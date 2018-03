Αγοραστός: «Η Ελλάδα χρειάζεται “καθαρή έξοδο” από τη γραφειοκρατία και την υπερφορολόγηση»

«Η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως να καταστρώσει έναν οδικό χάρτη για την “καθαρή έξοδό” της από τη γραφειοκρατία και την υπερφορολόγηση», επισήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός στην ομιλία του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Χωρίς αυτήν την καθαρή έξοδο, που θα απελευθερώσει τις υγιείς δημιουργικές αναπτυξιακές δυνάμεις ώστε να μπορέσει η πατρίδα μας να παράγει, να είστε βέβαιοι ότι ακόμη και μια πιθανή καθαρή έξοδος τον ερχόμενο Αύγουστο, θα είναι καθαρά θέμα χρόνου να την ακολουθήσει μια νέα καθαρή είσοδος σε νέα προγράμματα επιτήρησης, σε νέα μνημόνια και θα συνεχίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος», υποστήριξε παρεμβαίνοντας σε συζήτηση με θέμα: «Greece: The day after – Thoughts on a national plan for the rehabilitation of the country» (Ελλάδα: Η επόμενη ημέρα – Σκέψεις για ένα εθνικό σχέδιο στην κατεύθυνση αναμόρφωσης της χώρας).

Ο κ. Κ. Αγοραστός κατέστησε σαφές ότι «κανονικότητα σημαίνει επανάκτηση της οικονομικής ανεξαρτησίας μέσω της παραγωγής» και εστίασε την ομιλία του στο κεντρικό κράτος, το οποίο χαρακτήρισε «δουλοκτητικό».

«Ζούμε σε μια χώρα», τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, «που το κράτος εξελίσσεται σε κύριο φεουδαρχικού τύπου, εξελίσσεται σε περήφανο κύριο των πάντων, των ανθρώπων, των αγαθών, του χρόνου.

Εκεί που απαγορεύει, εκεί και επιτρέπει. Εκεί που απειλεί, εκεί και προστατεύει. Εκεί και που ζητά αποφάσεις, εκεί και αδρανοποιεί. Εκεί που τιμωρεί, εκεί και αθωώνει. Υψώνει τις απαγορεύσεις για να αναχθεί σε ύψιστο κριτή της ενοχής και της αθωότητας. Αυτό το δουλοκτητικό κράτος κυοφορεί την καταστροφή μας. Πρέπει να το σταματήσουμε», προέτρεψε παραπέμποντας σε μια φράση της φιλοσόφου Άυν Ραντ: «Αν διαπιστώσετε ότι για να παράγετε πρέπει να πάρετε την άδεια ανθρώπων που δεν παρήγαγαν ποτέ, τότε να συμπεράνετε ότι η χώρα σας βρίσκεται σε κίνδυνο».

Ο κ. Κώστας Αγοραστός επισήμανε ότι η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας «είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ουσιαστική αποκέντρωση και την ενίσχυση των αυτοδιοικητικών θεσμών» και ανέφερε ότι «με βάση τους διεθνείς οργανισμούς και τις επιστημονικές έρευνες, όσο πιο ισχυροί είναι οι αυτοδιοικητικοί θεσμοί σε μια χώρα, τόσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα των πολιτών».

Πρόσθεσε επίσης πως «η επόμενη ημέρα δεν μπορεί να είναι ίδια με την προηγούμενη ημέρα. Καλούμαστε να αλλάξουμε και να αλλάξουμε συθέμελα, όχι επειδή μας το λένε ή το επιβάλλουν κάποιοι, άλλοι αλλά επειδή εμείς οι ίδιοι νιώθουμε την ανάγκη να το κάνουμε – για τους εαυτούς μας και κυρίως τα παιδιά μας, τις νέες γενιές», ανέφερε ο ίδιος, συμπληρώνοντας πως «είναι αναγκαία η βελτίωση της κοινωνικής προστασίας ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού».