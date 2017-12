Κοινωνική παρέμβαση σε 140 Ρομά

Συνολικά 140 παιδιά και 23 εκπαιδευτές, αμειβόμενοι και εθελοντές, μαζί με τους προπονητές, συμμετέχουν στο τριετές πρόγραμμα κοινωνικής παρέμβασης στο Αλιβέρι και την Αγία Παρασκευή Βόλου, «Αγιος Απόστολος Θαδδαίος», που πραγματοποιήθηκε προχθές στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, στο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από τη διεθνή οργάνωση με έδρα τη Γερμανία, «Bread of the World, Church help Churches», (Ψωμί για τον κόσμο, η Εκκλησία βοηθά εκκλησίες).

Στην πρώτη εκδήλωση του προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε προχθές στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος π. Μάξιμος Παπαϊωάννου, υπεύθυνος της δράσης, ανέφερε ότι το πρόγραμμα λειτουργεί εδώ και τέσσερις μήνες, ενώ τα παιδιά και οι εκπαιδευτές παρουσίασαν το πολυσχιδές έργο τους, καταχειροκροτούμενοι από το κοινό.

Ο συντονιστής του προγράμματος κ. Ευστάθιος Γραμμένος, στην έναρξη της εκδήλωσης, συγκινημένος από την προσπάθεια των παιδιών, αναφέρθηκε στο ιστορικό του προγράμματος, που στην ουσία αποτελεί τη συνέχεια του άτυπου δικτύου που είχε δημιουργηθεί το 2014 από τη Μητρόπολη Δημητριάδος, σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Ρομά Αλιβερίου, το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου και του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με υπεύθυνο για την επιμόρφωση στους Ρομά, τον κ. Γκόβαρη. Όπως σημείωσε, «το πρόγραμμα εκτείνεται σε τέσσερις τομείς: Ο πρώτος είναι η εκπαίδευση με ενισχυτική διδασκαλία, μουσικά όργανα, βυζαντινή-ευρωπαϊκή μουσική, ο δεύτερος, είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός, με μακιγιάζ, εικαστικά, διακόσμηση, κέντημα και μαγειρική, ο τρίτος, το εργαστήρι θεάτρου, λόγου και αφήγησης, και ο τέταρτος, ο αθλητικός τομέας, με τη δημιουργία ομάδων μπάσκετ, ποδοσφαίρου και κωπηλασίας».

Ιδιαίτερα χαρούμενος δήλωσε από την πλευρά του ο εμπνευστής της προσπάθειας, Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Όπως σημείωσε: «Είναι πολύ σημαντικό ότι για τρία χρόνια έχουμε εξασφαλίσει αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι βοηθάει πολύ, σε μία ευαίσθητη περιοχή να έχουμε, τουλάχιστον με την προσπάθεια, δεδομένο ότι δεν θα υπάρξουν αποκλεισμοί, και κυρίως δεν θα νιώσει κανείς ότι ζει κάπου αλλού ή δεν είναι μέλος μιας κοινωνίας».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν: Η Ορχήστρα νέων «Ιωνία», υπό τη διδασκαλία του Δημητρίου Χατζηγεωργίου και τη συμμετοχή μαθητών των τμημάτων μουσικών οργάνων του Προγράμματος, που συνόδευε η παραδοσιακή χορωδία με χοράρχη τον Δημήτριο Χατζηγεωργίου, πρωτοψάλτη και καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής, στην οποία συμμετέχουν μαθητές του Τμήματος Βυζαντινής Μουσικής του προγράμματος και της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως και η Χορωδία «Δημητριάς», με υπεύθυνο τον Ευάγγελο Μπαντελά, εκπαιδευτικό – μουσικό και το τμήμα Παραδοσιακού χορού του προγράμματος, υπό τη διεύθυνση της Κατερίνας Ντόντη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε θεατρικό δρώμενο από την ομάδα θεάτρου και αφήγησης του Προγράμματος, με υπεύθυνη τη θεατρολόγο Αλίκη Κουκουμβρή, βασισμένο στο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Ο Αμερικάνος». Στην είσοδο του χώρου εκδήλωσης, λειτούργησε έκθεση χειροτεχνίας από το τμήμα εικαστικών του προγράμματος.