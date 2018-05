Βραβεύτηκαν Βολιώτες εκπαιδευτικοί

Δύο Βολιώτες εκπαιδευτικοί, ο Δημήτρης Αίσωπος και η Ευτυχία Πλακαρού, απέσπασαν κορυφαία διάκριση στο πλαίσιο του φετινού θεσμού Education Leaders 2018. Συγκεκριμένα, η εργασία του Δημήτρη Αίσωπου και της Ευτυχίας Πλακαρού με τίτλο «Digital & social skills - Inclusion» βραβεύτηκε την περασμένη Παρασκευή 18 Μαΐου στην κατηγορία «Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία» με το βραβείο Education Leaders Awards 2018.

Οι Βολιώτες εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι αισθάνονται πολύ περήφανοι για τη διάκριση και βράβευσή τους, υπογραμμίζοντας ότι είναι και οι δυο Teachers4europe με πολυετή δράση και πολλές διακρίσεις.

Ο Δημήτρης Αίσωπος είναι Ειδικός Παιδαγωγός και υπηρετεί στο τμήμα ένταξης του Δημοτικού Σχολείου Ευξεινούπολης και η Ευτυχία Πλακαρού είναι δασκάλα και υπηρετεί στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου.

Οι δύο εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν καινοτόμες δράσεις που προωθούν τη βιωματική διαδικασία στην τάξη, με όχημα τις νέες τεχνολογίες. «Οι μαθητές ασχολήθηκαν με τις νέες τεχνολογίες, το διαδίκτυο και την ασφαλή του χρήση, με θεατρικό παιχνίδι με θέμα την πολιτιστική ιδιαιτερότητα και την ενσυναίσθηση. Επαιξαν ρόλους και ανέλαβαν πρωτοβουλίες, επιλέγοντας μεθόδους ενεργητικής επίλυσης προβλημάτων. Σε κάθε δράση χαίρονταν το παιχνίδι και τη συνύπαρξη, αποδεχόμενοι τη διαφορετικότητα», υπογράμμισαν οι βραβευθέντες στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε με ευρεία συμμετοχή και περισσότερους από 400 εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας από κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης και από κάθε γωνιά της Ελλάδας, στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στην τελετή απονομής ανακοινώθηκαν οι νικητές των βραβείων, τα οποία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργάνωσε η εταιρεία Boussias Communications, με σκοπό να αναδειχθούν και να επιβραβευθούν οι βέλτιστες πρακτικές στον χώρο της εκπαίδευσης.

Στην εκδήλωση απονομής των βραβείων συμμετείχαν πολλοί εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, του επιχειρησιακού τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και πλήθος κόσμου.

Σημαντική διάκριση

Ο παραπάνω διαγωνισμός αφορούσε, εκτός των άλλων, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ιδιωτικά και δημόσια νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια.

Η εργασία των δύο Βολιωτών εκπαιδευτικών βραβεύτηκε στον τομέα: Βέλτιστη μαθησιακή εμπειρία που αφορούσε καινοτόμο έργο ή πρωτοβουλία που έχει βελτιώσει τη μαθησιακή εμπειρία των διδασκόμενων, με θετικό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή καθημερινότητα ή στην προσωπική ζωή τους.

Η εργασία των Βολιωτών εκπαιδευτικών, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, είχε σκοπό την προετοιμασία όλων των μαθητών για ένα απαιτητικό και ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον με στόχευση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Δηλαδή, την ανάπτυξη συνεργατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (θετική στάση, υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση), της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, την καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος, την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), επικοινωνίας και δικτύωσης και προσαρμογή των μαθητών σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Επίσης, επιδίωκε τη στήριξη και ενίσχυση των δεσμών κοινωνικού - οικογενειακού περιβάλλοντος με το σχολείο, ένα ανοιχτό σχολείο για όλους (inclusion), ενδυναμώνοντας τις σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης, στην κατεύθυνση των ίσων ευκαιριών και της δια βίου μάθησης και εξέλιξης. Η προσέγγιση πραγματοποιήθηκε με ποικίλες βιωματικές δράσεις και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Η αξιολόγηση έγινε από κριτική επιτροπή διαδικτυακά. Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν εκπαιδευτικοί, εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων με πρόεδρο την Αννα Διαμαντοπούλου, πρόεδρο επίσης του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και πρώην υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην επιτροπή συμμετείχαν οι: Γιάννης Βαφειαδάκης πρόεδρος ΟΕΦΕ – Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, Αχιλλέας Γραβάνης Καθηγητής Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιου Κρήτης, Ερευνητής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ). Συνεργαζόμενος Ερευνητής Harvard Medical School, Βασίλειος Δασκαλάκης πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων, Γεώργιος Δουκίδης Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών / Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN), Δημήτριος Δούσιος Lecturer in Entrepreneurship Course Director MSc Enterprise & Business Creation, University of East Anglia Norwich Business School. Σωκράτης Κάτσικας Πρύτανης Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου / Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Παναγιώτης Κετικίδης BSc, MSc, Ph.D, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής International Faculty of the University of Sheffield, CITY College, πρόεδρος του Ερευνητικού κέντρου Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης (SEERC), Βάσω Κόλλια Πολιτικός Επιστήμων, Πρώην Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Georgios Kordelas Architect, MA, Project Director, Meininger Hotels Βασίλης Κουλαϊδής Ομότιμος καθηγητής πρ. Γενικός Γραμματέας Υπ. Παιδείας, Χαράλαμπος Κυραϊλίδης πρόεδρος Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων, Αθανάσιος Κυριαζής Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Aσφαλιστικής Eπιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Έφη Μπάσδρα πρώην Πρόεδρος ΙΚΥ – Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελένη Μπούντα Δρ Ιστορίας / Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μάρνυ Παπαματθαίου Δημοσιογράφος εκπαιδευτικού ρεπορτάζ, Αγγελική Πουλυμενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Διοικητική των Πληροφοριακών Συστημάτων, ειδικότητα e-learning, ΟΠΑ, Νικόλαος Σταυρακάκης Καθηγητής ΕΜΠ – Πρόεδρος ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α – Πρωτοβουλία για την Παιδεία και την Ανάπτυξη, Φαίδων Στράτος πρόεδρος ΙΕΠΑΣ – Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας, Τάκης Τζαμαργιάς Σκηνοθέτης, Εκπαιδευτικός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Αργύρης Τζικόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΝ/JA Greece – Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece, Νίκος Φαλδαμής Πρόεδρος HEPIS – Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής, Γιάννης Φίλος Αναπληρωτής Καθηγητής Ελεγκτικής – Διεθνών Προτύπων, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο.