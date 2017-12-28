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Σάρωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τελευταία ενημέρωση: 2017-12-28, 19:26:04
Ποσό άνω του ενός εκατ. ευρώ προσελκύει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για έρευνα. Χθες αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τις 245 ερευνητικές προτάσεις που προκρίθηκαν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης του ΕΣΠΑ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές». Ανάμεσά τους βρίσκονται 19 ερευνητικές προτάσεις του θεσσαλικού ΑΕΙ.
Τα οριστικά αποτελέσματα προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου ενστάσεων και του ελέγχου πληρότητας των φακέλων των ερευνητικών προτάσεων και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας.
Αναμένεται η έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης των προς χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων, και στη συνέχεια η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Ως ημερομηνία έναρξης των πράξεων θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων.
Τα έργα που χρηματοδοτούνται (τίτλος, προϋπολογισμός, ομάδες), είναι τα εξής:
-ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΓΡΑΦΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ- 62.650 € (ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ)
-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΓΥΡΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (15ΟΣ - 19ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ)- 62.650 € (ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΟΛΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
-ΓΑΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ: ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 1850-1940- 62.650 € (ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΕΚΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΜΟΥΣΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ)
-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟΕΙΔΕΣ AGANASPIS DACI (HYMENOPTERA: FIGITIDAE)- 46.900€ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ)
-ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΡΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ- 56.350 € (ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ-ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΓΙΟΥΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ)
-O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ: Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ- 34.300 € (ΣΑΚΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΠΑΡΜΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ)
-ΔΥΝΑΜΙΚΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΥΠΟΔΙΚΤΥΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ/ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΜΠΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ- 62.650 € (ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΛΕΓΚΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ)
-ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 2015-16- 68.950 € (ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΙΟΥΛΙΑ, ΣΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
-ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ- 72.100 € (ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΚΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΜΑΡΤΣΙΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ)
-ΧΑΛΥΒΕΣ TRIP: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ- 72.100 € (ΑΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΠΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΤΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ)
-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΧΟΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ- 72.100 € (ΜΑΚΑΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ, ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΣΑΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
-ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΚΟΛΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ- 62.650 € (ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΜΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ)
-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ- 62.650 € (ΓΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΟΥΖΟΥΛΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ)
-ΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- 72.100 € (ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΦΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΝΤΑΛΗ ΌΛΓΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ, ΚΑΡΑΤΖΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)
-ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΣΥΝΕΦΑ) ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- 62.650 (ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΟΡΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
-ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ) ΛΥΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ- 40.600 € (ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, BΑΖΟΥΡΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ, ΤΣΑΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ)
-ΡΥΘΜΙΣΗ MICRORNA ΣΤΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ MIR-21 ΚΑΙ MIR-210- 40.600 € (ΚΑΤΣΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΡΙΑ)
-ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΠΑΙΔΙΑ, ΕΓΚΥΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΟΙ) ΑΠΟ ΜΗ-ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ) ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ)- 72.100 € (ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΙΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΙΟΥΒΡΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
-ΟΡΟΤΥΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ LEGIONELLA PNEUMOPHILA ΜΕ MATRIX ASSISTED LASER DESORPTION IONIZATION TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETRY (MALDI-TOF MS)- 40.600 € (ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΡΙΣΤΟ ΙΟΥΛΙΑΝΑ)
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