορείου ομίλου του Βορρά της Β’ Εθνικής μπάσκετ και μετά την κλήρωση που έγινε χθες η Βολιώτικη ομάδα θα κάνει πρεμιέρα, στο κλειστό της Νέας Ιωνίας όπου θα φιλοξενήσει το Στρατώνι Χαλκιδικής .
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η Αγωνιστική-07/10/18
ΕΥΡΩΠΗ 87-ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΜΑΧΗΤΕΣ /ΔΟΞΑ.-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2η Αγωνιστική-14/10/18
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚ.
ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
3η Αγωνιστική-21/10/18
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87-ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ-ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
4η Αγωνιστική-04/11/18
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87
ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ.
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
5η Αγωνιστική-11/11/18
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87-ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ-ΝΙΚΗ Β.
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
6η Αγωνιστική-18/11/18
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚ.
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ-ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΑ
7η Αγωνιστική-25/11/18
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚ.-ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ
ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
8η Αγωνιστική-02/12/18
ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ-ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
9η Αγωνιστική-09/12/18
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
10η Αγωνιστική-16/12/18
ΝΙΚΗ Β.-ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 Πευκοχωρίου
ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ-ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β.
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
11η Αγωνιστική-23/12/18
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87-ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
12η Αγωνιστική-05/01/19
ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
13η Αγωνιστική-13/01/19
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87.-ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚ.
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚ.
14η Αγωνιστική-20/01/19
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ-ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
15η Αγωνιστική-27/01/19
ΕΥΡΩΠΗ 87-ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ.
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
Ο Β΄ΓΥΡΟΣ της Νίκης
16η-03/02/19: ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ-ΝΙΚΗ
17η-10/02/19: ΝΙΚΗ-ΚΕ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
18η-17/02/19:ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΗ
19η-24/02/19:ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΝΙΚΗ
20η-03/03/19:ΝΙΚΗ-ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ
21η-09/03/19:ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΝΙΚΗ
22η-17/03/19:ΝΙΚΗ-ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
23η-24/03/19:ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΙΚΗ
24η-31/03/19:ΝΙΚΗ-ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
25η-07/04/19: ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 Πευκοχωρίου-ΝΙΚΗ
26η-14/04/19:ΝΙΚΗ Β-ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
27η-21/04/19:ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΝΙΚΗ
28η-05/05/19:ΝΙΚΗ-ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
29η-12/05/19:ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΝΙΚΗ
30η-19/05/19:ΝΙΚΗ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
Πριν το πρωτάθλημα η Νίκη να αγωνιστεί στις 16 Σεπτεμβρίου στη Νέα Ιωνία, με το Αγρίνιο για το Κύπελλο ενώ, αν περάσει, θα ξαναπαίξει πάλι(19/9) εντός έδρας με ομάδα της Α2 τον Διαγόρα Δρυοπιδέων.
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