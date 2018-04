Ολοκλήρωσε τον άθλο για τη «Φλόγα» ο Βολιώτης Ν. Σκιαθίτης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και με έντονο συγκινησιακό χαρακτήρα το μεσημέρι του Σαββάτου το κωπηλατικό και συνάμα φιλανθρωπικό ταξίδι του Βολιώτη χάλκινου Ολυμπιονίκη στην κωπηλασία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004, Νίκου Σκιαθίτη.

Ρεπορτάζ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑ

Ο 37χρονος κωπηλάτης διήνυσε απόσταση 325 χιλιομέτρων από τον Βόλο μέχρι τον Μαραθώνα, λαμβάνοντας μέρος στο «ΦλόγΑθλον», με σκοπό τη στήριξη του Συλλόγου γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα».

Το «ΦλόγΑθλον» (Κωπηλασία-Sup-Κολύμπι) ήταν ακόμη ένα μεγάλο εγχείρημα για τον ίδιο, ο οποίος τερμάτισε στην παραλία του Σχοινιά, εκεί όπου τον περίμεναν οι μεγάλοι πρωταθλητές της ζωής, τα παιδιά του Συλλόγου «Φλόγα».

Σημειώνεται ότι το «ΦλόγΑΘΛΟΝ» είναι ένα τρίαθλο, που για πρώτη φορά οργανώθηκε και επιχειρήθηκε στην Ελλάδα.

Σκοπός του ήταν η οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου «Φλόγα» μέσω του φιλανθρωπικού του σκοπού, η προώθηση του εθελοντικού πνεύματος μέσα από συνεργασία, συνέργεια, συμμετοχή και η εθελοντική συμμετοχή και υποστήριξη πολλών καταξιωμένων ανθρώπων από τον χώρο της άθλησης, αλλά κυρίως των απλών ανθρώπων.

Το εγχείρημά Great Rowing Challenge 325 km ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη 25 Απριλίου στις 7 το πρωί από το λιμάνι του Βόλου, με τον Νίκο Σκιαθίτη να ταξιδεύει παράκτια και 100 μέτρα από την ακτή, διαπλέοντας Παγασητικό - Αρτεμίσιο - Μαλιακό - Β. Ευβοϊκό - Ν. Ευβοϊκό με τερματισμό την παραλία του Όρμου Σχοινιά στον Μαραθώνα Αττικής. Στο 1ο σκέλος ο Ολυμπιονίκης Νίκος Σκιαθίτης κάλυψε με το κωπηλατικό του σκάφος απόσταση 305 χλμ, από τον Βόλο Μαγνησίας έως τα Στύρα Ευβοίας, για πρώτη φορά.

Στο 2ο σκέλος, την Παρασκευή 27 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η διάσχιση του Ευβοϊκού, όπου ο Βολιώτης αθλητής συναντήθηκε με κορυφαίους αθλητές του SUP (Stand Up Paddle-Όρθια Κωπηλασία) στα Στύρα Ευβοίας. Στη συνέχεια όλοι μαζί προχώρησαν στη διάσχιση του Ευβοϊκού, κάτι που επίσης συμβαίνει για πρώτη φορά με σανίδες του SUP!

Στο 3ο σκέλος και μετά από περίπου 15 χλμ διάπλου του Ευβοϊκού, οι αθλητές του SUP μαζί με τον Ολυμπιονίκη Κωπηλασίας συνάντησαν στο Ακρωτήρι του Κόλπου του Σχοινιά κορυφαίους αθλητές της κολύμβησης. Από εκεί όλοι μαζί διένυσαν μια πορεία 3χλμ., τερματίζοντας στην Παραλία του Σχοινιά με το σύνθημα: ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΛΟΓΑ!

Σημειώνεται πως ο Σκιαθίτης είχε αγωνιστεί και πέρυσι για τη «Φλόγα» όταν μαζί με τον Βασίλη Τσανταρλιώτη, κωπηλάτησαν αδιάκοπα επί 15 ώρες, διανύοντας απόσταση 110 χιλιομέτρων μέσω του περίπλου του Παγασητικού.

Μετά τον προχθεσινό τερματισμό του, ο Νίκος Σκιαθίτης ανήρτησε το εξής μήνυμα στο λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας όλους όσους στήριξαν την προσπάθειά του: «Τελικός τερματισμός του #GRC325km με την ομάδα του #ΦλόγΑΘΛΟΝ LAVEyou στην παραλία του Σχοινιά. Μια ημέρα χαράς και διασκέδασης μετά από ένα τριήμερο τεστ αντοχής και κόπωσης αλλά και μεγάλο βαθμό ικανοποίησης για την υλοποίηση του.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μας βοήθησαν και μας στήριξαν για να φτάσουμε μέχρι τον στόχο μας αλλά και όσους παρευρέθηκαν σήμερα και μας υποδέχθηκαν. Τώρα επιστροφή και αποκατάσταση».

Παράλληλα, στη διοργάνωση συμμετείχε και η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, με τον εκπρόσωπό της Βασίλη Ηλιόπουλο, που παρείχε «ασφάλεια και βοήθεια στο όλο εγχείρημα», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν επίσης οι:

SUP: Γιώργος Φράγκος, Νίκος Συρίγος, Αλέξανδρος Πράπας, Κωνσταντίνος Ανδρικόπουλος, Νικόλας Κονταράτος, Ηλιάνα Λακαφώση, Ντίνος Σιωμόπουλος, Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Μάνια Μπίκοφ, Ζαρίνα Κοπίνα, Βασίλης Δεμέτης, Βασίλης Κρομμύδας,

Ευθύμιος Μάϊκ Αργύρης.