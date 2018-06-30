Τοπικά
Πλώρη για Νομική βάζει η πρώτη του ΓΕΛ Τσαγκαράδας

Πλώρη για Νομική βάζει η πρώτη του ΓΕΛ Τσαγκαράδας

Στην αναμονή οι αιτήσεις για επιδόματα συμπαράστασης ατόμων με αναπηρία

Στην αναμονή οι αιτήσεις για επιδόματα συμπαράστασης ατόμων με αναπηρία

Μεσαίες οι επιδόσεις των υποψηφίων στη Μαγνησία

Μεσαίες οι επιδόσεις των υποψηφίων στη Μαγνησία

Δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου

Δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου

Τελευταία νέα απο Τοπικά

Βαθμολογικές πρωτιές ανά Λύκειο της Μαγνησίας [photos]

Τελευταία ενημέρωση: 2018-06-30, 12:44:50
Βαθμολογικές πρωτιές ανά Λύκειο της Μαγνησίας [photos]

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ συγκέντρωσε και δημοσιεύει ανά Λύκειο τα ονόματα των αριστούχων των φετινών πανελληνίων εξετάσεων, που παρά τις δυσκολίες επιδόθηκαν σε υψηλές βαθμολογικές πτήσεις.

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ,

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ, ΝΤΙΝΑ ΠΑΠΠΑ

Ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόηση των υποψηφίων και των γονέων τους, που παρά τις υψηλές τους βαθμολογίες δεν κατέστη δυνατό χθες, παρά την επίπονη έρευνά μας, να τους εντοπίσουμε.

Πρόσθετη δυσκολία για τη φετινή χρονιά στη συγκέντρωση των ονομάτων των υποψηφίων αποτέλεσε η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών.

Σημειώνεται ότι με ευθύνη του διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Βόλου, κ. Σεραφείμ Σπανού, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των υποψηφίων του σχολείου στις πανελλαδικές.

Αντί επιτυχόντων, από το σχολείο ανακοινώθηκαν στατιστικά στοιχεία, βάσει των οποίων το 15,3% των υποψηφίων συγκέντρωσε πάνω από 17.000 μόρια. Ο μεγαλύτερος αριθμός επιτυχιών καταγράφτηκε στην ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και ο μεγαλύτερος βαθμός που κατέγραψε υποψήφιος του σχολείου είναι 19.128 μόρια.

ΕΠΙΘΕΤΟ      ΟΝΟΜΑ       ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ       ΜΟΡΙΑ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΗ ΕΡΑΣΜΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.304

ΠΛΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 18.701

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.493

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.486

ΑΡΧΟΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.437

ΡΑΧΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.308

ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.297

ΒΑΪΤΣΗ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.258

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.210

ΜΠΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.099

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.991

ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΡΕΤΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.952

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.354.

 

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.101

ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.327

ΠΕΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.007

ΠΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.528.

 

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΗΛΕΚΤΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.009

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΛΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.922

 

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.283

ΔΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.274

ΜΠΑΜΠΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.266

ΒΑΣΙΛΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.128

ΜΠΑΡΜΠΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.856

ΚΟΥΓΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.264

ΠΛΑΪΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.169

ΜΠΕΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.166

ΤΣΟΥΒΑΡΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.988

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.956

ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.799

ΤΣΙΒΙΚΗ ΘΩΜΑΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.644.

 

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.646

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.486

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.359

ΣΚΑΜΑΓΚΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.289

ΒΟΣΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.255

ΚΑΠΟΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.220

ΜΑΡΟΥΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.151

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.005

ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 17.886.

 

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΠΛΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.222

ΚΑΚΟΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.606

ΒΛΙΩΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.340

ΒΟΛΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.223

ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.991

ΔΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17.814

ΜΠΑΖΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.486

ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.394

ΟΓΚΙΤΣΙ ΜΠΡΙΣΙΕΝΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.367

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.326

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17.056

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.877

ΚΑΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.788

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.752

ΚΟΥΛΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.746

ΧΕΡ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.750

ΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.745

ΣΤΥΛΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.716

ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.697

ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.367

ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.322.

 

5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.340

ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19056

ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.952

ΤΣΟΡΒΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.891

ΚΟΦΦΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.528

ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.504

ΚΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.966

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.882

ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.807

ΠΑΡΡΗΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.647

ΜΑΞΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17.633

ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.295

ΠΟΛΥΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.225

ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.209

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.936

ΤΣΑΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.141

ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 16.208

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.095

ΝΕΙΡΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.071.

ΓΚΟΓΚΙΝΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 15.953

 

6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.300

ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.891

ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.680

ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.647

ΚΑΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.253

ΜΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.897

ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.651

ΓΙΑΤΣΟΣ ΜΗΝΑΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.321

ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.196

ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.915

ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.898

ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.789

ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ,ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,16.737

ΝΙΩΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.658

ΜΑΛΙΑΓΚΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.437

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.067

ΠΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.000

ΗΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.682

 

7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.052

ΜΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.043

ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.185

ΚΑΠΑΝΙΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.489

 

8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.960

ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.864

ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.826

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18774

ΓΕΡΜΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.752

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΤΑΝΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.713

ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.526

ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ –ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.902

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.539

ΝΤΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.416

ΚΟΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.205

ΠΙΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.078

ΓΙΑΤΣΟΣ ΜΗΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.141

 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.447

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.228

ΜΟΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.795

ΚΑΒΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.676

ΖΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.613

ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.563

ΓΟΥΔΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.550

ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΔΩΝ, 18.012

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.771

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΔΑΦΝΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.718

