Πλατφόρμα για ...θελήματα από φοιτητές του Π.Θ.

Do it for me (Κάντο για μένα) η ιδέα που γεννήθηκε μέσα σε μια καφετέρια στον Βόλο, πήρε «σάρκα και οστά» και άρχισε να εξαπλώνεται με στόχο να φθάσει σε όλη την Ευρώπη. Δύο φοιτητές του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν μια έξυπνη πλατφόρμα που ευελπιστούν να καταστεί η νέα Airbnb στον χώρο των υπηρεσιών.

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Συνιδρυτές της πλατφόρμας doitforme.eu είναι οι Λουίτζι Δημήτρης Γουλιανός από τον Βόλο και Ιωσήφ Ρέντα από την Αθήνα. Οι δύο συμφοιτητές στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών, προσφέρουν μέσα από την πλατφόρμα τους τη δυνατότητα σε χρήστες να ζητήσουν υπηρεσίες ή και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους: από απλά θελήματα όπως το να πάνε βόλτα το σκυλί του γείτονα που δεν μπορεί για να κερδίσουν ένα μικρό χαρτζιλίκι, μέχρι πιο επαγγελματικές υπηρεσίες βγάζοντας ένα έξτρα μεροκάματο.

Η ιδέα γεννήθηκε πριν από δύο χρόνια σε μια καφετέρια όπου έπινε τον καφέ του ο Λουίτζι Γουλιανός με την αδερφή του. Ετυχε να ακούσει τη συζήτηση μεταξύ δύο νεαρών γυναικών που έπρεπε να πάνε για ψώνια αλλά διαμαρτύρονταν ότι δεν έχουν τον χρόνο. «Παίρνοντας το θάρρος τους είπα: κορίτσια μην στεναχωριέστε, θα το κάνω εγώ για εσάς. Κι έτσι ξεκίνησαν όλα. Σκέφτηκα γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε θελήματα ο ένας για τον άλλο και να κερδίζουμε ένα μικρό χαρτζιλίκι; Η ιδέα ωρίμασε. Είναι γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη χρόνου για να κάνουμε κάποια πράγματα, το καθημερινό πρόγραμμα είναι πιεστικό και σε συνδυασμό με τη μεγάλη ανεργία και την οικονομική κρίση, σκέφτηκα ότι μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο θα μπορούσαμε να δώσουμε λύσεις σε όλα αυτά ταυτόχρονα», αναφέρει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο 22χρονος Βολιώτης με καταγωγή από την Ιταλία από την πλευρά της μητέρας του.

Σε συνεργασία με τον συμφοιτητή του Ιωσήφ Ρέντα ξεκίνησαν πριν από έναν χρόνο να «τρέχουν» την παραγωγή της πλατφόρμας η οποία βγήκε on line πριν από ενάμιση μήνα.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι μέσα σε μόλις ένα μήνα στην πλατφόρμα έχουν γραφτεί 220 χρήστες που προσφέρουν υπηρεσίες μέσα από 80 δημοσιεύσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν εντελώς δωρεάν στην πλατφόρμα και να αναζητήσουν μία υπηρεσία, ταυτόχρονα όμως μπορούν και οι ίδιοι να δημοσιεύσουν την προσφορά τους σε υπηρεσίες.

Πώς λειτουργεί

Επισκεπτόμενος κανείς την πλατφόρμα, καλείται να «κάνει το πρώτο βήμα»: επιλέγει αν αναζητά προγραμματιστές, άτομα για χειρονακτικές εργασίες, μικροπωλητές και οικοτεχνίτες, υπηρεσίες καθαριότητας, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, αισθητική ή… κάτι άλλο που δεν ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Επιλέγει την πόλη για την οποία αναζητά την υπηρεσία και μπορεί να επιλέξει μέσα από μια σειρά προσφορών. Προς το παρών είναι ο Βόλος και υπάρχουν οι πρώτες προσφορές και στην Αθήνα.

