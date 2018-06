Εικόνες του Βόλου στη μακρινή Μογγολία

Διεθνείς φωτογραφικές διακρίσεις αποσπά ο Βολιώτης Γιάννης Σκοτεινιώτης, ο οποίος παρουσιάζει τα έργα του στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, φθάνοντας μέχρι τη μακρινή Μογγολία. Φωτογραφία με την υπογραφή του ίδιου, που αποτυπώνει στιγμιότυπο από την παραλία του Βόλου και τιτλοφορείται «Walking», κέρδισε χρυσό μετάλλιο σε διεθνή διαγωνισμό και συμπεριλήφθηκε στη μόνιμη συλλογή του Naiman Palace Museum of Tongliao City, της αυτόνομης περιοχής της Εσω Μογγολίας στην Κίνα.

Ρεπορτάζ: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη για τον Βολιώτη δημιουργό, ο οποίος πέρα από τη δράση του ως αγιογράφος, έχει αναπτύξει ευρύ φωτογραφικό έργο, με στιγμιότυπα από τον Βόλο και τη Θεσσαλία.

Η φωτογραφία που «ταξίδεψε» τον Βόλο μέχρι τη μακρινή Μογγολία, έχει τύχει σημαντικού αριθμού αναρτήσεων σε 21 διαφορετικές χώρες και έχει αποσπάσει επτά διεθνή βραβεία. Η πρόσκληση της Global Photographic Union που αφορούσε τα μέλη της ανά τον κόσμο και την Ελλάδα, έγινε η αφορμή για την παραπάνω σημαντική διάκριση, καθώς επιλέχθηκαν φωτογραφίες που έχουν αποσπάσει χρυσά μετάλλια σε διεθνείς διαγωνισμούς, ώστε να αποτελέσουν μέρος, πλέον, της συλλογής του Μουσείου Naiman.

Η τελική συλλογή αποτελούμενη από 70 περίπου φωτογραφίες θα αποτελέσει μόνιμο αρχείο του μουσείου και σύμφωνα με πρόγραμμά του θα εκτεθεί σε διάφορες πόλεις της Έσω Μογγολίας και της Κίνας κατά διαστήματα.

Ο κύκλος των βραβείων του Γιάννη Σκοτεινιώτη παραμένει ανοιχτός, με μια ακόμη σημαντική διάκριση να προστίθεται, αυτή τη φορά στο 2nd Internatiolal Salon GALAXY στην Ινδία.

Μια επίσης εξαιρετική διάκριση έλαβε η φωτογραφία του με τίτλο «After the rain», που απέσπασε χρυσό μετάλλιο σε φωτογραφικό διαγωνισμό της Georgia των Η.Π.Α. το 2015 και προβλήθηκε σε παναμερικανική προβολή «χρυσών φωτογραφιών» της Photographic Society of America. Κάτι ανάλογο θα γίνει και φέτος με τέσσερις φωτογραφίες του που έχουν διακριθεί με μετάλλια σε διαγωνισμούς, με πατρονάζ του ιδίου οργανισμού ανά τον κόσμο.

Για την επιτυχή συμμετοχή του σε διαγωνισμούς που φέρουν τη σφραγίδα της Αμερικάνικης Φωτογραφικής Εταιρείας, συμπεριλαμβάνεται από το 2014 στους ετήσιους καταλόγους «Who is who in Photography». Φωτογραφικές του δημιουργίες παρουσιάζονται στις photogallery των διεθνών φωτογραφικών σαλονιών, είτε ψηφιακά είτε σε εκτυπωμένους καταλόγους, στην ιστοσελίδα και στο έντυπο PhotoBook 2018 της G.P.U. και στο υπό έκδοση ανάλογο βιβλίο της Ε.Φ.Ε.

