Αρτοκλασία για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Επιζώντων του Καρκίνου

Κάθε χρόνο η πρώτη Κυριακή του Ιουνίου, γιορτάζεται σ’ όλο τον κόσμο ως η «Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου». Η ημέρα αυτή ξεκίνησε ως ετήσια γιορτή στις ΗΠΑ το 1988. Σύντομα υιοθετήθηκε από τον Καναδά και σταδιακά καθιερώθηκε σ’ όλο τον κόσμο, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών. Έχει ως στόχο να «αποτελέσει γιορτή για όλους όσοι επέζησαν, να γίνει πηγή έμπνευσης και δύναμης για όσους διαγνώστηκαν πρόσφατα με την ασθένεια, να δώσει στήριγμα και κουράγιο στις οικογένειες των ασθενών και να αφυπνίσει και να ενημερώσει την κοινωνία».

Ο όρος δημιουργήθηκε από τον νεαρό, τότε, γιατρό Fitzhugh Mullan, MD, o οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο το ήδη από το 1975 και τον χρησιμοποίησε σε άρθρο του στις 25 Ιουλίου 1985 με τίτλο «Seasons of Survival: Reflections of a Physician with Cancer». Ως «επιζών» θεωρείται καθένας που ζει και έχει ιστορικό καρκίνου, από τη στιγμή της διάγνωσης ως το υπόλοιπο της ζωής του. Αυτή τη στιγμή, οι επιζώντες καρκίνου σε ολόκληρο τον κόσμο ανέρχονται σε εκατομμύρια και αποδεικνύουν ότι ο καρκίνος δε σημαίνει καταδίκη.

Αυτή η μέρα, είναι μια καλή ευκαιρία να θυμίσουμε όλους πως ο καρκίνος έχει όνομα και δεν είναι ούτε «επάρατος» ούτε «ανίατος», γιορτάσουμε την αλληλεγγύη, την υποστήριξη, τη δύναμη και να φωνάξουμε πως «υπάρχει ζωή και μετά τον καρκίνο».

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Επιζώντων του Καρκίνου, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Νομού Μαγνησίας καλεί όλους τους συγγενείς και φίλους, καθώς και όλα τα μέλη του, στην αρτοκλασία που θα τελεστεί την Παρασκευή 8 Ιουνίου στις 18:30 το απόγευμα στον Ναό Αγίου Κωνσταντίνου, για να την γιορτάσουν μαζί και να τιμήσουν όσους επέζησαν, αλλά και να θυμηθούν όσους έφυγαν.