Εκδήλωση Παρουσίασης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Βόλο

Παρουσίαση Πανεπιστημίου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα από τα πιο σημαντικά πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της Νότιας Ευρώπης και έχει ταυτιστεί με την ποιοτική εκπαίδευση, την καινοτομία υψηλής τεχνολογίας, την διασύνδεση του με την βιομηχανία και την κοινωνία. Οι ρυθμοί ανάπτυξης του είναι εντυπωσιακοί το ίδιο και οι αμέτρητες ακαδημαϊκές και επιστημονικές του διακρίσεις

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρουαποτελεί την κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των Ελλήνων σπουδαστών που επιλέγουν την Κύπρο για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Προσφέρει την δυνατότητα σπουδών εκτός Ελλάδος, σε ένα εντελώς νέο και διαφορετικό περιβάλλον το οποίο, όμως, είναι την ίδια στιγμή γνώριμο και φιλικό, στην καρδιά της Κύπρου, στην πρωτεύουσα Λευκωσία.

Η πανεπιστημιούπολη αποτελείται από υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας και χώρους ψυχαγωγίας.

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 5 σχολές:

Σχολή Νομικής

Ιατρική Σχολή

Σχολή Θετικών Επιστημών

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Απόφοιτοι πρώτοι στις προτιμήσεις των εργοδοτών

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επικεντρωμένο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας που δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα για την άμεση ένταξη των φοιτητών και αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι πρώτοι στις προτιμήσεις των εργοδοτών με 78% των αποφοίτων μας έχουν βρει δουλειά στον τομέα τους σε διάστημα 6 μηνών από την αποφοίτηση τους.

Αξιολόγηση-Διάκριση από QS Top Universities

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα που αξιολογήθηκε από τον διεθνή οργανισμό αξιολόγησης QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars) με τον υψηλότερο δείκτη «Πέντε Αστέρια» στους τομείς της διδασκαλίας, των εγκαταστάσεων, της κοινωνικής ευθύνης, της διεθνοποίησης, της απασχολησιμότητας και της στήριξης των φοιτητών.

Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft

Η Microsoft έχει επιλέξει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως εταίρο για την εγκαθίδρυση του μοναδικού Κέντρου Καινοτομίας Microsoft στην Κύπρο, ένα από τα 110 Κέντρα Καινοτομίας Microsoft που λειτουργούν ανά τον κόσμο. Η λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας Microsoft (MIC) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει τεράστια οφέλη για τους φοιτητές, το ακαδημαϊκό προσωπικό, τους επαγγελματίες του κλάδου της Πληροφορικής, τους ερευνητές, την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. Η ίδρυση του Microsoft Innovation Center το 2015 αποτέλεσε το αποκορύφωμα των προσπαθειών του Πανεπιστημίου να προωθήσει μια στενότερη σχέση μεταξύ μάθησης και έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία καθιστώντας το ένα υπερσύγχρονο εκκολαπτήριο νεοφυών επιχειρήσεων.

Σχολή Νομικής

Η Σχολή Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η πρώτη και μοναδική αυτοτελής Νομική Σχολή στην Κύπρο, με πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε πτυχίο Νομικής Ελληνικού Δικαίου. Τα προγράμματα σπουδών της Σχολής είναι αναγνωρισμένα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφαλίζοντας τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα.

Το πιο ολοκληρωμένο Τμήμα Επιστημών Υγείας και Ζωής

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει το συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς έχει τις πιο ολοκληρωμένες σπουδές στους τομείς Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Επιστημών Υγείας και Επιστημών Ζωής στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα προσφέρει 22 προγράμματα, εκ των οποίων 10 κατ’ αποκλειστικότητα, όπως Φαρμακευτική, Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Διατροφή-Διαιτολογία, Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή, Βιολογία, Βιοϊατρικές Επιστήμες, Εργοθεραπεία κ.α.

Ιατρική Σχολή

Η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα με προστιθέμενη επιστημονική και κοινωνική αξία τόσο για την Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Η οργάνωση και η λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συνάδει απόλυτα με της Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με διεθνή πρότυπα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνεται στο Διεθνή Ιατρικό Οδηγό της FAIMER (Foundation for the Advancement of International Medical Education and Research).

Επιπλέον, η Ιατρική Σχολή έχει εγκριθεί από το Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG). Με την έγκριση αυτή, οι φοιτητές και απόφοιτοι της Ιατρική Σχολής μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ECFMG για να δώσουν τις εξετάσεις US Medical Licensing Examination (USMLE) και Πιστοποίηση στις ΗΠΑ.

Η Σχολή έχει επίσης βραβευτεί με δυο πρώτα βραβεία, μετά από διαγωνισμό, από την Crestron International Awards στις κατηγορίες Best Medical Solution και Best Education Installation.

Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής είναι ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας, βιοχημικός Robert Huber και ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2015, βιοχημικός Tomas Lindahl.

Σήμερα η Ιατρική Σχολή έχει καταστεί μια διεθνής σχολή με φοιτητές από Γερμανία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρωσία, Ελλάδα και άλλες χώρες.

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά και κρατικά νοσοκομεία σε όλη την Κύπρο, ιδιαίτερα με τα Γενικά Νοσοκομεία Λάρνακας και Λευκωσίας. Τα τελευταία χρόνια, η Ιατρική Σχολή επέκτεινε το δίκτυο των συνδεδεμένων νοσοκομείων στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου του Κυπριακού Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Αρεταίειο, του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Ιπποκράτειου, του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Απολλώνιου και του Γενικού Νοσοκομείου ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων στην Ελλάδα. Συγκριτικό πλεονέκτημα για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής είναι η αποκλειστική συνεργασία με το American Medical Center και το German Oncology Center για την κλινική άσκηση των φοιτητών.

Συνεργασίαμετο Harvard T.H. Chan School of Public Health

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου, κατέταξε στο ενεργητικό της ακόμη μια στρατηγική συμφωνία με ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στο κόσμο, το Harvard Τ.Η. Chan School of Public Health. Η Ιατρική Σχολή είναι ο συντονιστής του προγράμματος «Principles and Practice of Clinical Research (PPCR)» που προσφέρεται διαδικτυακά και τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές του Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Πρώτο Πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Κύπρο

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το πρώτο και μοναδικό πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Κύπρο . Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής έχουν επεκταθεί, για τις ανάγκες της οδοντιατρικής, με επιπρόσθετο όροφο που έχει εξοπλιστεί με τελευταίου τύπου ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας, πληροφορικής, επικοινωνίας και σύγχρονες μεθόδους διαπαιδαγώγησης, που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Οδοντιατρική Εκπαίδευση. Η κλινική άσκηση θα πραγματοποιείται στην Ιδιόκτητη Οδοντιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου, στοχεύοντας στην άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης με τη πρακτική άσκηση. Το πτυχίο Οδοντιατρικής (διάρκειας 5 χρόνων) αναγνωρίζεται διεθνώς, αφού πληροί τις προδιαγραφές για την άσκηση της οδοντιατρικής (General Dental Practitioner) σύμφωνα με τις οδηγίες της EE.

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο παιδαγωγικό μοντέλο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Το διδακτικό προσωπικό που συνεργάζεται με τη Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι μέλη ΔΕΠ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ή εξωτερικοί συνεργάτες, όλοι τους με σημαντική ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και με εμπειρία και επιμόρφωση στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας σε δραστηριότητες διδασκαλίας και εκμάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών, τα προγράμματα σπουδών και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.euc.ac.cy ή να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο info@euc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357-22-713000.