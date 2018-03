Αντιρατσιστικές δράσεις από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού (21η Μαρτίου) το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει όπως κάθε χρόνο αντιρατσιστικές δράσεις με σκοπό την καταδίκη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Οι φετινές δράσεις είναι αφιερωμένες στον Σύριο ποιητή Μοχάμεντ Μπασίρ Αλ Ανί, ο οποίος εκτελέστηκε μαζί με το γιο του τον Μάρτιο του 2016 από το ΙSIS.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση ανοικτού αντιρατσιστικού δρώμενου στην πλατεία Αγίου Νικολάου του Βόλου, καθώς και μιας σειράς ραδιοφωνικών εκπομπών με αντιρατσιστικό περιεχόμενο σε συνεργασία με την ΕΡΑ Βόλου.

Το αντιρατσιστικό δρώμενο θα γίνει την Τετάρτη 21/3/2018 και συμμετέχουν φοιτήτριες/ές και διδάσκουσες/οντες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φοιτητές/τριες του προγράμματος Erasmus, νέοι από τον Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο της κοινωνικής οργάνωσης «Άρσις», νέοι/ες από το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ «ΠΙΛΟΤΟΣ» του Βόλου, καθώς και η ομάδα κρουστών «Καρακατού».

Το δρώμενο οργανώνεται από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στο πλαίσιο μαθημάτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης με την επίβλεψη των διδασκόντων/ουσών Κώστα Μάγου, Μαρίας Τσουβαλά, Τασούλας Τσιλιμένη και Μάγδας Βίτσου.

Οι ραδιοφωνικές εκπομπές θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 19/3/2018-30/3/2018 από φοιτήτριες/ές του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση διαπολιτισμικών δράσεων». Οι εκπομπές θα μεταδίδονται από την ραδιοσυχνότητα της ΕΡΤ Βόλου (FM 100.7 και 101.2) καθώς και μέσω του διαδικτύου (http://webradio.ert.gr/volos/) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

*19/03/2018, 16.00-17.00, «Ρομά: μια διαφορετική ματιά»

*20/03/2018, 16.00-17.00, «Περπατώντας στα άστρα: Αναπηρία και εκπαίδευση»

*21/03/2018, 16.00-17.00, «Ένα χρωμόσωμα κάνει τη διαφορά;»

*22/03/2018, 16.00-17.00, «Αυτισμός. Γνώρισέ τον!»

*23/03/2018, 16.00-17.00, «Εκπαίδευση και θρησκευτική ελευθερία»

*26/03/2018, 16.00-17.00, «Πρόσφυγες: Φαινομενικό πρόβλημα, απρόσμενο δώρο»

*27/03/2018, 16.00-17.00, «Οι άνθρωποι με τα αόρατα σπίτια»

*28/03/2018, 16.00-17.00, «Ο ήχος της σιωπής»

*29/03/2018, 16.00-17.00, «Οι άλλοι του γυάλινου κόσμου»

17.00-18.00, «Έχει ταυτότητα ο έρωτας;»

*30/03/2018, 16.00-17.00, «Μίλα, μη φοβάσαι!»

17.00-18.00, «Φυλακισμένοι στον ελεύθερο κόσμο»

Οι παραπάνω δράσεις συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο πανευρωπαϊκών δράσεων του Δικτύου “UNITED for Intercultural Action: European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees” http://www.unitedagainstracism.org, καθώς και στον κατάλογο δράσεων για τον εορτασμό των τριάντα χρόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.