Ο καθένας μπορεί να μπει στην πλατφόρμα και να τη χρησιμοποιήσει είτε για να αγοράσει είτε για να προσφέρει μία υπηρεσία και μάλιστα εντελώς δωρεάν. «Από 1/1/2019 σκεφτόμαστε να χρεώνουμε ένα μικρό ποσό στους πωλητές υπηρεσιών όταν κλείσουν μια δουλειά», λέει ο Λουίτζι Γουλιανός.

«Στόχος μας είναι να εξαπλωθούμε σε όλη την Ευρώπη. Ευελπιστούμε να γίνουμε η νέα Airbnb στο χώρο της προσφοράς υπηρεσιών», προσθέτει ο ίδιος.

Ηδη στην πλατφόρμα ολοένα και περισσότεροι χρήστες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Πρόκειται για νέους 22 έως 35 ετών, εξοικειωμένους με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των social media που είτε αναζητούν επαγγελματία συγκεκριμένου κλάδου είτε προσφέρουν οι ίδιοι υπηρεσίες σε κάποιον κλάδο. «Μέσα από την πλατφόρμα επαγγελματίες μπορούν να βοηθηθούν να δώσουν λύση πιο άμεσα στο θέμα της απασχόλησης», σημειώνει ο Λουίτζι Γουλιανός.

Εθελοντική προσφορά στις πυρκαγιές στην Αθήνα

Η φονική πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου στην Αθήνα, βρήκε την πλατφόρμα να αναπροσαρμόζεται άμεσα και να δημιουργεί μία ακόμη κατηγορία: «Εθελοντισμός, βοήθεια στους πυρόπληκτους».

Μέσα από αυτή την ενότητα εθελοντές προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εντελώς δωρεάν σε όσους είχαν ανάγκη, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη ακόμη και σχέδια εκκένωσης.

ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επίσημη πρώτη παρουσίαση

Επίσημη πρώτη παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα γίνει στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης. Η ομάδα θα έχει δικό της περίπτερο μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το περίπτερο 14, μέσω του οποίου οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερώνονται για την πλατφόρμα και είτε να εγγράφονται ως αγοραστές είτε ως πωλητές υπηρεσιών.

Ο Λουίτζι Γουλιανός και ο Ιωσήφ Ρέντα πλαισιώνονται από μία ομάδα φοιτητών που με πολύ όρεξη, μεράκι και ενθουσιασμό προχώρησαν μαζί στην υλοποίηση της ιδέας. Πρόκειται για τους developers Θεμιστοκλή Σγουρίδη και τον Νίκο Διομή, τον backend developer Δημήτρη Μαστέλλο και τη Graphic designer Λίνα Γρηγοράκη.

«Η ομάδα μας όταν πρωτοσυστάθηκε τον Μάρτιο του 2017 αποτελούταν από 5 μέλη, όλοι φοιτητές του πολυτεχνείου με μοναδικό σκοπό την δημιουργία της πλατφόρμας μας. Κάναμε πολλές θυσίες για να μπορέσουμε να στήσουμε το όλο εγχείρημα αφού χάσαμε πολλές ώρες από την παρακολούθηση των πανεπιστημιακών μας μαθημάτων καθώς και χρήματα αφού όλη η χρηματοδότηση έγινε με δικά μας προσωπικά έξοδα. Ο καθένας είχε από έναν διαφορετικό και πιο συγκεκριμένο ρόλο αλλά τις τελικές αποφάσεις τις παίρναμε κατόπιν συνδιαμόρφωσης, πράγμα το οποίο πολλές φορές ομολογούμε ότι ήταν αρκετά δύσκολο.

Μία από τις δυσκολίες είναι ότι ο κόσμος εδώ δεν είναι τόσο εξοικειωμένος με το διαδίκτυο και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς, και για όλους όσους ασχολούνται ενεργά με τον τομέα. Θα πρέπει με το πάθος μας να εξοικειώσουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να προωθεί τον εαυτό του, να βρίσκει ευκολότερα εργασία και να κάνει τη ζωή του πολύ πιο άνετη. Ένα αρκετά ενθαρρυντικό στατιστικό αποτελεί το ότι μόνο το 3% των ελευθέρων επαγγελματιών παγκοσμίως χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να εργαστούν», τονίζουν τα μέλη της ομάδας.