Mε Σέλτικ ή Ρόζενμποργκ η ΑΕΚ, με Σπαρτάκ Μόσχας ο ΠΑΟΚ στο Champions League

Θα μπορούσε να ήταν καλύτερη η κλήρωση για την ΑΕΚ η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σέλτικ - Ρόζενμποργκ με τους πρωταθλητές Σκωτίας να είναι το μεγάλο φαβορί για να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Νορβηγών. Παρόλα αυτά η Ένωση δεν έχει να φοβηθεί κάτι με εξαίρεση το γεγονός ότι οι αντίπαλοί της θα έχουν περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της. Το ευχάριστο για την πρωταθλήτρια Ελλάδος είναι το γεγονός ότι ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ.

Αξίζει να σημειωθεί εξάλλου πως είτε με τους Σκωτσέζους, είτε με τους Νορβηγούς, η Ένωση θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της κάποια από τις δυο ομάδες.

Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει την Σπαρτάκ Μόσχας μια ομάδα ξεκάθαρα στα μέτρα του που δεν φοβίζει. Ένα επιπλέον όπλο για τον Δικέφαλο του Βορρά είναι το γεγονός πως ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί σε υψηλές θερμοκρασίες που δεν έχουν συνηθίσει οι Ρώσοι. Όλα αυτά βέβαια, εφόσον η ομάδα του Λουτσέσκου έχει καταφέρει να αποκλείσει την Βασιλεία.

Τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Αυγούστου με τον επαναληπτικό να έχει οριστεί μια εβδομάδα αργότερα στις 14 Αυγούστου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια από το μονοπάτι των πρωταθλητών:

Σέλτικ ή Ρόζενμποργκ vs ΑΕΚ

Ζάλτσμπουργκ vs Σκεντίγια ή Σέριφ

Ερυθρός Αστέρας - Σούντουβα vs Λέγκια Βαρσοβίας- Σπάρτακ Τρνάβα

Κουκέσι - Κάραμπαγκ vs Μπάτε Μπορίσοβ - Ελσίνκι

Αστάνα - Μίντιλαντ vs Ντίναμο Ζάγκρεμπ - Χαποέλ Μπερ Σεβά

Κλουζ - Μάλμε vs Λουντογκόρετς - Βιντεότον

Αναλυτικά τα ζευγάρια στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών:

ΠΑΟΚ ή Βασιλεία vs Σπαρτάκ Μόσχας

Σταντάρ Λιέγης vs Άγιαξ ή Στουρμ Γκρατς

Μπενφίκα vs Φενέρμπαχτσε

Σλάβια Πράγας vs Ντινάμο Κιέβου

Πηγή: gazzetta.gr