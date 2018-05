Μαθητές 4 ευρωπαϊκών χωρών στο Γυμνάσιο Αγριάς

Δεκαοκτώ μαθητές και εννέα καθηγητές από σχολεία της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και της Σουηδίας επισκέφθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα (από 13 έως 19/5/2018) το Γυμνάσιο Αγριάς στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + με τίτλο «Being a European: find your way to the future – School, Job and Life in Europe». Οι μαθητές όλων των σχολείων φιλοξενήθηκαν σε σπίτια μαθητών του Γυμνασίου Αγριάς και, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους, συμμετείχαν σε δραστηριότητες και ξεναγήσεις που είχαν διοργανωθεί για τις ανάγκες του προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα στη διάρκεια της επίσκεψης μαθητές και καθηγητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του Γυμνασίου, επισκέφθηκαν το κοντινό εργοστάσιο της ΕΨΑ, το Δημαρχείο του Βόλου, το μουσείο πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα και χώρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μάλιστα, στο ακαδημαϊκό ίδρυμα έγινε στους επισκέπτες μια σύντομη παρουσίαση για τις δυνατότητες σπουδών που σχετίζονται με τον τουρισμό στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν εξάλλου η ξενάγηση σε κάμπινγκ στην Κ. Γατζέα όπως και η επίσκεψη στις Μηλιές. Στο πηλιορείτικο χωριό οι επισκέπτες γνώρισαν τη δημόσια Βιβλιοθήκη «Ψυχής Άκος», το τοπικό Μουσείο λαϊκής τέχνης και τον Ιερό Ναό Π. Ταξιαρχών.

Την προτελευταία μέρα της επίσκεψης διοργανώθηκε πεζοπορία σε μονοπάτια της Πορταριάς και παρουσιάστηκαν οι αρχές και οι προοπτικές του οικοτουρισμού από τον κ. Παναγιώτη Χαραλάμπους. Οι συμμετέχοντες αφού επισκέφθηκαν τη Μακρινίτσα κατέληξαν σε αγροτουριστική επιχείρηση της ευρύτερης περιοχής όπου τους παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες διασύνδεσης του αγροτικού και του τουριστικού τομέα.

Αυτή ήταν και η τελευταία διακρατική συνάντηση του προαναφερθέντος προγράμματος στην οποία περιλαμβάνονταν μαθητές. Το Γυμνάσιο Αγριάς πήρε μέρος για πρώτη φορά σε παρόμοιο πρόγραμμα και αξίζει να σημειωθεί ότι στη διοργάνωση της παραπάνω συνάντησης είχε ουσιαστική συμπαράσταση και βοήθεια από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και από μεμονωμένους γονείς που πρόσφεραν ό,τι μπορούσαν για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση του σχολείου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται από τη Διεύθυνση του Σχολείου στο κάμπινγκ Συκιά, στην εταιρεία ΕΨΑ, στο Δήμο Βόλου, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στον κ. Χαραλάμπους, καθώς και στο Χορευτικό Όμιλο Άνω Λεχωνίων για τις χορηγίες τους και την αφιλοκερδή υποστήριξη του προγράμματος. Η συμμετοχή του Γυμνασίου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κρίθηκε απόλυτα θετική από το σύνολο της σχολικής κοινότητας και αποφασίστηκε να συνεχιστούν παρόμοιες δραστηριότητες.