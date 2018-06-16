|
Οι αριστούχοι των δημοτικών που βραβεύτηκαν
Τελευταία ενημέρωση: 2018-06-16, 12:08:44
Τους αριστούχους μαθητές της Στ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων, οι οποίοι αποφοίτησαν και από το νέο σχολικό έτος ετοιμάζονται να φοιτήσουν στην Α’ γυμνασίου, επιβράβευσε χθες η Ενωση Γονέων Βόλου, σε μια λαμπρή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας. Πρόκειται για συνολικά 257 μαθητές από 30 δημοτικά σχολεία, οι οποίοι έλαβαν επαίνους. Τα ονόματα των μαθητών μπήκαν σε κληρωτίδα και τρεις κληρώθηκαν και έλαβαν χρηματικά έπαθλα των 200 ευρώ ο καθένας, οι: Σαραντούλα Αναστασιάδη από το 1ο Δ.Σ. Πορταριάς,, Χρήστος Χατζηγεωργίου από το 24ο Δ.Σ. Βόλου και Παρασκευή Σπανού από το 10ο Δ.Σ. Ν. Ιωνίας.
Στόχος, της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Ενωση είναι η ηθική επιβράβευση της προσπάθειας που γίνεται από τους μαθητές στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και η παροχή ερεθισμάτων για τη συνεχή βελτίωση των προσπαθειών τους. Πρόκειται για τη συνέχεια πρωτοβουλίας που πραγματοποιούνταν τα προηγούμενα 22 χρόνια στα σχολεία από τον Βολιώτη επαγγελματία κ. Βασίλη Καραλή, που θέλησε φέτος, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς προς τα παιδιά, να συνεχίσει τη δράση του παρέχοντας τα χρηματικά έπαθλα.
Σημειώνεται ότι οι 257 μαθητές είναι εκείνοι που δηλώθηκαν εγκαίρως από τις διευθύνσεις των σχολείων τους στην Ενωση Γονέων Βόλου, μετά από πρόσκληση που απευθύνθηκε στο σύνολο των δημοτικών σχολείων και είναι οι εξής:
19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΚΑΡΙΜΒΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΞΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΣΠΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΪΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ
ΘΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΟΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΛΕΝΗ, ΡΟΥΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΣΚΟΤΙΔΑ ΑΝΝΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ –ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΑΝΤΖΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΕΣΚΛΟΥ
ΤΑΝΑΓΙΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΚΑΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΝΤΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΟΥΓΓΑΡΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΣΤΑΤΗΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΒΑΝΑΚΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ - ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ, ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΜΠΛΕΡΙΝΑ
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΛΥΚΟΥΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΚΑΝΤΟΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΣΙΜΩΝΗ, ΦΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΝΤΟΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΝΤΣΕΤΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΣΤΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΤΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΡΑΣΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ, ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΠΑΠΑΣΙΚΑ ΣΥΝΟΔΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΛΙΤΑ, ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΜΑΙΡΗ, ΤΣΙΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΧΑΡΙΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΠΑΝΟΜΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΡΙΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΙΣΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ, ΚΟΚΚΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΟΥΚΟΛΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΛΑΜΑ ΤΙΜΟΘΕΟ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΚΟΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΛΑΤΣΕ ΓΙΟΑΝΑ, ΜΙΜΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΛΙΤΣΚΟΛΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ, ΚΙΟΡΛΛΑΡΙ ΑΛΕΞΗΣ, ΚΟΥΛΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΑΡΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΔΕΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΕΝ ΡΟΜΙΝΑ, ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΟΛΗ-ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΡΟΒΙΔΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΟΥΣΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΟΥΣΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΟΥΦΙΔΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ, ΛΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΝΑΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΧΙΟΥΚΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ
ΞΥΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΟΡΤΟΦΕΡΡΙ ΧΡΥΣΑΥΓΗ, ΡΙΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΡΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΞΑΝΘΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΤΟΥΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΜΑΛΕΒΗ, ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΙΠΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ, ΚΑΛΑΟΥΖΗ ΑΝΘΗ-ΙΟΥΛΙΑΝΗ, ΚΑΜΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΣΠΙΝΑΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΝΑΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΤΖΙΚΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΙΩΑΝΝΑ, ΜΠΟΥΝΤΗ ΑΝΝΑ, ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΥΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΖΑΜΠΕΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗ ΔΟΜΝΙΚΗ, ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΛΑΝΤΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΚΩΣΤΙΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΓΑΛΑΝΟΥΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΚΑΪΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ «Ν. ΤΣΟΠΟΤΟΣ»
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΕΛΛΗ – ΑΣΗΜΙΝΑ, ΓΚΙΝΑΡΙ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΚΑΛΙΑ ΑΝΝΑ, ΚΟΥΝΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΛΕΝΗ, ΤΕΡΤΙΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΣΙΜΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΣΑΚΑΤΖΗ ΕΛΕΝΑ, ΣΑΧΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΣΠΑΘΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑ, ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΤΣΙΑΜΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΦΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, ΚΟΥΤΣΟΒΑΓΓΕΛΗ ΖΩΗ, ΜΠΙΚΟΣ-ΓΚΑΖΟΥΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΑ, ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΓΟΥΝΑΡΗ ΦΑΙΔΡΑ, ΖΗΜΕΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ- ΗΛΙΑΝΑ, ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΛΗ ΑΛΙΚΗ, ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΜΕΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΡΣΟΥΦΛΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΣΑΒΒΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΙΟΥΜΟΥΡΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΚΑΜΠΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΑΜΑΛΙΑ - ΜΑΡΙΑ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΡΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΟΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΠΑΥΛΟΣ, ΖΕΜΠΙΛΑ ΜΑΡΙΑ- ΕΙΡΗΝΗ, ΗΛΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ- ΡΑΦΑΕΛΑ, ΚΟΡΟΜΗΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΚΥΡΙΑΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΛΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΚΡΗ ΧΡΥΣΑ- ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΕΛΑ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ- ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΜΙΝΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΡΙΦΤΗ ΑΡΙΑΝΑ, ΡΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ, ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΑΓΓΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΤΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ
29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΔΟΣΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΚΟΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΕΛΙΝΑ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΡΟΚΛΟΣ ΧΑΡΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΜΠΕΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΣΒΕΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΛΜΠΑΝΗ- ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΒΑΓΔΟΥΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ, ΓΚΑΪΤΑΤΖΟΥΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ- ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΚΑΣΣΑΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΛΙΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΤΣΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ, ΦΛΩΡΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΙΟΥΓΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΑΘΗΝΑ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΡΑΦΑΗΛ, ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΙΚΗ, ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΣΟΥΠΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΨΙΛΙΩΤΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Δημοφιλέστερα σήμερα
1
Παύση των καθηκόντων του, μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση, για τον 34χρονο...»
Ελλάδα: 11:04:02
2
Σε μια κοινή προσπάθεια ανταπόκρισης στην ανάγκη πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων και...»
Τοπικά: 18:16:40
3
Μικρή παραμένει η επισκεψιμότητα στην εμπορική αγορά Βόλου και Νέας Ιωνίας παρά...»
Τ2 Φορές: 16:19:08
4
Συνεχίζονται οι δράσεις και εκδηλώσεις της «Ναυτικής Εβδομάδας στον Βόλο 2018», με...»
Εκδηλώσεις: 17:04:08
5
Τα σημαντικότερα γεγονότα της 16ης Ιουνίου ...»
Διεθνή: 00:03:09