Δημιουργός με ανησυχίες

Ο Γιάννης Σκοτεινιώτης, επαγγελματικά ασχολείται με τη συντήρηση έργων Τέχνης και την αγιογραφία εδώ και πολλά χρόνια. Ασχολείται όμως και με την καλλιτεχνική φωτογραφία, επίσης για πολλά χρόνια, και μάλιστα με επιτυχία. Οι συμμετοχές του σε διεθνείς κατά κύριο λόγο διαγωνισμούς φωτογραφίας και πολύ λιγότερο σε πανελλήνιους, τυγχάνουν διακρίσεων και βραβεύσεων και συνακόλουθα τού αποφέρουν δεκάδες τιμητικούς τίτλους από διεθνείς και εγχώριους φωτογραφικούς οργανισμούς.

«Η ενασχόλησή μου με τη φωτογραφία ξεκίνησε πλάι στον πατέρα μου, Γιώργο Σκοτεινιώτη, και σε τοπικό επίπεδο βρήκε διέξοδο αρχικά ως μέλος του παραρτήματος της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας στον Βόλο από το 1975 και μετά. Στη δεκαετία του 1980 συμμετείχα στις δραστηριότητες ενός νέου φωτογραφικού συλλόγου που εξελίχθηκε στη Φωτογραφική Ομάδα Βόλου. Συμμετείχα σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις, αλλά ολοκληρωμένη δουλειά μου παρουσίασα το 1991 με άλλα μέλη της Φ.Ο.Β. στο ξενοδοχείο «Παρκ» του Βόλου και στο «Χατζηγιάννειο» Πνευματικό Κέντρο Λάρισας» αναφέρει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, ανατρέχοντας στην αφετηρία της φωτογραφικής του δημιουργίας.

Στην Αθήνα παρουσίασε έργα του το 1993 στο κτίριο Κ. Παλαμάς του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνεκθέτες του κατά περίπτωση υπήρξαν οι Α. Βρόντος, Μπ. Αμανατίδης, Ι. Κατσούπης, Δ. Κυριαζής, Μ. Πόρναλης και Β. Καζεπίδης. Η επιτυχής φωτογραφική του συμμετοχή σε πανελλαδικούς διαγωνισμούς ξεκίνησε το 1977, σε διεθνείς το 1984 και διακόπηκε το 1994, όχι όμως και η ενασχόλησή του με τη φωτογραφία, αφού ουσιαστικά αποτελούσε σημαντικό εργαλείο της εργασίας του.

Αυτή η διακοπή κράτησε περίπου είκοσι χρόνια. Από το 2013 μετά άρχισε να συμμετέχει ξανά σε διεθνείς φωτογραφικούς διαγωνισμούς, όπως και εκατοντάδες ερασιτέχνες και επαγγελματίες της φωτογραφικής τέχνης με χιλιάδες φωτογραφίες τους. Οι διακρίσεις και οι βραβεύσεις κυρίως σε διεθνές επίπεδο δεν άργησαν να επαναληφθούν, και έως τώρα ικανός αριθμός φωτογραφιών του έχει αποσπάσει διεθνή βραβεία (πάνω από εκατό), εκ των οποίων τα 17 είναι μετάλλια (5 χρυσά, 7 αργυρά και 5 χάλκινα) και τα υπόλοιπα Honorable Mentions (ΗΜ). Συνολικά οι φωτογραφίες του έχουν διακριθεί σε φωτογραφικούς διαγωνισμούς πενήντα και πλέον χωρών του κόσμου.

Η φωτογραφία, όπως αναφέρει ο ίδιος, υπήρξε πάντα ένας καλός φίλος από τη νεαρή ηλικία και το κάθε τι μπορεί να γίνει δικαιολογία για φωτογράφιση. Οι φωτογραφικές του αποτυπώσεις δεν είναι συγκεκριμένου είδους και ως αυτοδίδακτος κατ’ ουσία, συλλαμβάνει με τον φακό του τις καταστάσεις που συναντά από την εποχή της αναλογικής φωτογραφίας έως και τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, ενώ εμπλουτίζει διαρκώς τις γνώσεις του γύρω από τον μαγικό κόσμο της εικόνας, ο οποίος κρύβει πολλές ευχάριστες εκπλήξεις.