ΝΙΚΟΑΛΟΥ ΕΛΛΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.648

ΛΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ -ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.582

ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.578

ΜΠΡΟΥΖΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.497

ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.308

ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ -ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.267

ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.258

ΜΑΓΓΑΝΗ ΣΥΛΒΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.255

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΖΟΥΝΑΡΑ ΣΥΜΕΛΑ ΑΝΘΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.592

ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.588

ΡΕΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.559

ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.861

ΧΑΤΖΗΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.515

ΦΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.818

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 14.535

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.615

ΤΟΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.451

ΚΟΡΟΛΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.238

ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.203

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19540

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.580

ΚΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.147

ΛΟΥΠΟΥ ΕΛΛΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 17.751

ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.100

ΜΟΣΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.256

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΜΠΟΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.370

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.260

ΣΤΑΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.742

ΤΣΤΣΙΚΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.702

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.657

ΝΤΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.545

ΝΤΟΥΡΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.487

ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.474

ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.348

ΓΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, 15.306

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΒΟΒΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.690

ΚΟΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.562

ΚΥΡΤΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.839

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, 16.055

ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, 14.418

ΣΦΕΝΤΖΟΥΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, 14.089

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.330

ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.924

ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.809

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

ΦΑΤΩΛΙΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ- ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.214

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΙΤΖΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.184

ΜΙΧΑ ΚΛΕΙΩ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.500

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, 15.762

 

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΑΜΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, 18.381

 

1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 17.375

ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 15.900

 

1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, 18.480

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, 18.370

ΤΣΙΡΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, 17.855

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, 16.085

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, 15.945

ΝΑΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, 14.505

ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, 13.225

ΧΑΣΑΛΛΑ ΓΙΟΥΡΓΚΛΙΝΤ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, 12.900

ΒΑΣΙΛΙΩΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 12.395

 

2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 9.990

 

2ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΤΣΙΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, 19.220

ΧΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 17.946

ΤΣΙΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, 17.005

ΜΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, 16.455

 

3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, 18.035

ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, 16.620

ΜΠΕΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 15.850

 

4ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΜΟΝΟΒΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 19.445

ΣΤΥΛΙΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΦΕΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 15.565

 

ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΒΑΛΕΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 17.345

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 16.985

 

ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΜΟΥΤΖΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, 18.125

ΜΟΣΧΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 17.320

ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 16.675

ΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 16.305

 

ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΡΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.070

ΓΚΟΝΤΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 15.890

ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, 12.700

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 12.395

ΝΤΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 11.215

ΒΟΛΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
5
=
Δημοφιλέστερα σήμερα
Μέρκελ: Ελλάδα και Ισπανία θα δέχονται επιστροφές προσφύγων
1
Μέρκελ: Ελλάδα και Ισπανία θα δέχονται επιστροφές προσφύγων
Ελλάδα και Ισπανία έδειξαν ετοιμότητα να δεχθούν πίσω μετανάστες που καταγράφηκαν...»
Ελλάδα: 20:29:15
2
Ανεμοστρόβιλος στη Ροδόπη [εικόνες]
Ανεμοστρόβιλος στη Ροδόπη [εικόνες]
Ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο αποτύπωσαν με τα κινητά τους πολλοί κάτοικοι της...»
Περιβάλλον: 10:04:37
3
ΕΦΚΑ: Νέα προθεσμία καταβολής εισφορών Μαΐου για μη μισθωτούς ασφαλισμένους
ΕΦΚΑ: Νέα προθεσμία καταβολής εισφορών Μαΐου για μη μισθωτούς ασφαλισμένους
Έως την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 παρατείνεται η προθεσμία καταβολής εισφορών ...»
Οικονομία: 21:08:07
4
ΗΠΑ: Είχε προηγούμενα με την εφημερίδα ο μακελάρης του Μέριλαντ
ΗΠΑ: Είχε προηγούμενα με την εφημερίδα ο μακελάρης του Μέριλαντ
Ένας λευκός άνδρας ηλικίας 38 ετών διέπραξε την Πέμπτη μια «στοχευμένη», κατά...»
Διεθνή: 10:08:53
5
Εκτέλεση στο Π. Φάληρο: «Ορφανό» DNA και αποτυπώματα στο όπλο
Εκτέλεση στο Π. Φάληρο: «Ορφανό» DNA και αποτυπώματα στο όπλο
«Ορφανά» γενετικά ευρήματα και αποτυπώματα, προς το παρόν αταυτοποίητα και κάποια σε...»
Ελλάδα: 10:51:55
Newsletter
Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας απο το Ταχυδρόμο στο email σου
4
+
6
=
Ειδήσεις
Τοπικά Νέα Ελλάδα Διεθνή Sports Οικονομία Πολιτισμός Τεχνολογία Περιβάλλον Ομογένεια
Θεσσαλία
Λάρισα Τρίκαλα Καρδίτσα Αλμυρός Βελεστίνο Β. Σποράδες
Θέματα
Αρχείο Τ "2" φορές Επισημάνσεις Επιστολές Πριν 30 χρόνια Πρωτοσέλιδα
Extras
Έξοδος Auto Moto Real Estate Life Style Υγεία Travel Around the Web
Χρήσιμα
Επικοινωνία Διαφήμιση Ταυτότητα Όροι χρήσης
Copyright 2014 ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  |   developed by think.gr