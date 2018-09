Χρυσάνθη Αυγέρου: Το «μαθηματικό» μυαλό της Νέας Ιωνίας

Από τα φτωχικά σοκάκια της Νέας Ιωνίας και τα θρανία του εξατάξιου Γυμνασίου Θηλέων Βόλου, στο London School of Economics and Political Science (LSE), ένα από τα διασημότερα, παγκοσμίως, κέντρα διδασκαλίας και επεξεργασίας της οικονομικής και πολιτικής επιστήμης. Όταν η Χρυσάνθη Αυγέρου, παιδί της Νέας Ιωνίας, «άνοιγε τα φτερά της» για να δοκιμάσει την τύχη της στο εξωτερικό, είχε μοναδικό της εφόδιο το πτυχίο της Σχολής Μαθηματικών.

Μαζί με τις ευχές της οικογένειάς της και των αγαπημένων της φίλων, πήρε τη μεγάλη απόφαση να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στο εξωτερικό. Έφυγε από την Ελλάδα σε μία ταραγμένη περίοδο. Λίγο μετά τη χούντα και στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, κάνει το μεγάλο βήμα. Και δικαιώθηκε χάρη στην θέληση που είχε να πετύχει. Εδώ και πολλά χρόνια διανύει μία πολύ σπουδαία ακαδημαϊκή καριέρα. Διαπρέπει ως καθηγήτρια Πληροφοριακών Συστημάτων στο London School of Economics and Political Science (LSE), με έμφαση στον ρόλο της πληροφορικής σε οργανωσιακές καινοτομίες και στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη.

Πριν από λίγες μέρες, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο αμφιθέατρο της Γενναδίου Βιβλιοθήκης «Cotsen Hall», την αναγόρευσε σε επίτιμη διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Η συγκίνηση για την ίδια όπως ήταν φυσικό μεγάλη. Η ακαδημαϊκή κοινότητα τίμησε στο πρόσωπό της τη διακεκριμένη επιστήμονα, που με ό,τι έχει καταπιαστεί το έχει φέρει εις πέρας με μεγάλη επιτυχία.

Από το κοινό που την καταχειροκρότησε, το πιο θερμό χειροκρότημα το απέσπασε από αγαπημένους φίλους και πατριώτες της από τον Βόλο. Μεταξύ αυτών ο πρώην νομάρχης και δήμαρχος Βόλου Πάνος Σκοτινιώτης και η σύζυγός του.

Η ανάρτησή του στα social media για την ανακήρυξη της Χρυσάνθης Αυγέρου ως επιτίμης διδάκτορα, αποτέλεσε έναυσμα και για τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, να καταγράψει τη στιγμή διάκρισης της διακεκριμένης επιστήμονα από τη Νέα Ιωνία.

«Χρυσάνθη Αυγέρου: Από τη Νέα Ιωνία του Βόλου στα μέσα της δεκαετίας του ’50, τις δυσκολίες μιας εργατικής οικογένειας, το εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου, το Μαθηματικό της Αθήνας στα δύο τελευταία χρόνια της χούντας και τα δύο πρώτα της μεταπολίτευσης και την τολμηρή για ‘κείνη την εποχή απόφαση να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, "κουβαλώντας" όνειρα και προσδοκίες, μέχρι την παγκόσμια επιστημονική καταξίωση, χρειάστηκε να διαβεί ένα δύσβατο δρόμο. Με σκληρή, συστηματική δουλειά, αφοσίωση, επιμονή και πάθος για την επιστήμη της, ήθος και κοινωνική ευαισθησία. Η Χρυσάνθη Αυγέρου, καθηγήτρια Πληροφοριακών Συστημάτων στο London School of Economics and Political Science (LSE), με έμφαση στον ρόλο της πληροφορικής σε οργανωσιακές καινοτομίες και στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, έχει εδώ και πολλά χρόνια μια αξιοζήλευτη ακαδημαϊκή καριέρα. Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών την τίμησε για το διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό, ερευνητικό και συγγραφικό της έργο, αναγορεύοντάς την σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος. Μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση που νιώσαμε όσοι φίλοι και φίλες της -ανάμεσά τους και οι παλιές της συμμαθήτριες στο Θηλέων και αγαπημένες της φίλες, Ρούλα Βλαχοπούλου και Θάλεια Μακρή- είχαμε την τύχη να βρεθούμε την περασμένη Πέμπτη στο αμφιθέατρο της Γενναδίου Βιβλιοθήκης, στην τελετή αναγόρευσής της. Η Χρυσάνθη δεν ξεχνάει ποτέ τον Βόλο και περνάει πάντα τις καλοκαιρινές της διακοπές στο εξοχικό της, στο Πηγάδι Πτελεού. Θερμά συγχαρητήρια, Χρυσάνθη, να είσαι γερή και να συνεχίσεις για πολλά ακόμη χρόνια να ανοίγεις νέους δρόμους στην επιστήμη σου», επισημαίνει στην ανάρτησή του ο κ. Π. Σκοτινιώτης, επισυνάπτοντας και σχετικό φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση.

Το WHO is WHO

Η Χρυσάνθη Αυγέρου εκτός από το πτυχίο στα Μαθηματικά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει MastersofScience στους υπολογιστές από το Πανεπιστήμιο Loughborough της Αγγλίας και διδακτορικό από το LondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience (LSE). Όλη η πανεπιστημιακή καριέρα της είναι στο LSE, όπου πήρε θέση lecturer το 1986 στο Τμήμα ανάλυσης συστημάτων, επιχειρησιακής έρευνας και στατιστικής και έγινε καθηγήτρια πληροφοριακών συστημάτων το 2003.

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά της αφορούν στον ρόλο της πληροφορικής σε οργανωσιακές καινοτομίες και στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Ανάμεσα στις πιο αξιόλογες δημοσιεύσεις της είναι τα βιβλία Information Systems and Global Diversity; The Social Study of Information and Communication Technology: Innovation, Actors, and Contexts; The Oxford Handbook of Information and Communication Technologies.

Εχει επίσης αποκτήσει τον τίτλο «fellow» του διεθνούς οργανισμού πανεπιστημιακών πληροφοριακών συστημάτων (AssociationforInformationSystems), ενώ διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επεξεργασίας Πληροφοριών (ΙFIP), από το 2007 μέχρι το 2011.

Ακόμη θήτευσε ως πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής για τις «κοινωνικές επιπτώσεις της πληροφορικής» του IFIP από το 2005 μέχρι το 2011 και πρόεδρος της εξειδικευμένης ομάδας του IFIP για την έρευνα πληροφορικής στις αναπτυσσόμενες χώρες από το 1995 μέχρι το 2005.

ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