Στον Βόλο τα 12 ιστιοπλοϊκά που θα ακολουθήσουν το ταξίδι της Αργούς

Στον Βόλο βρίσκονται από χθες 12 ιστιοπλοϊκά που θα ακολουθήσουν το ταξίδι της Αργούς. Πρόκειται για την Τούρκικη regatta που διοργανώνει ο όμιλος DADD με έδρα την Κωνσταντινούπολη και θέμα «Στη ρότα των Αργοναυτών, αναζητώντας το χρυσόμαλλο δέρας» ή DADD rally Black Sea 2018 «On The Trail of the Argonaut’s and their Quest of the Golden Fleece».

Η υποδοχή της regatta στο λιμάνι του Βόλου περιελάμβανε ανταλλαγή αναμνηστικών.

Σήμερα, Δευτέρα 11 Ιουνίου το πρωί, θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου Βόλου προβολή της ταινίας με θέμα την ΑΡΓΩ και αφού γίνουν επίσημοι χαιρετισμοί, θα δοθούν αναμνηστικά. Στο χώρο θα υπάρχει διερμηνέας για τα Μ.Μ.Ε.

Στη συνέχεια η αποστολή θα ξεναγηθεί με πούλμαν στην Μακρινίτσα.

Την Τρίτη 12 Ιουνίου, στις 9 το πρωί, η Regatta αναχωρεί από το λιμάνι του Βόλου με σταθμό τη Λήμνο όπου θα κάνουν και έξοδο από την Ελλάδα για να περάσουν τα Δαρδανέλια, να πλεύσουν στον Βόσπορο, να περάσουν τις Συμπληγάδες πέτρες και μπαίνοντας στην Μαύρη Θάλασσα, να περάσουν από την Σινώπη, τη Σαμψούντα , την Τραπεζούντα, τη Ριζούντα, το Μπατούμι για να καταλήξουν στην Κολχίδα, την σημερινή Poti, στη Γεωργία. Ένα ταξίδι περίπου 1.300 μιλίων από το Βόλο.

Ο ΙΟΒΑΘ, ο ιστιοπλοϊκός όμιλος ανοιχτής θαλάσσης του Βόλου είναι αυτός που τους υποδέχθηκε και με την συνεργασία του Δήμου Βόλου, ανέλαβαν τη φιλοξενία.

Τέτοιες εκδηλώσεις, έχουν ως αποτέλεσμα να φέρουν πιο κοντά τους λαούς οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, μιας η θάλασσα τους ενώνει. Η επίσκεψη αυτή, μέσα από την προβολή που θα έχει στην Τουρκία και ιδιαίτερα στον χώρο της ιστιοπλοΐας, θα προσφέρει μια τουριστική προβολή στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας και των Σποράδων και θα την εντάξει σε μελλοντικούς προορισμούς τους, μιας και το λιμάνι του Βόλου δεν έχει δεχθεί στο παρελθόν ανάλογες επισκέψεις. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων γνωρίζουν πολύ καλά τα οφέλη τέτοιων κινήσεων και η τοπική κοινωνία στηρίζει τέτοιες δράσεις.

Από την αρχαιότητα έως σήμερα η αργοναυτική εκστρατεία συμβολίζει την υπέρβαση των ορίων. Τη σύνδεση λαών και πολιτισμών, την εξερεύνηση του κόσμου. Ο μύθος των Αργοναυτών άντεξε στο πέρασμα των αιώνων, γιατί η αλήθεια του ταξιδιού, η ανάγκη δηλαδή των λαών της Μεσογείου για επικοινωνία, ήταν πάντα το ίδιο επίκαιρη και το ίδιο σημαντική.