Ξεκίνησε και συνεχίζεται το ταξίδι του Νίκου Σκιαθίτη για τη «Φλόγα»

Από την παραλία του Βόλου ξεκίνησε χθες το πρωί το κωπηλατικό ταξίδι απόστασης 325χλμ του ολυμπιονίκη Νίκου Σκιαθίτη, με στόχο την ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, «Φλόγα». Το «ΦλόγΑθλον» (Κωπηλασία-Sup-Κολύμπι) αποτελεί ακόμη ένα μεγάλο εγχείρημα φιλανθρωπικού χαρακτήρα για τον Βολιώτη αθλητή, ο οποίος έχει ως στόχο να τερματίσει το μεσημέρι του Σαββάτου στην παραλία του Σχοινιά, διανύοντας 325 χιλιόμετρα από το λιμάνι του Βόλου παράκτια, προς Στυλίδα, Βόρειο Ευβοϊκό - Νότιο Ευβοϊκό.

Το εγχείρημά Great Rowing Challenge 325 km ξεκίνησε 7 χθες το πρωί από το λιμάνι του Βόλου, με τον Νίκο Σκιαθίτη να ταξιδεύει παράκτια και 100 μέτρα από την ακτή, διαπλέοντας Παγασητικό - Αρτεμίσιο - Μαλιακό - Β. Ευβοϊκό - Ν. Ευβοϊκό με τερματισμό την παραλία του Όρμου Σχοινιά στον Μαραθώνα Αττικής.

Στο 1ο σκέλος ο Ολυμπιονίκης Νίκος Σκιαθίτης θα καλύψει με το κωπηλατικό του σκάφος απόσταση 305 χλμ, από τον Βόλο Μαγνησίας έως τα Στύρα Ευβοίας, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.

Στο 2ο σκέλος και την 3η ημέρα στόχος είναι η διάσχιση του Ευβοϊκού, όπου ο Βολιώτης αθλητής θα συναντηθεί με κορυφαίους αθλητές του SUP (Stand Up Paddle-Όρθια Κωπηλασία) στα Στύρα Ευβοίας. Στη συνέχεια όλοι μαζί θα προχωρήσουν στη διάσχιση του Ευβοϊκού, κάτι που επίσης συμβαίνει για πρώτη φορά με σανίδες του SUP!

Τέλος, στο 3ο σκέλος και μετά από περίπου 15 χλμ διάπλου του Ευβοϊκού, οι αθλητές του SUP μαζί με τον Ολυμπιονίκη Κωπηλασίας θα συναντήσουν στο Ακρωτήρι του Κόλπου του Σχοινιά κορυφαίους αθλητές της κολύμβησης.

Από εκεί όλοι μαζί θα διανύσουν μια πορεία 3χλ και θα τερματίσουν στην Παραλία του Σχοινιά με το σύνθημα: ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΛΟΓΑ!.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον τερματισμό τους αθλητές θα υποδεχθούν οι μεγαλύτεροι πρωταθλητές της ζωής, τα παιδιά του συλλόγου «Φλόγα».