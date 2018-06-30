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Βαθμολογικές πρωτιές ανά Λύκειο της Μαγνησίας [photos]
Τελευταία ενημέρωση: 2018-06-30, 12:44:50
Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ συγκέντρωσε και δημοσιεύει ανά Λύκειο τα ονόματα των αριστούχων των φετινών πανελληνίων εξετάσεων, που παρά τις δυσκολίες επιδόθηκαν σε υψηλές βαθμολογικές πτήσεις.
Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ, ΝΤΙΝΑ ΠΑΠΠΑ
Ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόηση των υποψηφίων και των γονέων τους, που παρά τις υψηλές τους βαθμολογίες δεν κατέστη δυνατό χθες, παρά την επίπονη έρευνά μας, να τους εντοπίσουμε.
Πρόσθετη δυσκολία για τη φετινή χρονιά στη συγκέντρωση των ονομάτων των υποψηφίων αποτέλεσε η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών.
Σημειώνεται ότι με ευθύνη του διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Βόλου, κ. Σεραφείμ Σπανού, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των υποψηφίων του σχολείου στις πανελλαδικές.
Αντί επιτυχόντων, από το σχολείο ανακοινώθηκαν στατιστικά στοιχεία, βάσει των οποίων το 15,3% των υποψηφίων συγκέντρωσε πάνω από 17.000 μόρια. Ο μεγαλύτερος αριθμός επιτυχιών καταγράφτηκε στην ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και ο μεγαλύτερος βαθμός που κατέγραψε υποψήφιος του σχολείου είναι 19.128 μόρια.
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΡΙΑ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΡΑΣΜΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.304
ΠΛΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 18.701
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.493
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.486
ΑΡΧΟΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.437
ΡΑΧΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.308
ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.297
ΒΑΪΤΣΗ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.258
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.210
ΜΠΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.099
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.991
ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΡΕΤΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.952
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.354.
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.101
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.327
ΠΕΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.007
ΠΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.528.
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΗΛΕΚΤΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.009
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΛΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.922
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.283
ΔΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.274
ΜΠΑΜΠΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.266
ΒΑΣΙΛΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.128
ΜΠΑΡΜΠΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.856
ΚΟΥΓΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.264
ΠΛΑΪΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.169
ΜΠΕΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.166
ΤΣΟΥΒΑΡΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.988
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.956
ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.799
ΤΣΙΒΙΚΗ ΘΩΜΑΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.644.
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.646
ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.486
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.359
ΣΚΑΜΑΓΚΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.289
ΒΟΣΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.255
ΚΑΠΟΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.220
ΜΑΡΟΥΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.151
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.005
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.886.
4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΛΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.222
ΚΑΚΟΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.606
ΒΛΙΩΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.340
ΒΟΛΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.223
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.991
ΔΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17.814
ΜΠΑΖΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.486
ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.394
ΟΓΚΙΤΣΙ ΜΠΡΙΣΙΕΝΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.367
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.326
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17.056
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.877
ΚΑΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.788
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.752
ΚΟΥΛΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.746
ΧΕΡ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.750
ΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.745
ΣΤΥΛΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.716
ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.697
ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.367
ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.322.
5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.340
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19056
ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.952
ΤΣΟΡΒΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.891
ΚΟΦΦΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.528
ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.504
ΚΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.966
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.882
ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.807
ΠΑΡΡΗΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.647
ΜΑΞΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17.633
ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.295
ΠΟΛΥΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.225
ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.209
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.936
ΤΣΑΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.141
ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.208
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.095
ΝΕΙΡΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.071.
ΓΚΟΓΚΙΝΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 15.953
6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.300
ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.891
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.680
ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.647
ΚΑΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.253
ΜΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.897
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.651
ΓΙΑΤΣΟΣ ΜΗΝΑΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.321
ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.196
ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.915
ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.898
ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.789
ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ,ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,16.737
ΝΙΩΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.658
ΜΑΛΙΑΓΚΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.437
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.067
ΠΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.000
ΗΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.682
7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.052
ΜΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.043
ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.185
ΚΑΠΑΝΙΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.489
8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.960
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.864
ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.826
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18774
ΓΕΡΜΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.752
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΤΑΝΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.713
ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.526
ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ –ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.902
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.539
ΝΤΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.416
ΚΟΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.205
ΠΙΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.078
ΓΙΑΤΣΟΣ ΜΗΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.141
ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.447
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.228
ΜΟΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.795
ΚΑΒΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.676
ΖΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.613
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.563
ΓΟΥΔΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.550
ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΔΩΝ, 18.012
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.771
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΔΑΦΝΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.718
ΝΙΚΟΑΛΟΥ ΕΛΛΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.648
ΛΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ -ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.582
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.578
ΜΠΡΟΥΖΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.497
ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.308
ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ -ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.267
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.258
ΜΑΓΓΑΝΗ ΣΥΛΒΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.255
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΖΟΥΝΑΡΑ ΣΥΜΕΛΑ ΑΝΘΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.592
ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.588
ΡΕΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.559
ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.861
ΧΑΤΖΗΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.515
ΦΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.818
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 14.535
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.615
ΤΟΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.451
ΚΟΡΟΛΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.238
ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.203
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19540
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.580
ΚΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.147
ΛΟΥΠΟΥ ΕΛΛΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 17.751
ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.100
ΜΟΣΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.256
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΜΠΟΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.370
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.260
ΣΤΑΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.742
ΤΣΤΣΙΚΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.702
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.657
ΝΤΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.545
ΝΤΟΥΡΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.487
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.474
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.348
ΓΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, 15.306
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΒΟΒΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.690
ΚΟΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.562
ΚΥΡΤΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.839
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, 16.055
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, 14.418
ΣΦΕΝΤΖΟΥΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, 14.089
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.330
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.924
ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.809
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΦΑΤΩΛΙΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ- ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.214
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΜΙΤΖΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.184
ΜΙΧΑ ΚΛΕΙΩ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.500
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, 15.762
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΜΑΜΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, 18.381
1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 17.375
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 15.900
1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, 18.480
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, 18.370
ΤΣΙΡΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, 17.855
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, 16.085
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, 15.945
ΝΑΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, 14.505
ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, 13.225
ΧΑΣΑΛΛΑ ΓΙΟΥΡΓΚΛΙΝΤ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, 12.900
ΒΑΣΙΛΙΩΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 12.395
2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 9.990
2ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΤΣΙΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, 19.220
ΧΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 17.946
ΤΣΙΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, 17.005
ΜΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, 16.455
3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, 18.035
ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, 16.620
ΜΠΕΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 15.850
4ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΟΒΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 19.445
ΣΤΥΛΙΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΦΕΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 15.565
ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΒΑΛΕΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 17.345
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 16.985
ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΜΟΥΤΖΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, 18.125
ΜΟΣΧΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 17.320
ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 16.675
ΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 16.305
ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΡΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.070
ΓΚΟΝΤΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 15.890
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, 12.700
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 12.395
ΝΤΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 11.215
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