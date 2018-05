Μαθήματα από το Π.Θ. στο Ισραήλ

Νέο πρόγραμμα σπουδών με 10 καινούρια μαθήματα που στήνονται εξαρχής δημιουργεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για λογαριασμό πανεπιστημίων, κολεγίων και παιδαγωγικών σχολών στο μακρινό Ισραήλ. Τα μαθήματα αφορούν στο μεταναστευτικό - προσφυγικό, αντικείμενο στο οποίο το τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Π.Θ. έχει ειδίκευση, και επιλέχθηκε για τον σκοπό αυτό προκειμένου να διαχύσει τη γνώση και την εμπειρία του στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus.

Χθες, στο κτίριο Τσικρίκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακρατική στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, στο οποίο συμμετέχουν επτά πανεπιστημιακά ιδρύματα από το Ισραήλ (Ben-Gurion University of the Negev, Hebrew University of Jerusalem, Bezalel Academy of Art and Design, Gordon Academic College, The College of Sakhnin, Academic College for Teacher Education, The Ruppin Academic Center) και μαζί με το Π.Θ. πέντε πανεπιστήμια της Ευρώπης (University of Hildesheim- Γερμανία, University of Trier- Γερμανία, University of Gothenburg, School of Global Studies- Σουηδία, Vilnius University, Kaunas Humanities Faculty- Λιθουανία, University of Thessaly- Ελλάδα).

Το workshop που θα θέσει τις βάσεις για τον σχεδιασμό του νέου προγράμματος σπουδών στα πανεπιστήμια του Ισραήλ διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Bezalel Academy of Art and Design του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη του προγράμματος - επίκουρη καθηγήτρια ανθρωπολογίας του ΙΑΚΑ, Βασιλική Γιακουμάκη, τα μαθήματα που σχεδιάζονται εξαρχής έχουν σχέση με τη μεταναστευτική ροή και πρόκειται να διδαχθούν από το φθινόπωρο σε τουλάχιστον τρία πανεπιστήμια του Ισραήλ, κολέγια και παιδαγωγικές σχολές.

«Στο Ισραήλ έχουν το δικό τους θέμα με το μεταναστευτικό – προσφυγικό, όμως ως αντικείμενο δεν το έχουν διδαχθεί επαρκώς στα πανεπιστήμια. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος γίνεται μια αρχή για να εμπλουτίσουν τα προγράμματα σπουδών τους γύρω από το αντικείμενο. Εμείς τους προσφέρουμε την εμπειρία μας. Ως ΙΑΚΑ έχουμε εμπειρία για το μεταναστευτικό, το διδάσκουμε, έχουμε κάνει ερευνητικά προγράμματα και έχουμε ειδίκευση στο αντικείμενο. Αυτή τη γνώση αλλά και τη μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας τούς προσφέρουμε. Θα διδάξουν στους φοιτητές τους τη μέθοδο της προφορικής ιστορίας προκειμένου οι φοιτητές να κάνουν έρευνα για τους μετανάστες», σημείωσε η κ. Γιακουμάκη.

Το πρόγραμμα στον Βόλο θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 25 Μαΐου και το πρόγραμμα συνολικά είναι διάρκειας δύο ετών.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